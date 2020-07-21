12 особам повідомили про підозри після обшуків в Окружному адмінсуді Києва, - НАБУ

В рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"17 липня 2020 заступник Генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, зокрема голові ДСА (Державна судова адміністрація, голова - Зеновій Холоднюк. - Ред.) і голові ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва, голова - Павло Вовк. - Ред.). За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися в діяльність державних діячів", - сказано в повідомленні НАБУ.

Крім цього, Вовка і Холоднюка підозрюють у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави.

Також серед підозрюваних:

- 2 заступники голови ОАСК;

- 4 суддів ОАСК;

- 3 адвокати;

- фізична особа.

"Зазначена злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл", - вважають у НАБУ.

Вовк, за версією слідства, використовував схему з подачею надуманих адміністративних позовів від підставних фізосіб або громадських організацій у свій же суд з їхнім подальшим "надшвидким" розглядом із заздалегідь визначеним результатом.