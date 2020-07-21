Терорист Максим Кривош, який захопив заручників у центрі Луцька, 6 років тому видав книгу "Філософія Злочинця"

У книзі Кривош описує своє перебування в місцях позбавлення волі і погляди на життя. Він стверджує, що не виправився в ув'язненні, а єдине, чого він не може - це не бути злочинцем.

Книга була опублікована в друкарні "ВолиньПоліграф", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Директорка друкарні Жанна розповіла журналістам, що не знайшла в ній нічого забороненого, а автор хотів за допомогою книги розповісти родичам про перебування в тюрмі.

"Він до нас дзвонив зі Львова, це був 2014 рік, ми ще здивувалися, чому зі Львова. Він сказав, що у нас буде дешевше, тому що обдзвонив 10 друкарень. Потім він приїхав. Ми це вичитали, там не було нічого такого", - розповідає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков

Директорка каже, що Максим розповідав, як сидів 8 років у в'язниці, говорив досить стримано.

"Папір, знаєте, все стерпить. Він був такий величезний, великий, від нього віяло страхом. Чому? Тому що людина сиділа у в'язниці. Хотів розповісти про це родичам за допомогою книги", - додає директорка.

За її словами, команда друкарні зараз шокована цією ситуацією: "Краще б все було на папері, ніж те, що він зараз тут чудить".

В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга в книзі "Філософія Злочинця", де описується перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Типовий уривок з цієї книги: "Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими ... Є тільки одне, чого я не можу - не бути злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму".

Також читайте: Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.