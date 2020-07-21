Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн гривень, троє - більш ніж 1 млрд

У 2020 році, порівняно з 2019 стало більше мільйонерів і мільярдерів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну податкову службу.

"Майже 8 тис. осіб задекларували доходи в розмірі понад 1 млн грн. Кількість таких громадян зросла на 3 тис. порівняно з минулим роком. При цьому 3 людини відзначили доходи в сумі понад 1 млрд грн. Це - двоє жителів м.Києва та один – м. Дніпро", - сказано в повідомленні.

Всього українські мільйонери задекларували 68,3 млрд гривень доходу. Вони мають заплатити майже 2 млрд грн податків.

40% всіх мільйонерів живе у Києві. На другому місці за кількістю багатіїв - Дніпропетровська (8%) і Харківська (7,4%) області.

Найбільше в Україні податків заплатить мільярдер із Києва. ПДФО і військових зборів він має сплатити до бюджету 304 млн гривень.

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