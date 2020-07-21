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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Вибух у Києві і захоплення заручників у Луцьку між собою ніяк не пов'язані, - Аваков

Вибух у Києві і захоплення заручників у Луцьку між собою ніяк не пов'язані, - Аваков

Захоплення заручників у Луцьку не пов'язане з виявленням вибухівки в Києві і вибухом біля станції метро "Мінська".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив очільник МВС Арсен Аваков.

"У нас щодня десь знаходять вибухівку. Знаходять якусь зброю. Це не має стосунку до цього", - сказав Аваков, відповідаючи на запитання журналістів, чи пов'язані події в Києві і в Луцьку.

Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Мінська" в Києві стався вибух.

Крім того, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) вибух (4503) захоплення (220) Київ (19618) Луцьк (419)


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Топ коментарі
+13
Такая категоричность без расследования, как минимум, удивляет...
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21.07.2020 17:28
+11
Вірте Авакову, він читав сценарій.
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21.07.2020 17:28
+10
Авакова на нары !!!!
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21.07.2020 17:27
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Авакова на нары !!!!
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21.07.2020 17:27 Відповісти
это трагедия!!! таких отчаянных будет все больше и больше! слабые когда ломаются психически они берутся за оружие ( стрессы делаю характер человека, когда человеку хорошо он не пойдет крушить) за редким исключением) а у нас, те с оружием ищут правоты ( Киев) , те по беспредельному налоги устанавливают. Таким как он нужно в раде провернуть такое и сразу национальный герой , а не беременных и женщин с детьми , стариков и т.д. ,и т.п. обижать
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21.07.2020 17:27 Відповісти
херня, явно кацапы стараются. только как обычно - хз зачем, чисто все обосрать по-привычке, чтобы было "как дома". но то что сами в говне будут ходить - об этом не думают, нечем.
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21.07.2020 18:36 Відповісти
ответил" тот кто не в говне, у нас такая же жопа как у москалей. и что я обосрал что не было обосрано ?
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21.07.2020 19:15 Відповісти
А луна треугольная.
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21.07.2020 17:28 Відповісти
Вірте Авакову, він читав сценарій.
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21.07.2020 17:28 Відповісти
верить авакяну, - это себя не уважать.
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03.08.2020 23:19 Відповісти
все это гамнячит свыня,
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21.07.2020 17:28 Відповісти
Такая категоричность без расследования, как минимум, удивляет...
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21.07.2020 17:28 Відповісти
Не будьте такою прискіпливою, у другій серії з'ясується, що в автобусі сиділо 40 озброєних бориспольських стрільців і Аваков урочисто нагородить терориста іменним кулеметом.
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21.07.2020 17:35 Відповісти
зато все забыли про "подконтрольную" зебильскому преступную бездеятельность и провал поиска и спасения раненного украинского воина... вспомнили? Серьезно? Но ведь забыли, быстро забыли. А этот террорист-придурок... ну что ж, себя он на свободе не нашел, ему проще пойти в тюрьму жить, взятому на поруки проститутки-Рюкзакова...
Не верю, пля, постановка... грубо состряпанная мизасцена в зебильно-бакановско-шиферском духе... благо, такими актеришками хоть пруд пруди...вон, один даже в презики пролез
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21.07.2020 17:46 Відповісти
Аваков молодец.Первый Украинский министр патриот ,который защищает граждан Украины.
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21.07.2020 17:29 Відповісти
Патріот, який принципово не вживає української мови
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21.07.2020 17:31 Відповісти
Это не главное.Я тебе сейчас сотню корупционеров назову , которые разговаривают на украинском языке.
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21.07.2020 17:34 Відповісти
Если он патриот России, то конечно не главное.
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21.07.2020 17:41 Відповісти
А ты в курсе что сейчас Украину защищают и на русском и на английскоми и на украинском и на чеченском языках?
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21.07.2020 17:44 Відповісти
Якою мовою розмовлять в Україні російські окупанти?
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21.07.2020 17:56 Відповісти
Глупый вопрос .
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21.07.2020 18:01 Відповісти
Наступне питання - скільки українців в Україні вбили російськомовні?
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21.07.2020 18:05 Відповісти
Вопрос ещё глупее.
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21.07.2020 18:24 Відповісти
Та ні, навіть дуже пов'язані. Здійснюється системне розхитування ситуації в державі, створення хаосу і безладу. Саме й для того ту зелену мерзоту привели у владу, саме таке завдання стоїть і перед аваковим. От падли...
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21.07.2020 17:30 Відповісти
Откуда Аваков это может знать без расследования? Если это не ФСБ то похоже дела Авакова.
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21.07.2020 17:30 Відповісти
Связано или нет - никто этого не знает, даже пока сам Аваков. Но успокоитель из Авакова, так себе..
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21.07.2020 17:31 Відповісти
"Это не имеет отношения к этому"©..Гыыы..
Понятно,что чем дольше авякан будет министром мусоров-тем хуже.
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21.07.2020 17:32 Відповісти
Ага лапшу нам не вешайте.А вот СБУ облажалось походу.По ходу элементарное прощупывание к тем или иным действиям тут учения идут в море плюс Кавказ на носу.Резкий скачок по взрывчаткам в людном месте.Спецом толпу пугают.
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21.07.2020 17:35 Відповісти
***** з кацапам посилює красний терор в Україні
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21.07.2020 17:37 Відповісти
Странно, что он делает такие выводы только на основании "у нас каждый день...." Вообще-то, "каждый день" у нас ложные сообщения о минировании, а не реальные взрывы и реальные взрывчатки.... Ещё скажи, что стёкла, за которыми ты проводил совещание, обстреляли "случайно"... Пипец.
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21.07.2020 17:38 Відповісти
эти взрывы связывает АВАКОВ
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21.07.2020 17:42 Відповісти
Не розбовкуйте. Це інфа для внутрішнього користування
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21.07.2020 17:50 Відповісти
Думаю, Аваков и Зеленский хотят сделать то, что сделали в РФ: полицейский и СБУ-шный террор под видом борьбы с терроризмом, дабы закрепить российский реванш в Украине.
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21.07.2020 17:59 Відповісти
Так ніхто ж Зєлє відставку не вимагає. Тільки скиглення суцільне. І навіть обирати невідомо кого на дострокових
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21.07.2020 18:34 Відповісти
Это тебе так кажется
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21.07.2020 18:36 Відповісти
Опана. Без мене мене оженили?
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21.07.2020 19:23 Відповісти
Поліція -закидайте терориста рюкзаками!!!...з грошима Ні, крще, янтарем та цигарками засипте! Відволікайте при цьому повіями та наркотиками!! Зробіть йому експертизу його ходи -може це не він???, а...медсестра якась...
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21.07.2020 17:42 Відповісти
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21.07.2020 17:48 Відповісти
аваков вообще пустился в беспредел
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21.07.2020 18:05 Відповісти
Возможно , связь есть. Не каждьій день в Киев приезжает президент уважаемого европейского государства. В Москве бьіли бьі радьі подпортить переговорьі , и имидж Украиньі.
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21.07.2020 18:26 Відповісти
а сценарий? Авакова в отставку.
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21.07.2020 18:33 Відповісти
Ну и откуда это ты "всезнающий" всё это знаешь, неужто сам там участвовал???
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03.08.2020 23:25 Відповісти
 
 