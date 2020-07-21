Суд на пів року продовжив слідство у справі про зґвалтування в Кагарлику

Голосіївський суд Києва продовжив слідство у справі про зґвалтування і тортури в Кагарлицькому відділі поліції на шість місяців. Крім того, суд продовжив на два місяці запобіжний захід одному з фігурантів - Кузіву.

Як розповіла Суспільному адвокатка потерпілої Олена Сотник, 22 липня суд мав розглянути апеляцію щодо цілодобового домашнього арешту для третього підозрюваного у справі, але засідання перенесли через графік адвоката, інформує Цензор.НЕТ.

"Його адвокат Чевгуз також є адвокатом у справі у Переяслав-Хмельницькому щодо вбивства поліцейським 5-річного хлопчика. Завтра у нього засідання у цій справі, тому апеляцію перенесли", – розповіла вона.

Ще одному фігуранту справи Левандюку запобіжний захід обрали лише два тижні тому, тож він досі перебуває під вартою.

За словами Олени Сотник, суд розгляне клопотання щодо тримання під вартою Сергія Сулими 22 липня о 10:30. Адвокатка висловила сподівання, що дію запобіжного заходу йому також продовжать.

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Крім того, вона повідомила, що у справі з'явилися додаткові епізоди щодо катування інших осіб в інший період часу, де фігурують ті самі підозрювані, що демонструє системність такої практики.

"Поєднання цих епізодів в одній справі виключає теорії підозрюваних про те що, це був наклеп, і що немає підстав їх звинувачувати. Коли є системність і кілька потерпілих, які можуть доказами підтвердили катування, я думаю, що у нас можуть бути серйозні аргументи для суду, щоб ці люди надовго сіли", – наголосила Сотник.

За її словами, також захист зміг домогтися, щоб потерпілій надали цілодобову охорону, проте правоохоронці погодилися на це лише після втручання депутатів Верховної ради.

"Ми підняли це питання і попросили народних депутатів, жінок з різних фракцій, які поїхали до поліції з вимогою виконати закон. Аргументів для відмови не було, тож зараз у потерпілої є цілодобова охорона", – розповіла адвокатка.

Також Сотник зауважила, що сторона захисту у цілому задоволена перебігом справи. "Остаточно ми будемо задоволені, коли суд ухвалить відповідне рішення", – зазначила Сотник.

За її словами, наразі захист чекає на проведення низки експертиз, частину з яких відправили на додаткові дослідження. Деталі експертиз адвокатка назвати не змогла через таємницю слідства.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.