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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Терорист не дає можливості передати заручникам воду та їжу і не випускає їх у туалет, - Геращенко

Терорист не дає можливості передати заручникам воду та їжу і не випускає їх у туалет, - Геращенко

Чоловік, який утримує заручників у Луцьку, не дозволяє передати їм їжу та воду, також у людей немає можливості вийти справити нужду.

Про це повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Психологічний стан у цього порушника - як і у будь-якої людини, що наражає на небезпеку життя інших людей. Він досі не дав можливості передати воду й продукти харчування для заручників", - сказав Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

При цьому Геращенко додав: "Напевно, надивився різних фільмів про захоплення заручників і заявляє, що якщо хтось підходитиме близько до автобусу, то він його підірве".

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Геращенко сказав, що немає інформації про психічні проблеми цієї людини. Відповідаючи на запитання, чи справді серед заручників є дві вагітні жінки, він сказав, що є інформація про те, що серед утримуваних є жінки.

"Вони перебувають у складному стані. І він не дає можливості нікому вийти навіть за природними потребами", - додав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) тероризм (2867) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+14
Кацап звичайний.
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21.07.2020 17:35
+9
Но им хорошо... в страшнейшем стрессе и даже без воды.

"Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии", - Аваков.
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21.07.2020 17:35
+7
Кацап обычный,отписался выше.Тот,что в спаме.
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21.07.2020 17:36
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все мутит свыня- для него это спасение
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21.07.2020 17:34 Відповісти
мразота, дай можливість передати людям, хоча б воду .
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21.07.2020 17:43 Відповісти
Так Геращенка шеф Аваков запевнив всіх, що заручники у нормальному стані. Геращенка пости свого шефа не читає?
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21.07.2020 17:51 Відповісти
Кацап звичайний.
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21.07.2020 17:35 Відповісти
Кацап обычный,отписался выше.Тот,что в спаме.
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21.07.2020 17:36 Відповісти
там по-моему уже навязчивое состояние граничащее с манией преследования и паранойей ))
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21.07.2020 17:41 Відповісти
да не пишите бред его действия логичны последовательны выверены нет там психом вообще не пахнет у человека с психическими расстройствами идут качели в мотивации поведении то они хотят маму то мороженного то 1 млн долларов то самолет на остров то я вас всех постреляю..а это последователен.. да он действует жесткого но твердо и пока наша хваленная реформами от евреев и грузинов сопли жует 350 тысяч мусаров... а один судимый дважды вставим каждому мусору пистон в 5 точку и уверяю вас ЭТА ситуация это конец Авакова если в конце концов погибнут люди заложники по вине захватившего его или по вине идиотов полицаев все это конец Авакова и Зе будет последним подонком если сам не выбросит при любом раскладе Авакова с должности...
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21.07.2020 17:47 Відповісти
Та вивірені, ще й як:
- закон про мову,
- український воїн 4 дні вмирав без допомоги, перед всією Україною,
- Путін в Крим, Зє на Бірючий,
і тут - тадаммммммм !- захоплення заручників, бомби, триллер, стріми, теле, новини..
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21.07.2020 17:52 Відповісти
ой... дико извиняюсь за недоразумение - мой коммент относился к неадеквате,первому на ленте (https://censor.net/user/464453) , который где не попадя пытается всунуть порошенко...
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21.07.2020 18:00 Відповісти
Но им хорошо... в страшнейшем стрессе и даже без воды.

"Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии", - Аваков.
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21.07.2020 17:35 Відповісти
"Они находятся в сложном состоянии. И он не дает возможности никому выйти даже по естественным надобностям", - добавил Геращенко.

