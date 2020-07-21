УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6222 відвідувача онлайн
Новини Захоплення заручників у Луцьку
5 256 38

У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков

У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростовує інформацію про те, що людина, яка утримує заручників в автобусі в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це очільник МВС сказав журналістам у Луцьку.

Журналістів у Луцьку він закликав "бути дуже акуратними в коментарях". За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".

"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав міністр.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) захоплення (220) Луцьк (419)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Цю інформацію розповсюдили підлеглі Авакова. "Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем https://t.me/dkr_npu/85 Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении". Источник: https://censor.net/n3209286
показати весь коментар
21.07.2020 16:50
+6
Так это аваковец, выполняет задание😁
показати весь коментар
21.07.2020 16:39
+6
"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр

А чому я повинен вірити міністру, а не журналістам?
Міністр вже облажався зі справою Шеремета, так що я вірю журналістам.
показати весь коментар
21.07.2020 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти звідкіля знаєш?
показати весь коментар
21.07.2020 16:38 Відповісти
Так это аваковец, выполняет задание😁
показати весь коментар
21.07.2020 16:39 Відповісти
Це позаштатний працівник
показати весь коментар
21.07.2020 16:44 Відповісти
100 %
показати весь коментар
21.07.2020 16:46 Відповісти
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
показати весь коментар
21.07.2020 16:47 Відповісти
Так на відміну від Сабакова не було проблем..
показати весь коментар
21.07.2020 16:51 Відповісти
О нет Аваков с таким ДОКТОРОМ ЗЕ вся Украина стала похожа на дурку....
показати весь коментар
21.07.2020 17:07 Відповісти
У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков - Цензор.НЕТ 499

У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков - Цензор.НЕТ 3362
показати весь коментар
21.07.2020 16:38 Відповісти

Yes! Dopeless

@_dopeless · 13m

Поліцейський тримає українця, поки депутат регіонал наносить йому побої. Україна, 2020ий рік. (c)

У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков - Цензор.НЕТ 5523
показати весь коментар
21.07.2020 17:00 Відповісти
Дядя,ты дурак...
показати весь коментар
21.07.2020 16:38 Відповісти
Я так и подумал.
показати весь коментар
21.07.2020 16:41 Відповісти
"Вы распространили информацию о том, что он лечился в психиатрической больнице - это недостоверная информация", - сказал министр

А чому я повинен вірити міністру, а не журналістам?
Міністр вже облажався зі справою Шеремета, так що я вірю журналістам.
показати весь коментар
21.07.2020 16:41 Відповісти
Цю інформацію розповсюдили підлеглі Авакова. "Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем https://t.me/dkr_npu/85 Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении". Источник: https://censor.net/n3209286
показати весь коментар
21.07.2020 16:50 Відповісти
так тим більше - взагалі міністру віри НЕМАЄ!
показати весь коментар
21.07.2020 16:52 Відповісти
Да-да, и информация про справку из психушки у Кивы тоже была "непроверенной", когда ты его в полицию и себе в советники брал...
показати весь коментар
21.07.2020 16:43 Відповісти
А зєботи тут в коментах вже встигли Супрун звинуватити...
показати весь коментар
21.07.2020 16:46 Відповісти
ти, хто голосував за зеленського, у тихому ступорі.
хай той ступор їх переслідує все життя.
показати весь коментар
21.07.2020 16:54 Відповісти
Нема ніякого ступору, не придумуй
показати весь коментар
21.07.2020 17:22 Відповісти
так покажи мені тут прихильників Зеленського?
показати весь коментар
21.07.2020 17:23 Відповісти
Так я за нього голосував
показати весь коментар
21.07.2020 17:25 Відповісти
і ти не в ступорі?
нє?
показати весь коментар
21.07.2020 17:26 Відповісти
ну я ж казав, що ти дегенерати, що голосували за Зеленського в ступорі - так і є.
Щось пробельмекало і впало в ступор.
показати весь коментар
21.07.2020 17:31 Відповісти
А чого мені в ступорі бути? Все нормально
показати весь коментар
21.07.2020 17:34 Відповісти
"не вигадуй"
показати весь коментар
21.07.2020 17:24 Відповісти
"Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем https://t.me/dkr_npu/85 Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении". Источник: https://censor.net/n3209286
показати весь коментар
21.07.2020 16:48 Відповісти
нє, не псих - просто наволоч
показати весь коментар
21.07.2020 16:49 Відповісти
Ой, не гони, там наверняка уже заглушен моб. Интернет
показати весь коментар
21.07.2020 16:50 Відповісти
Ок,давайте порядку.1чел захватывает автобус,выдвигает непонятные требования,при этом швыряется гранатами и взрывпакетами направо и налево...2.Прилетает министр МВД вести переговоры с террористом.3В помещение,где проходят переговоры стреляют(sig!)3 возле автобуса слышны тоже выстрелы...Вот я и спрашиваю-что происходит?
показати весь коментар
21.07.2020 16:50 Відповісти
Схоже, рюкзаков продовжує показ багатосерійного серіалу для зелоха під назвою "Незамінний міністр".
показати весь коментар
21.07.2020 17:01 Відповісти
У нього на руках є смартфон?? Навіть зв'язок не рубанули.
показати весь коментар
21.07.2020 17:08 Відповісти
Ми загрались з тими терористами...І тепер просто не знаємо що робити...Бо і майдани,і пікетування судів,підриви партійних офісів,навіть обливання зеленкою тощо - все це різновиди терору,який ми самі піднесли на ступінь революцій гідності...Тепер треба очухатись,прийти до тями і поступати так,як поступають в країнах де найбільші передумови терактів,а самих терактів найменше...Маю на увазі Ізраїль,Росію...Там на законодавчому рівні забороняється вести переговори з терористами...Вилупився якийсь терорист,починає ставити якісь умови - його тут же стирають разом з заложниками,яких все таки намагаються якось спасти...Ми надивились ідіотських фільмів,коли бандит приставляє дуло до жертви і кричить - кидайте зброю,а то вб"ю - і всі кидають,і підставляють себе,і жертву,хоча спецназівці знають - найкраще стріляти негайно - або бандиту в лоб,або жертві в ноги...Жорстокість хірурга...
показати весь коментар
21.07.2020 17:11 Відповісти
Зато есть проблемы с реформированной полицией !!!
показати весь коментар
21.07.2020 17:12 Відповісти
В Україні є проблеми з міністром ВС.
показати весь коментар
21.07.2020 17:24 Відповісти
Ясное дело-парень не дурачок.Действует неправильно,но говорит всё верно.
показати весь коментар
21.07.2020 17:32 Відповісти
Угу. Не було. Безперечно.
Отже, і в макакова нема таких проблем. Напевно. Угу.
показати весь коментар
21.07.2020 17:48 Відповісти
В смысле не было? А теперь появились или шо? То что вы их не нашли там, доказывает только то, что вы долбоебы, а не то что у него их не было.
показати весь коментар
21.07.2020 17:55 Відповісти
Аваков урод ..когда убилиБилого. Ментовские шакалы сработали четко и грамотно а здесь че так не сработал.да потому что нах ему это нужно ему ничего не угрожает а Билого он ссцал реально
показати весь коментар
21.07.2020 17:58 Відповісти
 
 