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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Терорист Максим Кривош, який захопив заручників у центрі Луцька, 6 років тому видав книгу "Філософія Злочинця"

Терорист Максим Кривош, який захопив заручників у центрі Луцька, 6 років тому видав книгу

У книзі Кривош описує своє перебування в місцях позбавлення волі і погляди на життя. Він стверджує, що не виправився в ув'язненні, а єдине, чого він не може - це не бути злочинцем.

Книга була опублікована в друкарні "ВолиньПоліграф", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Директорка друкарні Жанна розповіла журналістам, що не знайшла в ній нічого забороненого, а автор хотів за допомогою книги розповісти родичам про перебування в тюрмі.

"Він до нас дзвонив зі Львова, це був 2014 рік, ми ще здивувалися, чому зі Львова. Він сказав, що у нас буде дешевше, тому що обдзвонив 10 друкарень. Потім він приїхав. Ми це вичитали, там не було нічого такого", - розповідає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У луцького терориста не було проблем із психічним здоров'ям, - Аваков

Директорка каже, що Максим розповідав, як сидів 8 років у в'язниці, говорив досить стримано.

"Папір, знаєте, все стерпить. Він був такий величезний, великий, від нього віяло страхом. Чому? Тому що людина сиділа у в'язниці. Хотів розповісти про це родичам за допомогою книги", - додає директорка.

За її словами, команда друкарні зараз шокована цією ситуацією: "Краще б все було на папері, ніж те, що він зараз тут чудить".

В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга в книзі "Філософія Злочинця", де описується перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Типовий уривок з цієї книги: "Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими ... Є тільки одне, чого я не можу - не бути злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму".

Також читайте: Біля автобуса із заручниками в Луцьку прогриміло кілька вибухів

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Автор: 

література (96) Луцьк (419) тероризм (2867) злочинність (511) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+10
ахаха да именно Зеленский это и сделал )))
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21.07.2020 16:44
+6
Ужос во что превратил Зеленский страну всего за 1 год.. в какое то Сомали
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21.07.2020 16:41
+5
ну чому? навпаки. багато психів дуже аналітичні. взяти того ж *****. очевидний псих, але ж многоходовочкі вигадує ще ті.
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21.07.2020 16:56
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я уже соточку прочитал. пишет нормально, начитан, аналитического склада ума, но псих.
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21.07.2020 16:44 Відповісти
пише сам, чи абзацами вставляє скопійований текст?
за звичай, такі як він - банальні деграданти.
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21.07.2020 16:49 Відповісти
ну цитат і відсилань до видатних людей там дуже багато, але вони всі органічно сплетені і логічно послідовні, автор утримує за собою контроль над загальною лінією і вкладає ці цитати в свій сюжет, спирається на ці цитати як на підтвердження своїх власних висновків про життя.
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21.07.2020 16:54 Відповісти
продивився. а це не він писав.
це писав професійний психіатр, котрий працює на спецслужби.

"Основные эмоционально-негативные психологические состояния человека - тревога, враждебность, депрессия -......"

