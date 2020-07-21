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Новини
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Ми розраховуємо створити кущовий підрозділ у кожному районі, - голова Нацполіції Клименко

Ми розраховуємо створити кущовий підрозділ у кожному районі, - голова Нацполіції Клименко

Національная поліція збирається змінити структуру у зв'язку зі змінами в адміністративний поділ України.

Про це Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ми розраховуємо створити кущовий підрозділ у кожному районі. В їхнє підпорядкування входитимуть ті невеликі підрозділи поліції, які на сьогодні є відділеннями (таких налічується близько 400). При формуванні нової структури ми ретельно вивчаємо навантаження на кожного поліцейського, обчислюючи, де потрібно посилити підрозділ, а де, навпаки, оптимізувати", - розповів Клименко.

За його словами, під час формування нової структури враховуються кількість населених пунктів і відстань між ними, а також чисельність і щільність населення на території обслуговування.

"Адже іноді в селищі може проживати більше людей, ніж у районному центрі. Якщо чисельність населення становитиме, умовно кажучи, 150-250 тисяч осіб, то це може бути управління. Наприклад, у Білій Церкві чи Кривому Розі. Всі інші кущові підрозділи стануть відділами. В їхньому підпорядкуванні будуть відділення і поліцейські станції. Словом, структура матиме такий вигляд: головне управління - управління/відділ - відділення/сектор. Це поки пілотний проєкт, ми працюємо над остаточним варіантом", - підкреслив голова Нацполіції.

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Він також додав, що крім структури, зміняться і підходи в роботі. "Наприклад, ми впроваджуємо зональний спосіб роботи кримінальної поліції, їхні підрозділи будуть розташовані виключно в кущових управліннях/відділах. Водночас у невеликих підрозділах поліції, які налічують 40-50 працівників, всі "легкі злочини", з огляду на впровадження інституту кримінальних проступків, розкриватимуть дізнавачі й уповноважені на це особи (інспектори ювенальної превенції, дільничні поліцейські офіцери громади). Злочини середньої тяжкості - працівники кримінальної поліції кущових підрозділів. Тяжкі та особливо тяжкі розслідуватимуть в обласних головних управліннях. І ця вертикаль має працювати ефективно, забезпечуючи надійний захист нашим громадянам", - резюмував він.

Детальніше про зміни можна прочитати в публікації Тетяни Бодні "Навіщо депутати перекроїли райони і як зміниться карта судів, поліції і прокуратур".

Автор: 

Нацполіція (15254) адмінреформа (35) Клименко (283) Бодня Тетяна (487)


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Топ коментарі
+20
Мусора в кустах..

Дежавю ...
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21.07.2020 18:39
+6
Короче, будут сидеть в кустах в каждом районе.
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21.07.2020 18:40
+5
в кустах будут отсиживаться
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21.07.2020 18:39
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Мусора в кустах..

