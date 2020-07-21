Терорист не дає можливості передати заручникам воду та їжу і не випускає їх у туалет, - Геращенко

Чоловік, який утримує заручників у Луцьку, не дозволяє передати їм їжу та воду, також у людей немає можливості вийти справити нужду.

Про це повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Психологічний стан у цього порушника - як і у будь-якої людини, що наражає на небезпеку життя інших людей. Він досі не дав можливості передати воду й продукти харчування для заручників", - сказав Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

При цьому Геращенко додав: "Напевно, надивився різних фільмів про захоплення заручників і заявляє, що якщо хтось підходитиме близько до автобусу, то він його підірве".

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Геращенко сказав, що немає інформації про психічні проблеми цієї людини. Відповідаючи на запитання, чи справді серед заручників є дві вагітні жінки, він сказав, що є інформація про те, що серед утримуваних є жінки.

"Вони перебувають у складному стані. І він не дає можливості нікому вийти навіть за природними потребами", - додав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.