Источник: https://censor.net/n3209367
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21.07.2020 17:36 Відповісти
Есть передвижные туалеты, давно можно было подвести.
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21.07.2020 18:14 Відповісти
ну подвези, раз такой умный. Только сначала террориста уговори.
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21.07.2020 18:45 Відповісти
Не випускає в туалет, дивно, вони ж би повернулись назад.
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21.07.2020 17:36 Відповісти
Л
Логіка
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21.07.2020 17:36 Відповісти
і сам до туалету не проситься.. добре підготувався
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21.07.2020 17:52 Відповісти
Я впевнений шо вони вже не раз сходили в туалет... під себе
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21.07.2020 17:36 Відповісти
Чувак, дивись, бо Господь твій гумор може оцінити.
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21.07.2020 17:54 Відповісти
это называется нормальное состояние, на жаре с террористом со стволом под боком
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21.07.2020 17:37 Відповісти
Так какого хрена тянете?Принимайте решения,или ждёте,что люди умирать от жажды будут?
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21.07.2020 17:37 Відповісти
От жажды они не умрут, не сочиняй. Несколько часов можно потерпеть.
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21.07.2020 17:39 Відповісти
8 часов на жаре???
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21.07.2020 17:42 Відповісти
Не від спраги, тепловий удар можуть спіймати в залежності від погоди в Луцьку.
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21.07.2020 17:45 Відповісти
возможно не от жажды, так от духоты, спертого воздуха или теплового удара (там могут быть и просто требующие лекарств, например диабетики, астматики, с сердечно-сосудистыми и др.)
от жажды и голода за 7 часов может и не умрут, но водно-солевой обмен нарушат... и сознание терять могут...
и... туалет.. это так стыдно-стеснительно (но необходимо каждому ...через 2-4 часа)
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21.07.2020 17:49 Відповісти
я помню троллейбус встал летом на перекрестке, что-то у него обломалось, через минут 15 упала в обморок первая женщина, на второй люди стали выламывать и выломали двери чтобы выйти...
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21.07.2020 17:54 Відповісти
Вообще было бы интересно, если бы он бросал гранаты и одновременно выпускал заложников по нужде выходить. Геращенко, как всегда, выдает самую нужную информацию...
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21.07.2020 17:37 Відповісти
У антониты главный орган не мозк, а дупа...
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21.07.2020 17:40 Відповісти
дурня.. головний в нього ЯЗИК!!
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21.07.2020 17:53 Відповісти
Да уж, это было бы вполне фантасмагористично.
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21.07.2020 17:41 Відповісти
Антон - дурачек. Такой же как и его преЗедент.
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21.07.2020 17:41 Відповісти
ФСБная постанова !
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21.07.2020 17:38 Відповісти
Как он их может выпустить в туалет? Геращенко, ты совсем ку-ку? Кривош,конечно, ублюдок, но не такой идиот, как тебе хотелось бы.
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21.07.2020 17:38 Відповісти
Так це ж недовго. Одна нога тут, друга - там
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21.07.2020 18:35 Відповісти
Сейчас начнут АТО на два года.
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21.07.2020 17:38 Відповісти
Та што,в спецназе нет проффесиональных снайперов ?Что это за балаган ?
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21.07.2020 17:38 Відповісти
фильмов насмотрелся?
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21.07.2020 17:43 Відповісти
А если у него детонатор ВУ срабатывает если разжать руку или отпустить кнопку? Как граната.
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21.07.2020 17:44 Відповісти
больше всего удивляет, что кацапсина террарюга такой типа млять заботистый про животных, а детей и беременных не отпустил, типа ему от них какой-то прок..
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21.07.2020 17:38 Відповісти
Ага, а в нормальных странах террористы отпускают заложников и в туалет, и в ресторан,
И на свидания с антониной.
И даже ваЗЕлин с собой дают...
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21.07.2020 17:39 Відповісти
И рошенками кормят...
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21.07.2020 17:42 Відповісти
А в европейском автобусе шо туалета нету?
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21.07.2020 17:42 Відповісти
Це не росія щоби срати де попало.
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21.07.2020 17:43 Відповісти
Ну тут логично .
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21.07.2020 17:46 Відповісти
ну ты разуй глаза, там же автобус-пазик.
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21.07.2020 17:44 Відповісти
это не пазик , это паразит творение рук свинопетровых
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21.07.2020 17:46 Відповісти
Можно дізнатись, що окрім мелодії пісюном на роялі створив твій президент?
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21.07.2020 17:49 Відповісти
можно ,но я не уполномочен , лучше обратись к Мендель она его летописец ....(044) 255-70-42 для справок; по вопросам обращений граждан
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21.07.2020 17:57 Відповісти
в отсутствие пианины, он сыграл писюном на Мендель и створив новую жизнь.
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21.07.2020 18:49 Відповісти
Карантин, а кому зараз легко. Хочеш, не хоче... тут і Мендель згодиться...
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21.07.2020 20:23 Відповісти
та ладно, чо там, всяко лучше чем Ленка.
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21.07.2020 20:58 Відповісти
шизик, возможно в этом пазике еще Брежнева возили, шо ты несешь?
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21.07.2020 18:00 Відповісти
пазик с мотором исузу ? типичный эталон-богдан...... посмотри на эмблему на капоте чьих рук сие творение
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21.07.2020 18:05 Відповісти
Власник корпорації Еталон - Володимир Бутко...
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21.07.2020 18:35 Відповісти
В тарахтелке а ля Свинарчук энд Петя туалет ?
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21.07.2020 17:45 Відповісти
Це сільській рейсовий автобус, у вас в Азії теж в таких нема.
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21.07.2020 17:46 Відповісти
