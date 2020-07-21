Вибух у Києві і захоплення заручників у Луцьку між собою ніяк не пов'язані, - Аваков

Захоплення заручників у Луцьку не пов'язане з виявленням вибухівки в Києві і вибухом біля станції метро "Мінська".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив очільник МВС Арсен Аваков.

"У нас щодня десь знаходять вибухівку. Знаходять якусь зброю. Це не має стосунку до цього", - сказав Аваков, відповідаючи на запитання журналістів, чи пов'язані події в Києві і в Луцьку.

Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Мінська" в Києві стався вибух.

Крім того, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.