Окупанти від початку доби тричі обстрілювали позиції українських захисників на Донбасі, двох воїнів поранено, - ООС
Від початку доби незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Біля Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.
У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.
За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили в медичні установи і їм була надана кваліфікована допомога лікарів.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
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