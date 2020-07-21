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Новини
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Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн гривень, троє - більш ніж 1 млрд

Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн гривень, троє - більш ніж 1 млрд

У 2020 році, порівняно з 2019 стало більше мільйонерів і мільярдерів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну податкову службу.

"Майже 8 тис. осіб задекларували доходи в розмірі понад 1 млн грн. Кількість таких громадян зросла на 3 тис. порівняно з минулим роком. При цьому 3 людини відзначили доходи в сумі понад 1 млрд грн. Це - двоє жителів м.Києва та один – м. Дніпро", - сказано в повідомленні.

Всього українські мільйонери задекларували 68,3 млрд гривень доходу. Вони мають заплатити майже 2 млрд грн податків.

40% всіх мільйонерів живе у Києві. На другому місці за кількістю багатіїв - Дніпропетровська (8%) і Харківська (7,4%) області.

Найбільше в Україні податків заплатить мільярдер із Києва. ПДФО і військових зборів він має сплатити до бюджету 304 млн гривень.

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Автор: 

багатство (68) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) податки (3870) податкова (711) мільярдери (240) мільйонери (110)


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Топ коментарі
+8
Жителя города Днепр не беня случайно зовут???
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21.07.2020 20:08
+7
Это - два жителя г. Киева и один - г. Днепр", один из них не любит сладкое, а другой носит бороду?
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21.07.2020 20:08
+6
Счастье единиц-украденное у миллионов..
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21.07.2020 20:09
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21.07.2020 20:07 Відповісти
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21.07.2020 20:14 Відповісти
ЗАРАБОТАЛИ??? ВСЕГДА ПОЛАГАЛ ЧТО БАНДИТ КРАЖА РАЗБОЙ МОШЕННИЧЕСТВО ОБМАН НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СИНОНИМАМИ СЛОВА ЗАРАБОТАТЬ.....
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21.07.2020 21:03 Відповісти
Что вы, Беня может заработать только на пару банок краски для реставрации ларьков...
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21.07.2020 20:27 Відповісти
Та серед тих трьох мільярдерів немає ні Бєні, ні Гудка., 😁 Підозрюю, що то два Клички і якийсь безробітний. 😊
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21.07.2020 20:56 Відповісти
Жителя города Днепр не беня случайно зовут???
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21.07.2020 20:08 Відповісти
от зачем Вы так оскорбили город Днепр? )))
шо там токо беня умный и хитрый ? ))))))
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21.07.2020 20:15 Відповісти
Ще Льоня є...
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21.07.2020 20:28 Відповісти
И его молодая команда.
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21.07.2020 20:42 Відповісти
Это - два жителя г. Киева и один - г. Днепр", один из них не любит сладкое, а другой носит бороду?
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21.07.2020 20:08 Відповісти
А третий слуга второго
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21.07.2020 20:09 Відповісти
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21.07.2020 20:20 Відповісти
с каких пор Ахметов не любит сладкого ?
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21.07.2020 20:49 Відповісти
Зеля один из трёх или Зеля скрывает доходы?
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21.07.2020 20:08 Відповісти
Один з трьох точно в Козині живе. Якось так вийшло, що він зовсім не збагачувався на війні, жертвував останнє на армію - а під кінець каденції став доларовим мільярдером і другою-третьою найбагатшою людиною України.
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21.07.2020 20:09 Відповісти
это тебе Скабеева рассказала ?
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21.07.2020 20:50 Відповісти
А что фамилии не называем,скромничаем?)
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21.07.2020 20:09 Відповісти
Счастье единиц-украденное у миллионов..
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21.07.2020 20:09 Відповісти
у тебя последняя пара носков пропала ?
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21.07.2020 20:50 Відповісти
Хто про що а Ви -що болить..
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21.07.2020 21:19 Відповісти
я не жалуюсь.

я знал, что в случае избрания этой Зелёной Сопли моя финансовая жизнь ухудшится
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21.07.2020 21:47 Відповісти
Житие твое житие..
Какое житийо- ПЕС пахучий??
😁
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21.07.2020 22:04 Відповісти
та я знаю, что член ***** тебе приятней в обонянии
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21.07.2020 22:11 Відповісти
Это в психологии называется заякорение симулякра, такая нейролингвистическая программа, которая навсегда изменяет состояние человека, делая его не состоятельным в восприятии реального мира.

