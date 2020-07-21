Окупанти від початку доби тричі обстрілювали позиції українських захисників на Донбасі, двох воїнів поранено, - ООС

Від початку доби незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Біля Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

Читайте також: Поранений під Павлополем військовослужбовець помер у госпіталі, - штаб ООС

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили в медичні установи і їм була надана кваліфікована допомога лікарів.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Читайте також: Окупанти поглумилися над тілом загиблого військового медика Іліна, - ЗМІ