У них і в дома є тільки якщо буряту пощастило унітаз на Донбасі вкрасти... а так дірка у підлозі...
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21.07.2020 17:54 Відповісти
Ну что, переговоры еще с одним путинским уродом? Мало такой же наглой шушеры в Минске такой же породы? Изъять "посланника Орды" и "случайно" проехаться по нему раза 3-4 на этом же автобусе.
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21.07.2020 17:43 Відповісти
Пристрелить.
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21.07.2020 17:43 Відповісти
Добре, а якщо виконають умови і зроблять таку, як він вимагає заяву, зо буде?
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21.07.2020 17:44 Відповісти
Вот по этому я и говорю-мутное дело...
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21.07.2020 17:46 Відповісти
А наша полиция смотрела фильмы про захват заложников? Они хоть знают, что делать?
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21.07.2020 17:45 Відповісти
а что, надо по фильмам учиться?
Я посмотрел много немецких фильмов про сантехника, но чинить кран не научился
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21.07.2020 18:50 Відповісти
это все мутит барыга
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21.07.2020 17:46 Відповісти
Работает ОПГ террористов с целым штабом управления. После взрывов в Киеве, после обстрела кабинета МВД в Луцке и собственно этот экземпляр в автобусе с заложниками, вероятнее всего являются звеньями одной цепи. Кто руководит этими действиями, должно определить СБУ
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21.07.2020 17:46 Відповісти
Может и так.
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21.07.2020 18:12 Відповісти
а че зелибобы не извиняются, не выполняют его требования, не обещают ему амнистию и особый статус
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21.07.2020 17:47 Відповісти
має з'явитися месія у вигляді Петра і почати з ним торгувати як з рівним партнером
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21.07.2020 17:57 Відповісти
Треба поглянути йому в очі...
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21.07.2020 18:05 Відповісти
И это выходец из самой правильной части украинского народа - западенской.
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21.07.2020 17:52 Відповісти
Этот "человек" ведет себя практически так же, как целая "страна"(правильнее сказать, бандитское образование) по соседству с Украиной. Если урода убьют, никто ни на секунду не пожалеет, впрочем, это же касается и бандитского образования "Россия", как они почему-то себя называют.
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21.07.2020 17:52 Відповісти
Валить его нужно а не потом слушать в суде муть непонятно о чем
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21.07.2020 17:52 Відповісти
Зеленский, думай же наконец, решай, а не то, что "- ситуация под контролем" и весь твой ответ, чего ждёшь - действуй, заложники в опасности.
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21.07.2020 17:53 Відповісти
Поменяйте Аращенка на заложников....думаю терорист будет не против...и Вакова в придачу...отпустит всех и вордителя...предложите !!!
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21.07.2020 17:53 Відповісти
та пообещайте ж ему наконец абонемент на 95-квартал до конца квартала и личный автограф Юзика, Лысого и клована-преЗЕдента.....
не мучайте людей в консервной банке...им еще интервью раздавать...
(а если без шуток...что-то затянулось шоу...)
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21.07.2020 17:53 Відповісти
Антоха уявив собі 9 годин без їжі і втратив свідомість.
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21.07.2020 17:56 Відповісти
***** будинки підривав, а кловун вирішив Пеціни автобуси?
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21.07.2020 17:56 Відповісти
теории заговора придумывают недалекие люди.
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21.07.2020 18:52 Відповісти
Судя по книге, у него давний внутренний конфликт с государством и ментами; он чувствует себя униженным ими и противопоставляет себя им.
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21.07.2020 17:59 Відповісти
То нехай із ментами воює, там ось навіть Аваков приїхів, навіщо над людьми знущатися? Поклич міністра і скажи, що його заміниш на заручників. І Аваков, як офіцер - піде. Чи він не офіцер?
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21.07.2020 18:05 Відповісти
Поэтому надо надеяться, что он обычных людей в жертву не принесёт.
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21.07.2020 18:09 Відповісти
Здається ні, цивільний міністр.
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21.07.2020 18:12 Відповісти
это может быть на уровне бомбы, если не давать воду и заставить всех ходить в автобусе
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21.07.2020 18:00 Відповісти
Ну....настал звездный час Зебила - пойти обменяться на людей!
Или сцыт?
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21.07.2020 18:02 Відповісти
Попробуйте по ньому вистрілити.
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21.07.2020 18:07 Відповісти
Если бы я сидел в заложниках, с пониманием, что меня в любой момент взорвать могут, да нахрен мне бы нужна была эта еда..
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21.07.2020 18:15 Відповісти
Не випускає в туалет? Це в нього підсвідоме бажання повернутися в СІЗО перетворивши спершу автобус в смердючий відстійник де "Русью пахнет"...
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21.07.2020 18:21 Відповісти
https://prm.ua/lutskiy-terorist-viyavivsya-kradiyem-ikon-********-z-rivnogo-vpiznav-zlochintsya/ Єпископ незалежної релігійної громади православної парафії на честь ікони Божої Матері у Рівному Іов впізнав у луцькому терористові крадія ікон. Про це він написав у https://www.facebook.com/orthodoxukraine/posts/1388529208022922 Facebook .
За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.
"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі..." - написав єпископ.
Він також розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.
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21.07.2020 18:24 Відповісти
На такой жаре там можно просто так крякнуть...
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21.07.2020 18:27 Відповісти
Пристрелити придурка при першій можливості.
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21.07.2020 18:32 Відповісти
Нехай водить по одному в туалет під конвоєм
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21.07.2020 18:37 Відповісти
Захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения.
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21.07.2020 20:02 Відповісти
хоч ти закрий своє хайло, свинопика задниця антоніна.
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21.07.2020 22:12 Відповісти
 
 