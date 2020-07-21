Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн гривень, троє - більш ніж 1 млрд
У 2020 році, порівняно з 2019 стало більше мільйонерів і мільярдерів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну податкову службу.
"Майже 8 тис. осіб задекларували доходи в розмірі понад 1 млн грн. Кількість таких громадян зросла на 3 тис. порівняно з минулим роком. При цьому 3 людини відзначили доходи в сумі понад 1 млрд грн. Це - двоє жителів м.Києва та один – м. Дніпро", - сказано в повідомленні.
Всього українські мільйонери задекларували 68,3 млрд гривень доходу. Вони мають заплатити майже 2 млрд грн податків.
40% всіх мільйонерів живе у Києві. На другому місці за кількістю багатіїв - Дніпропетровська (8%) і Харківська (7,4%) області.
Найбільше в Україні податків заплатить мільярдер із Києва. ПДФО і військових зборів він має сплатити до бюджету 304 млн гривень.
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шо там токо беня умный и хитрый ? ))))))
я знал, что в случае избрания этой Зелёной Сопли моя финансовая жизнь ухудшится
Какое житийо- ПЕС пахучий??
😁
Кто зажег запал вашего тампона, дэвушка?? Не истерите-купите вибратор..
😁
когда не собираются платить налоги, их в декларации не показывают )))
Хотя почти все папередники нажились не хило.
а она врать не станет
Это ты написал, что она такое обещала.
Написал, значит знаешь, когда она это обещала
в инете полно проиков с обещаниями Порошенко в конце апреля 2014 года.
Почему ты выбрал именно кацапскую ссылку, которая не открывается на украинском ресурсе ? _)))
Ютуб в Украине замечательно открывается.
А у тебя на кацапии видно его заблокировали. Соси карамельки.
Что тебя не устраивает в обещаниях конца апреля 2014 года ?
Срать он хотел на Украину и украинцев ради собственной наживы.
так ты её покажи сначала )))
Всё то, что он обещал в конце апреля 2014 года было выполнимо при тех реалиях.
Ты понимаешь значение слов "при тех реалиях" ?
https://www.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petro-oleksiiovych/obicjanky/nevykonani
При чем здесь "Слуги народа"?
Или в методичке ничего более подходящего не нашлось?
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
Но не сменяю адрес я.
Ведь в зесудьбе наш Беня главный,
Родной как улица моя.
Грубо кажучи, це десь біля 3%. Народ, а ви дійсно хочете жити в нормальній країні?
2×100÷68.3= 2.9282576867% .
Що не так? Чи ти до школи не ходив?
около трьох тісяч баксов в месяц, таких реально немало
и это не я придумал...
а где же гигантская дира в бюджете и тотальное обнищание и абсолютная зрада на всех уровнях, о которой визжат соевіе на всю голову?
А заработать?
А заработать Шура можно только геморрой!
х/ф "Золотой телёнок"
А заработать?
А заработать Шура можно только геморрой!"
Остап Сулейман Берта Мария Бендер
ОО
https://www.inpearls.ru/