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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею

За фактом захоплення в Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса сполученням Краснилівка-Берестечко слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зараз співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події і роблять усе можливе, щоб швидше звільнити заручників. Ситуація вимагає злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми перебуваємо в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні і на всі запитання громадськості ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть у повній безпеці. Робимо для цього все можливе", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею терористичний акт, - Баканов 01

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

Автор: 

СБУ (12909) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+11
Десять(sic!)часов прошло с момента захвата заложников...Нет слов...
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21.07.2020 19:12
+8
Я ,так понял, они офигели и не знают что делать.
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21.07.2020 19:12
+7
Ждали когда ишак позвонит баканову!
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21.07.2020 19:11
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Полицейские провели первые переговоры с террористом Максимом Кривошем, который захватил автобус с заложниками на Театральной площади в Луцке. Террорист разрешил правоохранителям передать воду для заложников, ведь те просидели в автобусе более 8 часов. Воду передал первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль.
На видео видно, как правоохранитель в жилете передает в автобус пакеты. Как выяснилось позже, - в них вода для заложников. Террорист подпустил к себе полицейского
///
https://youtu.be/r-sH-3rw4SQ
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21.07.2020 19:08 Відповісти
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 6826
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21.07.2020 19:21 Відповісти
Руководитель местного издания «Волынь онлайн» Марьяна Метельская указала на странности в действиях полиции и ситуации с захватом автобуса вцелом. Переговоры с террористом ведет лично Арсен Аваков.

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 3993
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21.07.2020 19:30 Відповісти
Целый день типа "думали и таки "решительно решились"? "Честь мундира", не?
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21.07.2020 19:08 Відповісти
Ждали когда ишак позвонит баканову!
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21.07.2020 19:11 Відповісти
Там голубиная почта - судя по скорости реагирования и принятия решений
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21.07.2020 19:17 Відповісти
ванек баканов протрезвел...или от кокса попустило
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21.07.2020 19:10 Відповісти
Я ,так понял, они офигели и не знают что делать.
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21.07.2020 19:12 Відповісти
Или действительно не знают что делать,или это бл@...ий цирк...
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21.07.2020 19:18 Відповісти
Десять(sic!)часов прошло с момента захвата заложников...Нет слов...
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21.07.2020 19:12 Відповісти
Раненного четверо суток из серой зоны выносили, пока не получили от "той стороны" труп...
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21.07.2020 19:24 Відповісти
Я сподіваюся всі пасажири маршрутки були проти закону про зброю?
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21.07.2020 19:13 Відповісти
По факту захвата заложников в Луцке СБУ начала уголовное производство по статье "террористический акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 3797
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21.07.2020 19:14 Відповісти
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 8628
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21.07.2020 19:22 Відповісти
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска https://twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://twitter.com/MullyaMia/status/1285521562154815489 6 ч

"Жители Луцка на стриме говорят, что захватчик автобуса - это переселенец, который состоял на учете у психиатра."

https://twitter.com/babasyanya

https://twitter.com/babasyanya Оксана https://twitter.com/babasyanya @babasyanya

він родом з луцька, з мого дому, мати вчителька, батько викладач політехніки, який спився після того, як сина посадили вперше
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21.07.2020 19:27 Відповісти
Ну родом він з Оренбурга.
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21.07.2020 19:32 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених

https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1285549240270368769 4 ч

батько КРИВОШ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ 10 лютого 1950 р.н. винахідник

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 5294
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21.07.2020 19:53 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1285549242573086720 4 ч

мати КРИВОШ НАДЕЖДА ДЕНИСОВНА 8 березня 1954 р.н. поетеса
загинула в ДТП в липні 2013 р

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 1721
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21.07.2020 19:54 Відповісти
Брат КРИВОШ БОГДАН СТЕПАНОВИЧ 3 липня1983р.н. - інвалід 3 гр,
юрист-недоучка, без досвіду роботи
тиждень тому вирішив тікати з Луцька

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 5512
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21.07.2020 19:55 Відповісти
Там у бигуса свежее расследование вышло. Квартальный чертолов - баканов, не хочет рассказать почему он до сих пор не уволил двух сбу-шных чертей, которые крышуют медмафию в минздраве зеленского? Или баканов в доле с этими уродами?!
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21.07.2020 19:17 Відповісти
Терорист не мусульманин!
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21.07.2020 19:17 Відповісти
Только бы не повторили историю попытки захвата чеченцев не сколько лет назад в Одессе.
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21.07.2020 19:17 Відповісти
Де ви були 9 годин назад?
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21.07.2020 19:18 Відповісти
Відставка зе та авакяшкі.Досить дебілів держати у владі.
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21.07.2020 19:19 Відповісти
Ох ****... Зайшов під вечір в новини - а тут таке! Таке!
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21.07.2020 19:21 Відповісти
Баклажанов, а почему видного переговорщика сивуху не пригласили???
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21.07.2020 19:23 Відповісти
Новинского туда нужно, террорист прихожанин МП.
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21.07.2020 19:25 Відповісти
Аваков дал команду кошмарить украинцев
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
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21.07.2020 19:23 Відповісти
Раньше такое квалифицировалось, как хулиганство.... А сегодня решились...
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21.07.2020 19:24 Відповісти
Прям террористический акт? А почему Баканов отпускает на волю росийских террористов убивающих украинцев на дамбасе? Или на дамбасе и в крыму убивать украинцев можно?
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21.07.2020 19:25 Відповісти
У Зеленського назвали "главою держави" президентку Швейцарії, яка не має такого статусу

