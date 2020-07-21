Терорист не дає можливості передати заручникам воду та їжу і не випускає їх у туалет, - Геращенко
Чоловік, який утримує заручників у Луцьку, не дозволяє передати їм їжу та воду, також у людей немає можливості вийти справити нужду.
Про це повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Психологічний стан у цього порушника - як і у будь-якої людини, що наражає на небезпеку життя інших людей. Він досі не дав можливості передати воду й продукти харчування для заручників", - сказав Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".
При цьому Геращенко додав: "Напевно, надивився різних фільмів про захоплення заручників і заявляє, що якщо хтось підходитиме близько до автобусу, то він його підірве".
Геращенко сказав, що немає інформації про психічні проблеми цієї людини. Відповідаючи на запитання, чи справді серед заручників є дві вагітні жінки, він сказав, що є інформація про те, що серед утримуваних є жінки.
"Вони перебувають у складному стані. І він не дає можливості нікому вийти навіть за природними потребами", - додав Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
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- закон про мову,
- український воїн 4 дні вмирав без допомоги, перед всією Україною,
- Путін в Крим, Зє на Бірючий,
і тут - тадаммммммм !- захоплення заручників, бомби, триллер, стріми, теле, новини..
"Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии", - Аваков.
Источник: https://censor.net/n3209367
Логіка
от жажды и голода за 7 часов может и не умрут, но водно-солевой обмен нарушат... и сознание терять могут...
и... туалет.. это так стыдно-стеснительно (но необходимо каждому ...через 2-4 часа)
И на свидания с антониной.
И даже ваЗЕлин с собой дают...
Я посмотрел много немецких фильмов про сантехника, но чинить кран не научился
не мучайте людей в консервной банке...им еще интервью раздавать...
(а если без шуток...что-то затянулось шоу...)
Или сцыт?
За словами єпископа, який має мирське ім'я Василь Коновалюк, це саме той чоловік, який торік поцупив у нього хрести, ікони.
"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та ін. речі..." - написав єпископ.
Він також розповів, що хотів облаштувати собачий притулок і йому знайомі порадили звернутися до Максима Кривоша, щоб той простерилізував тварин.