Кто зажег запал вашего тампона, дэвушка?? Не истерите-купите вибратор..
😁
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22.07.2020 00:29 Відповісти
И заметьте не Я это сказал.
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21.07.2020 20:10 Відповісти
Больше всех в Украине налогов заплатит миллиардер из Киева. По НДФЛ и военному сбору он должен уплатить в бюджет 304 млн гривен............ щас ,разбежались он скорее судье 30 лимонов отслюнявит
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21.07.2020 20:10 Відповісти
дятел лугандонский,

когда не собираются платить налоги, их в декларации не показывают )))
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21.07.2020 20:52 Відповісти
пшел вон этикетка Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн гривень, троє - більш ніж 1 млрд - Цензор.НЕТ 1877
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21.07.2020 20:59 Відповісти
какая у тебя креативная подпись под блевотиной )))
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21.07.2020 21:00 Відповісти
Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн гривень, троє - більш ніж 1 млрд - Цензор.НЕТ 6175
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21.07.2020 21:05 Відповісти
это твоё селфи после выборов в прошлом году ?
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21.07.2020 21:11 Відповісти
мы знаем кто эти трое.......парашенка, кононенка, свинарчук.
Хотя почти все папередники нажились не хило.
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21.07.2020 20:11 Відповісти
и знаете вы это от Скабеевой,

а она врать не станет
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21.07.2020 20:53 Відповісти
Ну да, это скабеева обещала закончить АТО за часы, победить коррупцию, доллар по 10 грн ...
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21.07.2020 21:03 Відповісти
когда ?
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21.07.2020 21:09 Відповісти
Тебе виднее - ты же её поклонник.
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21.07.2020 21:10 Відповісти
я не писал, что она такое обещала.

Это ты написал, что она такое обещала.

Написал, значит знаешь, когда она это обещала
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21.07.2020 21:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KlCTTpEiYRA Ложь скабеевой
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21.07.2020 21:56 Відповісти
мой юнный малохольный кацапский собеседник,

в инете полно проиков с обещаниями Порошенко в конце апреля 2014 года.

Почему ты выбрал именно кацапскую ссылку, которая не открывается на украинском ресурсе ? _)))
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21.07.2020 22:08 Відповісти
Спалился цифенрный кацапчег.
Ютуб в Украине замечательно открывается.
А у тебя на кацапии видно его заблокировали. Соси карамельки.
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21.07.2020 22:19 Відповісти
Так а по сути ?

Что тебя не устраивает в обещаниях конца апреля 2014 года ?
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21.07.2020 22:23 Відповісти
Вот тебе вся лживая суть кондитера!
Срать он хотел на Украину и украинцев ради собственной наживы.
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21.07.2020 22:58 Відповісти
Вот тебе вся лживая суть

так ты её покажи сначала )))

Всё то, что он обещал в конце апреля 2014 года было выполнимо при тех реалиях.

Ты понимаешь значение слов "при тех реалиях" ?
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21.07.2020 23:01 Відповісти
Ты так тролишь или действительно веришь в то что пишеш?

https://www.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petro-oleksiiovych/obicjanky/nevykonani
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22.07.2020 02:11 Відповісти
Можно узнать профессию этих трудяг...
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21.07.2020 20:11 Відповісти
В основном Слуги народа.
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21.07.2020 20:14 Відповісти
Вы значение слова "профессия" хорошо понимаете?
При чем здесь "Слуги народа"?
Или в методичке ничего более подходящего не нашлось?
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21.07.2020 21:01 Відповісти
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
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21.07.2020 20:18 Відповісти
В Днепре много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
Ведь в зесудьбе наш Беня главный,
Родной как улица моя.
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21.07.2020 20:34 Відповісти
ну, да, из 254 слуг народа в ВР, миллионерами за пол года стало 153.
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21.07.2020 20:12 Відповісти
Ха. Мільйон гривень - це, грубо кажучи, з\п в 3 000 баксів. Половина програмістів, менеджерів середньої (в іноземних компаніях) та топ ланки отримують таку з\п. Зараз пустять друкувальний станок і будуть радіти в наступному році, що мільойонерів в 10 разів більше стало.
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21.07.2020 20:13 Відповісти
"...Всего украинские миллионеры задекларировали 68,3 млрд гривен дохода. Они должны заплатить почти 2 млрд грн налогов..."

