Кадиров відповів Помпео на санкції: "Приїжджай, подивимося, хто які права порушує"

Керівник Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров відреагував на повідомлення про те, що США ввели проти нього і його сім'ї санкції за порушення прав людини.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому в Telegram офіційного каналу чеченської телерадіокомпанії "Грозний", інформує Цензор.НЕТ.

Кадиров опублікував фото з двома кулеметами і підписом "Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!"

У відеозверненні Кадиров заявив, що після новини про санкції йому стало "прохолодніше", він "до того злякався", що приїхав у своє родове селище Беной.

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"Так що, Помпео, приїжджай, тут дуже красиво, поговоримо, подивимося, хто які права порушує", - заявив Кадиров.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати внесли Рамзана Кадирова в "чорний список" у зв'язку з його причетністю до серйозного порушення прав людини.