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/21/7112358/

За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 2102
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21.07.2020 19:27 Відповісти
Сейчас бы Зеленский подъехал бы, поговорить. Раз террорист его упоминал. И все, я бы первый назвал его героем на все времена. Но это так, мечты.
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21.07.2020 19:28 Відповісти
Що, сам БАКАНОВ? Невже він чортів не ганяє?
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21.07.2020 19:29 Відповісти
Да. Бумажки у чинуш самое главное.
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21.07.2020 19:30 Відповісти
Это просто иллюстрация того, что правоохранительные органы в Украине отсутствуют. Каждый день рапортуют про пойманных агентов Кремля, а с обычным психопатом-террористом справиться не могут. Люстрируйте нах всех и просите вернуться в органы профессионалов.
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21.07.2020 19:34 Відповісти
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 7411

... був керівником ТОВ «Квартал 95», керівником ТОВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Студія Квартал-95» .

22 травня 2019 року Указом Президента Зеленського № 316/2019 був призначений першим заступником Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби безпеки України - начальником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%A1%D0%91%D0%A3 Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ .

я ох....ю с этого цирка с "мудрым наридом" України ...
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21.07.2020 19:34 Відповісти
За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов - Цензор.НЕТ 4916
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21.07.2020 19:36 Відповісти
И кто, и как его назначил? А они еще Пороха за Семочко таскают...
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21.07.2020 19:40 Відповісти
Захвативший в Луцке автобус является уроженцем России 1975 года рождения.
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21.07.2020 20:01 Відповісти
От не хотіося б,плятт,цитувати щось мовою ворога,алеж...плятт... "Беда,коль пироги начнет печи сапожник. А сапоги тачать пирожник".... Це була цитата . Я.Л.Крилов. До речі,зе -дебіли,до відому,він,крилов цей,дуже погано закінчив.Він просто здох прямо за столом...
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21.07.2020 20:03 Відповісти
Ну от може я чогоссь не розумію,а що в есбеу нема нормального снайпера,який би прямо зараз вирішив би цю проблему?А нахєра тоді вся ця енсбеу?
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21.07.2020 20:10 Відповісти
Не могут найти тепловизор Матиоса, который берёт через стёкла и шторы.
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21.07.2020 20:19 Відповісти
Та справа не в тепловізорі. Ситуація така,що схема вже давно нормально відпрацьована.Справа в тому, що казли ждуть якоїсь команди. Уроди. А все просто. Снайпер жде...Така от в нього робота...
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21.07.2020 20:29 Відповісти
Все бояться ответственности за гибель людей, а спецы должны работать по процедуре, наверняка они знакомы с международным опытом. Снайпер тоже опасно - бомбы разные бывают, например, каждые 3 минуты нужно вводить код отмены.
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21.07.2020 20:42 Відповісти
Судячі зі всього,то цей тіпа терорист- повний профан.Все давним давно відпрацьовано. Просто снайперам нема команди. бомби ніде не буде.Та її іне було...
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21.07.2020 21:05 Відповісти
"русский мир" завітав до Луцька. Слава Зе.
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21.07.2020 20:14 Відповісти
Зеля не так давно Луцьк відвідував....
Просто нагадую.
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21.07.2020 20:15 Відповісти
Это называется "активировать спящего агента", в кино такое видел
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21.07.2020 20:23 Відповісти
Баканов на морях наверное?
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21.07.2020 20:31 Відповісти
А где же хваленные спецподразделения МВД, НАБУ, СБУ и других страшных букв? Где Корды-Шморды? Где эти парни в дорогущем обмундировании купленном на деньги налогоплательщиков? Почему они не действуют? Их же учили, одевали, тренировали и оплачивали все за счет украинцев! Где они? Или они только под Верховной Зрадой могут защищать толстые жопы Геращенко и других Слуг Народа от возмущенного безоружного народа?
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21.07.2020 21:17 Відповісти
На 50% вся эта нестабильность в Украине, включая взрывы, массовые столкновения и захват автобуса в Луцке, вызвана идиотским карантином, который до предела затянулся и его предлагают продолжать до бесконечности. Люди просто с ума сходят от безделья, отсутствия работы, убытков и разорения малого и среднего бизнеса. Причем безумие нарастает. Люди натурально слетели с катушек. Нужно как можно скорее прекращать эту дурь.
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21.07.2020 21:32 Відповісти
 
 