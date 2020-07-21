За фактом захоплення заручників у Луцьку СБУ почала кримінальне провадження за статтею "терористичний акт", - Баканов

За фактом захоплення в Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса сполученням Краснилівка-Берестечко слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зараз співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події і роблять усе можливе, щоб швидше звільнити заручників. Ситуація вимагає злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми перебуваємо в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні і на всі запитання громадськості ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть у повній безпеці. Робимо для цього все можливе", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову,і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.