Грубо кажучи, це десь біля 3%. Народ, а ви дійсно хочете жити в нормальній країні?
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21.07.2020 20:13 Відповісти
еще раз пересчитай що написал и тогда возмущайся
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21.07.2020 20:16 Відповісти
68.3 млрд це 100%. Повинні заплатити податків 2 млрд.
2×100÷68.3= 2.9282576867% .
Що не так? Чи ти до школи не ходив?
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21.07.2020 20:45 Відповісти
один лимон не так и много
около трьох тісяч баксов в месяц, таких реально немало
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21.07.2020 20:14 Відповісти
У вас, наверное, несколько миллионов?
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22.07.2020 06:33 Відповісти
трое это Ахметом Беня и Петя
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21.07.2020 20:14 Відповісти
8 тысяч джипов средней комплектации. Лет 7 назад где то прочёл что в Китае на тот момент было 255 тыс. дол. миллионеров. Это не планка мерять. Меряют по среднему классу в стране. Скорее всего у нас его нет почти. И нет также предпосылок для формирования такого класса.
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21.07.2020 20:15 Відповісти
Середній клас це теж відносне поняття...
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21.07.2020 20:16 Відповісти
Можете сміло множити на тисячу. Що таке лям гривень? Джип із салону і то не крутий...
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21.07.2020 20:15 Відповісти
Чуть раньше успел---ага!
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21.07.2020 20:16 Відповісти
Ух-ты. Всё-таки эпоха бедности заканчивается-не сбрехали
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21.07.2020 20:15 Відповісти
практически почти каждій обладатель квартирі в Киеве - миллионер
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21.07.2020 20:18 Відповісти
а если где-то прибыло... то точно где-то убыло...
и это не я придумал...
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21.07.2020 20:18 Відповісти
наверняка фонд Порошенко раздал средства людям, отсюда и столько миллионеров
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21.07.2020 20:20 Відповісти
Це оцінка "ефективності" нашої податкової системи. Коли навіть у задрипаних рацйцентрах по декілька доларових мільйонерів, а податкова їх чомусь не бачить...
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21.07.2020 20:18 Відповісти
вот я вот єтого ваще не понял, есси честно
а где же гигантская дира в бюджете и тотальное обнищание и абсолютная зрада на всех уровнях, о которой визжат соевіе на всю голову?
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21.07.2020 20:22 Відповісти
там где пол-вареника
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21.07.2020 20:56 Відповісти
растет благосостояние громадянства семимильными шагами, скоро арабские шейхи начнут сюда паломничать, шобы выпрашивать милостыньку
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21.07.2020 20:30 Відповісти
"Задекларировали" и "заработали" - две большие разницы...
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21.07.2020 20:31 Відповісти
Один миллион не такая уж и большая сумму. Если мы говорим об обычном доходе, а не чистом. У меня за 19 год как минимум больше 2 миллионов доходов, но закупка товара, аренда, реклама, налоги и т.д. и в лучшем случае чистыми 300-400к, это в месяц примерно штука баксов всего, так что не удивляйтесь таким суммам, это копейки на самом деле.
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21.07.2020 20:32 Відповісти
В Україні обвалились обсяги вантажних перевезень.У першому півріччі 2020 року обсяги вантажних перевезень в Україні скоротились на 19,6% (або до 135,1 млрд тонно-кілометрів) порівняно з минулим роком. Також на 16,3% знизилось перевезення вантажів українськими компаніями.Падіння української транспортної галузі почалося ще у січні.Джерело:http://www.ukrstat.gov.ua/
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21.07.2020 20:33 Відповісти
1 млн в месяц или в год? Если в год всего 8 тыс. чел. - то это трэш какой-то
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21.07.2020 20:48 Відповісти
Конечно треш при средней ЗП по Украине 8тыс грн.
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21.07.2020 21:07 Відповісти
А сколько мамочек что любят скорость?
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21.07.2020 20:54 Відповісти
Зевезунчики
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21.07.2020 20:56 Відповісти
Кажется мне слово "заработали" здесь неуместно.
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21.07.2020 21:06 Відповісти
Большие деньги можно только украсть!
А заработать?
А заработать Шура можно только геморрой!
х/ф "Золотой телёнок"
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21.07.2020 21:41 Відповісти
"Большие деньги можно только украсть!
А заработать?
А заработать Шура можно только геморрой!"
Остап Сулейман Берта Мария Бендер
ОО
https://www.inpearls.ru/
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21.07.2020 22:54 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста ( 11 человек). Героев нужно знать, если не в лицо, то пофамильно. А то какие-то "подпольщики"... Они ведь не стыдятся свои миллиардов и миллионов? Будут примером для других как зарабатывать деньги.
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22.07.2020 06:26 Відповісти
 
 