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12 особам повідомили про підозри після обшуків в Окружному адмінсуді Києва, - НАБУ

12 особам повідомили про підозри після обшуків в Окружному адмінсуді Києва, - НАБУ

В рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"17 липня 2020 заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, зокрема голові ДСА (Державна судова адміністрація, голова - Зеновій Холоднюк. - Ред.) і голові ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва, голова - Павло Вовк. - Ред.). За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися в діяльність державних діячів", - сказано в повідомленні НАБУ.

Крім цього, Вовка і Холоднюка підозрюють у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави.

Також серед підозрюваних:

- 2 заступники голови ОАСК;

- 4 суддів ОАСК;

- 3 адвокати;

- фізична особа.

"Зазначена злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл", - вважають у НАБУ.

Вовк, за версією слідства, використовував схему з подачею надуманих адміністративних позовів від підставних фізосіб або громадських організацій у свій же суд з їхнім подальшим "надшвидким" розглядом із заздалегідь визначеним результатом.

Автор: 

НАБУ (5085) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+4
Нарешті почали давити Петіних вовків
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21.07.2020 19:48
+2
Лед тронулся, гаспада присяжные заседатели??©
🤣
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21.07.2020 19:27
+2
дешевый пиар
Вовк должен судить в деле Шеремета и дела Порошенко
Так что это все 95 квартал......
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21.07.2020 19:55
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Лед тронулся, гаспада присяжные заседатели??©
🤣
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21.07.2020 19:27 Відповісти
Прикалываешься?
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21.07.2020 19:31 Відповісти
А це забороннено??
))
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21.07.2020 19:35 Відповісти
Нет. Но грех смеятся над убогими.
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21.07.2020 20:13 Відповісти
"Никогда не спорьте с дураком, люди могут не заметить между вами разницы." (Первый закон спора. Законы Мерфи)

😁
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21.07.2020 20:21 Відповісти
Вот с тобой ни кто и не спорит.
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21.07.2020 23:08 Відповісти
Розуму тільки на "спам" вистачає та на "дякую'
модератору..🤣
Мовчу вже про хамство та провокації " дякунов"..
😁
Гуляйте Лісом!!
Ви не цікаві, Дякуне!!
Не хворійте ..більше!!
😁
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21.07.2020 23:15 Відповісти
С вами вежливо ни кто и не спорит. Нервный вы какой то. А вы и есть модератор цензора? Любитель скоморохов?
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21.07.2020 23:41 Відповісти
сейчас подставной фунт обжалует Указ Президента о назначении Сытника директором НАБУ, и запретит арестовывать судей ОАСК и проводить другие следственные действия..
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21.07.2020 19:30 Відповісти
Нарешті почали давити Петіних вовків
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21.07.2020 19:48 Відповісти
дешевый пиар
Вовк должен судить в деле Шеремета и дела Порошенко
Так что это все 95 квартал......
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21.07.2020 19:55 Відповісти
Суд це не особи.
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21.07.2020 20:10 Відповісти
Женя, тебя жы Жоня зовут? Так вот, когда тебе на ухо бирку с номером цепляли, не интересовались у тебя мозги есть? ... судью выбирает программа (должна)....
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21.07.2020 20:22 Відповісти
так вони всі, злочинці в мантіях, заперечують отримання підозр!
Щось знають... Тому що в мантіях.
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21.07.2020 20:04 Відповісти
фишка в том, что судить продажных судей будут их кореша..., такие же продажные судьи. Результат, надеюсь, предсказуем.
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21.07.2020 20:30 Відповісти
На жаль.
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22.07.2020 09:48 Відповісти
не могли еще одного друзя подобрать для чартовой дюжины
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21.07.2020 20:37 Відповісти
 
 