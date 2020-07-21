Суд призначив заставу 16 млн грн адвокату, який пропонував голові ФДМ Сенниченку хабар $800 тис.

Вищий антикорупційний суд 21 липня обрав запобіжний захід громадянинові, який намагався підкупити голову Фонду держмайна за $800 тисяч.

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 16 мільйонів гривень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Також на підозрюваного покладено процесуальні обов'язки, зокрема прибувати до детектива, прокурора або до суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; не виходити з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, громадянин пропонував чиновнику Фонду $800 тисяч за призначення на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств і комерційною компанією.

Чоловіка затримали 9 липня відразу після передачі першої частини обумовленої суми - $200 тисяч.

10 липня йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Оскільки згадана особа є адвокатом, підозру підписала генеральна прокурорка України.