"эмоционально-негативные"
професійний термін, цьому чувирлу воно невідоме, так непрофесійна людина писати не буде
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21.07.2020 17:04 Відповісти
він там пише, що вивчав кримінальну психологію
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21.07.2020 17:14 Відповісти
вичав?
її вивчають не 5 років.
Писав профі.
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21.07.2020 17:22 Відповісти
та будь-хто може нахапатись термінів, нічого особливого в цьому немає
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21.07.2020 17:32 Відповісти
Аналітичного складу, але псих..... Так не буває.
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21.07.2020 16:54 Відповісти
ну чому? навпаки. багато психів дуже аналітичні. взяти того ж *****. очевидний псих, але ж многоходовочкі вигадує ще ті.
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21.07.2020 16:56 Відповісти
***** це лялька на мотузочках, там сидять зубри ще кдбешної школи.
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21.07.2020 16:58 Відповісти
не знаю. може так, може ні. поки вище ***** ми там у них не бачимо нікого. а як воно там насправді хз...
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21.07.2020 16:59 Відповісти
психи У НАС ВСЕ И Я И ВЫ просто в мире нет эталона мерила и понятия что такое психика в норме а что такое психика не в норме все эти критерии натянуты за уши даже одна и та же болячка или состояние психики человека протекает по разному... поэтому мы полагаем что они кто то психи а они психи по нашему считают что это бы чокнутые вот так смотрит на нас обезьяна и думает мол ну и рожа ну и дебил про человека разумного.... нет ПОНЯТИЯ ЧТО ЕСТЬ ВООБЩЕ НОРМА В ПСИХИКЕ нету это все условности- которые принято считать неким от большинства нормой в поведенческом мотивации индивидуума...
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21.07.2020 17:11 Відповісти
Тепер чувак здасться, відсидить ще скількись, але книжки його будуть купувати, як гарячі пиріжки. Як вам такий варіант?
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21.07.2020 18:38 Відповісти
Только один вопрос - откуда деньги на издание сего творения?
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21.07.2020 16:52 Відповісти
он же бандит. грабеж, разбой.
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21.07.2020 16:57 Відповісти
Оо дааа, свежая новость.
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21.07.2020 16:40 Відповісти
Ужос во что превратил Зеленский страну всего за 1 год.. в какое то Сомали
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21.07.2020 16:41 Відповісти
ахаха да именно Зеленский это и сделал )))
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21.07.2020 16:44 Відповісти
Всегда была Сомали.Только не с вольными пиратами,а с крепостными,в большинстве своём...
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21.07.2020 16:48 Відповісти
На заході України не було кріпацтва як на московії, не паліться.
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21.07.2020 16:56 Відповісти
Запад Украины был не Украиной большую часть своей истории.Австрия....Австрия,Польша,Венгрия,Румыния..ну не делали они своих сограждан рабами...потому и не было там крепостничества..
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21.07.2020 17:27 Відповісти
Навпаки. Саме вони через перебування у різних країнах на других ролях зуміли зберегти свою ідентичність та донести до наших днів.
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22.07.2020 20:18 Відповісти
А вот с петиками не справился. Недоработка.
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21.07.2020 17:04 Відповісти
...я бы не сказал, что он псих. Думаю, плохо это всё закончиться. ((
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21.07.2020 16:43 Відповісти
Ну чегож нет - псих и есть. Только не надо думать что они тупые.
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21.07.2020 16:45 Відповісти
так то он террорист типа и его или пристрелят или посадят на пж наверное, а если признают психом и задержат, то его отправят в дурку и он еще и выйти потом сможет по ходу.
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21.07.2020 16:46 Відповісти
Напишет ещё книгу. Всегда найдётся Жанна, которая издаст!
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21.07.2020 16:54 Відповісти
50 оттенков Кривоша.
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21.07.2020 16:45 Відповісти
Живет по заветам нашего президента - по приколу
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21.07.2020 16:45 Відповісти
На пацаватых "минеров мостов" никто уже не ведется.
У авакова придумали "терорист & заложники"
Авакова надо останавливать, ато ...
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21.07.2020 16:45 Відповісти
Мое предположение, книга станет бестселлером.
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21.07.2020 16:46 Відповісти
это он затеял для пиара книги??? реклама спонтом со спецэффектами.
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21.07.2020 16:48 Відповісти
События с интервалом в 6 лет, не думаю.
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21.07.2020 16:51 Відповісти
Можливо, в нього ще одна книга заготовлена.
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21.07.2020 18:41 Відповісти
...а потім виявиться, що все це - шокрекламна кампанія
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21.07.2020 16:47 Відповісти
