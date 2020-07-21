Переговори з терористом тривають, заручники в нормальному стані, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков коротко розповів журналістам про ситуацію з захопленням заручників у центрі Луцька.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

"У нас є контакт з чоловіком, який захопив людей. Ми з ним розмовляємо, переговори тривають. За його словами, люди перебувають у нормальному стані. Сподіваємося, зможемо вирішити ситуацію найближчим часом", - зазначив Аваков.

За словами міністра МВС, відповідні служби спілкувалися з дружиною, родичами, друзями терориста. "Ми намагаємося, щоб питання вирішили мирно", - пояснив Аваков.

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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

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Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.