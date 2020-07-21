12 особам повідомили про підозри після обшуків в Окружному адмінсуді Києва, - НАБУ
В рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"17 липня 2020 заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, зокрема голові ДСА (Державна судова адміністрація, голова - Зеновій Холоднюк. - Ред.) і голові ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва, голова - Павло Вовк. - Ред.). За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися в діяльність державних діячів", - сказано в повідомленні НАБУ.
Крім цього, Вовка і Холоднюка підозрюють у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави.
Також серед підозрюваних:
- 2 заступники голови ОАСК;
- 4 суддів ОАСК;
- 3 адвокати;
- фізична особа.
"Зазначена злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл", - вважають у НАБУ.
Вовк, за версією слідства, використовував схему з подачею надуманих адміністративних позовів від підставних фізосіб або громадських організацій у свій же суд з їхнім подальшим "надшвидким" розглядом із заздалегідь визначеним результатом.
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😁
модератору..🤣
Мовчу вже про хамство та провокації " дякунов"..
😁
Гуляйте Лісом!!
Ви не цікаві, Дякуне!!
Не хворійте ..більше!!
😁
Вовк должен судить в деле Шеремета и дела Порошенко
Так что это все 95 квартал......
Щось знають... Тому що в мантіях.