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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти від початку доби тричі обстрілювали позиції українських захисників на Донбасі, двох воїнів поранено, - ООС

Окупанти від початку доби тричі обстрілювали позиції українських захисників на Донбасі, двох воїнів поранено, - ООС

Від початку доби незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Біля Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

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За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили в медичні установи і їм була надана кваліфікована допомога лікарів.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

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Автор: 

обстріл (28948) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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почему зеля не берет это на контроль, чтобы никто не стрелял, не важно что-ли?
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21.07.2020 18:02 Відповісти
не заважайте. Зе-чмо дуже зайняте.

Оккупанты с начала суток трижды обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, двое воинов ранены, - ООС - Цензор.НЕТ 5162
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21.07.2020 18:17 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Оккупанты с начала суток трижды обстреливали позиции украинских защитников на Донбассе, двое воинов ранены, - ООС - Цензор.НЕТ 714
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21.07.2020 18:39 Відповісти
 
 