Дежавю ...
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21.07.2020 18:39 Відповісти
вообще имеется в виду древовидная структура, но название, которое они используют... видимо "по фрейду"
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21.07.2020 18:53 Відповісти
А разве раньше иная была с подрайонами, райотделами, гор- и облуправлениями?
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21.07.2020 19:38 Відповісти
рядовой обіватель, желающий получить справку, будет ехать туда, куда переместилась печать
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21.07.2020 20:07 Відповісти
в армии это так, что творится в ментовке хз.
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21.07.2020 20:19 Відповісти
Тут думаю про інші кущі йдеться. Специфічні. Напевне певні відділи зобов'яжуть не ганятися за продукцією з тих кущів, а самим вирощувати.
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21.07.2020 19:44 Відповісти
Да нет! Будут выращивать!
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21.07.2020 19:58 Відповісти
в кустах будут отсиживаться
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21.07.2020 18:39 Відповісти
короче заготовительная скотобаза- артель тупых ментов
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21.07.2020 18:46 Відповісти
Подкустовоє, так правільнєє. В кустах можно прятаться как от жертви так і от врага.
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21.07.2020 18:39 Відповісти
Короче, будут сидеть в кустах в каждом районе.
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21.07.2020 18:40 Відповісти
Теперь будет кустовое крышевание, оптом так сказать
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21.07.2020 18:41 Відповісти
Де вони гроші на це все збираються брати?
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21.07.2020 18:43 Відповісти
А антикоронавірусний фонд для чого? Вже звідти отримували гроші на доплати...
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21.07.2020 18:47 Відповісти
Там уже станок смазывают...гроши будут..
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21.07.2020 19:17 Відповісти
читай: нужно вносить изменения в Госбюджет,
давать очень много бабла на новую структуру
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21.07.2020 18:43 Відповісти
Хороший куст на думку пробиват
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21.07.2020 18:44 Відповісти
за свой свой счет расчитывай, чючело в погонах.
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21.07.2020 18:45 Відповісти
мусора в кустах...
думай-те куды справлять нужду...
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21.07.2020 18:46 Відповісти
В кустах конопли..
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21.07.2020 18:46 Відповісти
Апіріділ.
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21.07.2020 18:49 Відповісти
Похоже, что все эти общины останутся без полиции и им ничего не придется другого как обзаводиться собственными стражами порядками, что сейчас и происходит. Страна распадётся на неуправляемые мафиозные кланы. Это прелести децентрализации.
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21.07.2020 18:47 Відповісти
Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7345
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21.07.2020 18:49 Відповісти
Просто куст:
Мы рассчитываем создать кустовое подразделение в каждом районе, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8823
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21.07.2020 18:48 Відповісти
Ну, мусорня это тема захватывающая, но доллар США в обменниках уже по 28 гр.
Зедятлы, когда, по осени, вы будите доедать со своими детьми х... без соли, вспомните, что вы это сделали вместе.
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21.07.2020 18:48 Відповісти
Что-то мало, уже ж должен быть по 100 давно, если верить порохоботам
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21.07.2020 18:52 Відповісти
В окошко, на обменник выгляните, болезный, но прежде с глаз ЗЕлёные очки нимите и протрите глазки от ЗЕлёной "божьей" росы.
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21.07.2020 19:01 Відповісти
А може досить на голову народу дармоїдів?
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21.07.2020 18:50 Відповісти
От в кустах их и будут находить, холодными. Иногда полицаи уже вообще берег не видят. "служить и защищать" - это, может, и про них, но в отношении их хозяев, а не людей.
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21.07.2020 18:53 Відповісти
Дайош "ДНД" ¡!
🤣
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21.07.2020 18:53 Відповісти
Конопля, каннабіс, маріхуана, гашиш - всі задоволення можна получити з одного куща!
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21.07.2020 18:56 Відповісти
Вийшов песика вигуляти під кустиками..
А тама мєнт в засаді..
🤣
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21.07.2020 18:56 Відповісти
Круговорот говна в природе, гы-гы!
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21.07.2020 19:02 Відповісти
Раньше отдыхающие в советских санаториях занимались кустотерапией.
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21.07.2020 18:57 Відповісти
Мусор баран?
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21.07.2020 19:15 Відповісти
Скільки зараз проходять навчання патрульні і автополіція?Спілкуєшся ніби з малолітніми наркоманами,знань -нуль,де їх збирають,навіщо на оцих витрачають податки?Невже не має можливості відбору за якимись тестами,збільшити термін і якість навчання,екзамени по випуску.
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21.07.2020 19:18 Відповісти
Відбір проврдиться-вище ви дали опис результатів відбору! Всі "надто розумні","правильні" "принципиальні","шибко грамотні" були благополучно "відсіяні"! Реформа в дії!
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21.07.2020 20:34 Відповісти
...полиция не читатель, полиция - писатель, начальника ручку дала, нада писать...
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21.07.2020 21:41 Відповісти
《Мы рассчитываем создать кустовое подразделение....》 Так и до квадратно-гнездового докатимся!!!🙃
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21.07.2020 19:21 Відповісти
Мне нравится Американское устройство. Наша местная полиция - действительно НАША. Мы ее кормим, мы с нее спрашиваем. Если углубиться в историю, далеко не сразу все стало так цивилизованно, да и сейчас не все радужно. Была и совершенно отвязанная коррупция, которая всплывает время от времени, есть и злоупотребления, которые приводят к открытым бунтам в асфальтово-бетонных джунглях. Но зато наш голова полиции обязан действовать с оглядкой на общественное мнение, бо его назначает выборной мэр.
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21.07.2020 19:26 Відповісти
срочно надо корчевать кусты во круг дачи а то по наедут селфики!
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21.07.2020 20:11 Відповісти
"Кагарлицький відділок"- у кожен район! Те пер точно знайдуть усіх вбивць Шеремета-у кожному селі знайдуть! А де й по двоє!
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21.07.2020 20:30 Відповісти
а зимой где они будут пряться?
нужно еще сугробные подразделения
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21.07.2020 20:31 Відповісти
а ЗСУ коли фінансувати, МВС буде стримувати козломордих?
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21.07.2020 21:10 Відповісти
...кустарное производство, маскировка под куст, полицейские-кустовики... надо обрезать кусты....
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21.07.2020 21:38 Відповісти
 
 