Чукча не читатель ,чукча писатель.
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21.07.2020 16:47 Відповісти
Письменник виявляється.
Шутка лі!
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21.07.2020 16:48 Відповісти
заработать захотел гонорар за публикацию все-таки
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21.07.2020 16:55 Відповісти
Зачем, говорят изобрели беспроводную передачу данных, надеюсь найду информацию о ней.
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21.07.2020 16:49 Відповісти
Можно фильм будет потом снять. Хотя тут прямо фильм наяву. Еще бы камеру в автобус. Хотя если будет в автобусе камера, то его снайпера снимут наверное.
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21.07.2020 16:50 Відповісти
Пишет типа Ницше: взгляд на мир и происходящее в нём с другой, непривычной для загала стороны.
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21.07.2020 17:00 Відповісти
Это типо библии для сектантов ауе?
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21.07.2020 17:02 Відповісти
А Авакова покажуть з пістолетом і броніком, який ховається десь за за автівкою? У французьких фільмах тіьки так, це закони жанра.
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21.07.2020 17:06 Відповісти
І ще Матіос! Матіос з тепловізором! Цинічно цілить у лоба терористу і чекає дозволу на постріл.
Але Аваков чекає рішення президента. Чи можна стріляти по автобусу з людьми? Президент вагається. Радиться з сенаторами. Все в онлайн режимі. А десь заховавшись за автівкою на асфальті навприсядки дівчина кореспондент ТВ і коментує цей екшен. І тут у заручників голосно плаче дитина...
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21.07.2020 17:15 Відповісти
показали, втирав щось журналістам, у формі та руками в кишенях
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21.07.2020 17:19 Відповісти
Щось знову здається на відволікання уваги, нє?
🤔
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21.07.2020 17:06 Відповісти
...он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, да он над нами издевался, ну сумасшедший, что возмешь...
Эх, Высоцкий никогда не умрет в нашей памяти
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21.07.2020 17:09 Відповісти
я НЕ верю в то что даже упоротый зека пошел на такое просто так.
1. проплатили и не мало росияне для дестабилизации в Украине, что комплексно ложится на недавние слова кадырки в адрес осла и сегодняшнюю же взрывчатку в Киеве...
2. аваков делает спектакль перез ослом насколько он "справляется с тяжелой ситуацией".
и то и то очень вероятно. что конкретно - не знаю
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21.07.2020 17:12 Відповісти
Итак начинаем "загибать пальцы" - 1) выходец из Раши 2) учился в духовной семинарии Московского пархатрата,3) две судимости с общей отсидкой 10 лет ( пока не ясно за что, узнаем позже думаю) 4) проблемы с психикой вроде проходил лечение ( еще не до конца ясно).., при этом организованно все достаточно трезво.. И самое главное 5) - вот такой человек ИЗДАЕТ книгу преступника, и когда, 6 лет назад... вспомните что началось 6 лет назад.. да да.. агрессия РФерии Пукина против Украины.. Если все это "совпадения" то тогда я чего то не понимаю, хотя жизнь приучила в совпадения не верить.. Да и время проведения теракта выбрано не случайно, время горячее " обнуленное"...Думаю ясно от куда след идет, ну если не на 100 то на 90%.
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21.07.2020 17:15 Відповісти
философ хренов
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21.07.2020 17:15 Відповісти
дайте ее почитать собакову
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21.07.2020 17:15 Відповісти
Все, это уже завтра бестселлер я вам говорю
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21.07.2020 17:21 Відповісти
ааа, так он еще и писатель... вон откуда требования у него такие дебильные
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21.07.2020 17:21 Відповісти
Макс хватит испытывать судьбу.Пассажиры автобуса,не посмотрят"Земляне"если их не станет.Ты ведь не хочешь этого?
Ария Кипелов - Я свободен https://youtu.be/QXDRPtufEbA
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21.07.2020 17:21 Відповісти
Цікаво, який йому залог призначать?? Може ще грошей підкинуть, щоб написав чергову книгу, як він став дебілом...Жінка до нього поїхала, поїсти там передати. переодягнути у чисте...
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21.07.2020 17:54 Відповісти
А це в Україні вдав книгу, написану мовою русскіх п.дарасав?
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21.07.2020 18:00 Відповісти
передрук...А хто це в Україні видав книгу, написану мовою русскіх п.дарасав?
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21.07.2020 18:08 Відповісти
"ВолыньПолиграф"...це має бути приводом для заборони в Україні поліграфічної продукції цією "мовою". Російська "мова" є джерелом тероризму та приводом для територіальних претензій до України з боку Російської Федерації. Настільки тривіально, що вже про це й писати набридло.
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21.07.2020 18:20 Відповісти
Прикладная философия...
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21.07.2020 18:24 Відповісти
ааа...я зрозумів...це так піарять його російськомовну книгу...
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21.07.2020 18:38 Відповісти
 
 