У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростовує інформацію про те, що людина, яка утримує заручників в автобусі в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це очільник МВС сказав журналістам у Луцьку.
Журналістів у Луцьку він закликав "бути дуже акуратними в коментарях". За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".
"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав міністр.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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Yes! Dopeless
@_dopeless · 13m
Поліцейський тримає українця, поки депутат регіонал наносить йому побої. Україна, 2020ий рік. (c)
А чому я повинен вірити міністру, а не журналістам?
Міністр вже облажався зі справою Шеремета, так що я вірю журналістам.
хай той ступор їх переслідує все життя.
нє?
Щось пробельмекало і впало в ступор.
Отже, і в макакова нема таких проблем. Напевно. Угу.