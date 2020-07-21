Переговори з терористом тривають, заручники в нормальному стані, - Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков коротко розповів журналістам про ситуацію з захопленням заручників у центрі Луцька.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".
"У нас є контакт з чоловіком, який захопив людей. Ми з ним розмовляємо, переговори тривають. За його словами, люди перебувають у нормальному стані. Сподіваємося, зможемо вирішити ситуацію найближчим часом", - зазначив Аваков.
За словами міністра МВС, відповідні служби спілкувалися з дружиною, родичами, друзями терориста. "Ми намагаємося, щоб питання вирішили мирно", - пояснив Аваков.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или, а что такое нормальное состояние у заложников
-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
И зачем же это "слугам" нужно нарочное раскручивание беспредела, какую выгоду они поимеют ?
Цель у них какая? Развалить страну и государство, чтобы после этого развала самим стать никем, вместо статуса президента и премьер-министра крупнейшей европейской страны перейти в статус отставной козы барабанщиков, без должностей, без кабинетов, без резиденций ? Ну и логика у Вас...
Необходимо найти,за что этого человека можно зацепить, чтобы попробовать его уговорить и спасти людей.
Это должны делать квалифицированные психологи-переговорщики, надеюсь, они уже на месте.
Любая ошибка в общении с террористом может стоить жизней тех, кто в этом автобусе.
Хотя, о чем эт я???
У нього ж величезний досвід "знешкодження терористів" після "мінерів" мосту метро.
зато верю в провокатора Авакова
За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.
"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі..." - написав єпископ.
Він також розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.
Путло будинки підриває для підняття рейтингу, а Сабаков ось таким чином
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
Мерседес уже одному убийце на дороге дали, для принятия закона по штрафам и обыскам авто,они же сами обяввили , что кто то дал мерседес,где ж так дают Мерседесы покататься,теперь террористу кто то дал взрывчатку,и кто это сделал неизвестно, наверное нашел,теперь примут закон по борьбе с терроризмом и будут любого гражданина задерживать обыскивать на улице.
Ну если власть грабит страну и доводите население до геноцида, кто поверит, что бруштын выкапывают копачи, лес рубят лесорубы, контрабандой занимаются простые контрабандисты ,поджоги делают туриста,гос.предприятия убыточные, а приватизированные прибыльные, минируют сумашедшие, а банкиры переводят миллрды $ без ведома власти, каа Коломойский.
Так, что пусть прекращают свои кровавые представления, цирк уехал, а власть работает постарому,методами Януковича.
В Европе министры уходит в отставку за не раскрытые резонансные преступления при том сразу, а тут годами раследуют при том постоянно подрывают, поджигают, убивают, все виноваты, и правые и левые и про украинские и пророссийские и все дураки и не в чем не разбираются, а власть профессональна и ни в чем ни виноватая, и всегда права, так зачем тогда ее тогда переизберать?