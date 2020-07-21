Підтвердження інформації про другий вибуховий пристрій, яким може керувати дистанційно луцький терорист, поки немає, - Геращенко

У правоохоронців поки немає підтвердження інформації щодо другого вибухового пристрою, про який заявляв чорловік, що утримував заручників в автобусі в Луцьку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"У нас поки немає підтвердження, що справді існує другий вибуховий пристрій, яким він може керувати дистанційно. Поки немає інформації про місце розташування. Було сказано абстрактно, що такий пристрій є", - зазначив заступник міністра.

При цьому Геращенко заявив: "Ми вивчаємо зараз шляхи прямування цього правопорушника в надії знайти зачіпку, де може такий пристрій бути".

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Відповідаючи на запитання про те, що за вибухи чи постріли періодично чути в районі автобуса із заручниками, заступник голови МВС сказав: "Я думаю, що це щось типу вибухових пакетів, неосколкові вибухові пристрої".

Відповідаючи на уточнююче запитання: "Це терорист викидає їх з вікон?", Геращенко сказав "Так".

Говорячи про те, якими будуть дії правоохоронців далі, заступник міністра сказав: "Переговори і ще раз переговори. Тому що тільки переговори можуть гарантувати безпеку і заручників, і самого правопорушника. Доти, доки не будуть вичерпані всі можливості переговорів, і все одно ми вестимемо переговори".

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Терорист стверджує, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.