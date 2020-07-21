Ми розраховуємо створити кущовий підрозділ у кожному районі, - голова Нацполіції Клименко

Національная поліція збирається змінити структуру у зв'язку зі змінами в адміністративний поділ України.

Про це Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ми розраховуємо створити кущовий підрозділ у кожному районі. В їхнє підпорядкування входитимуть ті невеликі підрозділи поліції, які на сьогодні є відділеннями (таких налічується близько 400). При формуванні нової структури ми ретельно вивчаємо навантаження на кожного поліцейського, обчислюючи, де потрібно посилити підрозділ, а де, навпаки, оптимізувати", - розповів Клименко.

За його словами, під час формування нової структури враховуються кількість населених пунктів і відстань між ними, а також чисельність і щільність населення на території обслуговування.

"Адже іноді в селищі може проживати більше людей, ніж у районному центрі. Якщо чисельність населення становитиме, умовно кажучи, 150-250 тисяч осіб, то це може бути управління. Наприклад, у Білій Церкві чи Кривому Розі. Всі інші кущові підрозділи стануть відділами. В їхньому підпорядкуванні будуть відділення і поліцейські станції. Словом, структура матиме такий вигляд: головне управління - управління/відділ - відділення/сектор. Це поки пілотний проєкт, ми працюємо над остаточним варіантом", - підкреслив голова Нацполіції.

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Він також додав, що крім структури, зміняться і підходи в роботі. "Наприклад, ми впроваджуємо зональний спосіб роботи кримінальної поліції, їхні підрозділи будуть розташовані виключно в кущових управліннях/відділах. Водночас у невеликих підрозділах поліції, які налічують 40-50 працівників, всі "легкі злочини", з огляду на впровадження інституту кримінальних проступків, розкриватимуть дізнавачі й уповноважені на це особи (інспектори ювенальної превенції, дільничні поліцейські офіцери громади). Злочини середньої тяжкості - працівники кримінальної поліції кущових підрозділів. Тяжкі та особливо тяжкі розслідуватимуть в обласних головних управліннях. І ця вертикаль має працювати ефективно, забезпечуючи надійний захист нашим громадянам", - резюмував він.

Детальніше про зміни можна прочитати в публікації Тетяни Бодні "Навіщо депутати перекроїли райони і як зміниться карта судів, поліції і прокуратур".