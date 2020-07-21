Терорист Максим Кривош, який захопив заручників у центрі Луцька, 6 років тому видав книгу "Філософія Злочинця"
У книзі Кривош описує своє перебування в місцях позбавлення волі і погляди на життя. Він стверджує, що не виправився в ув'язненні, а єдине, чого він не може - це не бути злочинцем.
Книга була опублікована в друкарні "ВолиньПоліграф", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Директорка друкарні Жанна розповіла журналістам, що не знайшла в ній нічого забороненого, а автор хотів за допомогою книги розповісти родичам про перебування в тюрмі.
"Він до нас дзвонив зі Львова, це був 2014 рік, ми ще здивувалися, чому зі Львова. Він сказав, що у нас буде дешевше, тому що обдзвонив 10 друкарень. Потім він приїхав. Ми це вичитали, там не було нічого такого", - розповідає вона.
Директорка каже, що Максим розповідав, як сидів 8 років у в'язниці, говорив досить стримано.
"Папір, знаєте, все стерпить. Він був такий величезний, великий, від нього віяло страхом. Чому? Тому що людина сиділа у в'язниці. Хотів розповісти про це родичам за допомогою книги", - додає директорка.
За її словами, команда друкарні зараз шокована цією ситуацією: "Краще б все було на папері, ніж те, що він зараз тут чудить".
В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга в книзі "Філософія Злочинця", де описується перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.
Типовий уривок з цієї книги: "Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими ... Є тільки одне, чого я не можу - не бути злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму".
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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за звичай, такі як він - банальні деграданти.
це писав професійний психіатр, котрий працює на спецслужби.
"Основные эмоционально-негативные психологические состояния человека - тревога, враждебность, депрессия -......"
"эмоционально-негативные"
професійний термін, цьому чувирлу воно невідоме, так непрофесійна людина писати не буде
її вивчають не 5 років.
Писав профі.
У авакова придумали "терорист & заложники"
Авакова надо останавливать, ато ...
Шутка лі!
Але Аваков чекає рішення президента. Чи можна стріляти по автобусу з людьми? Президент вагається. Радиться з сенаторами. Все в онлайн режимі. А десь заховавшись за автівкою на асфальті навприсядки дівчина кореспондент ТВ і коментує цей екшен. І тут у заручників голосно плаче дитина...
🤔
Эх, Высоцкий никогда не умрет в нашей памяти
1. проплатили и не мало росияне для дестабилизации в Украине, что комплексно ложится на недавние слова кадырки в адрес осла и сегодняшнюю же взрывчатку в Киеве...
2. аваков делает спектакль перез ослом насколько он "справляется с тяжелой ситуацией".
и то и то очень вероятно. что конкретно - не знаю
Ария Кипелов - Я свободен https://youtu.be/QXDRPtufEbA