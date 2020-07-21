У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростовує інформацію про те, що людина, яка утримує заручників в автобусі в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це очільник МВС сказав журналістам у Луцьку.

Журналістів у Луцьку він закликав "бути дуже акуратними в коментарях". За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".

"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав міністр.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.