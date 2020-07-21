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Новини Боротьба з корупцією
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Суд призначив заставу 16 млн грн адвокату, який пропонував голові ФДМ Сенниченку хабар $800 тис.

Суд призначив заставу 16 млн грн адвокату, який пропонував голові ФДМ Сенниченку хабар $800 тис.

Вищий антикорупційний суд 21 липня обрав запобіжний захід громадянинові, який намагався підкупити голову Фонду держмайна за $800 тисяч.

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 16 мільйонів гривень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Також на підозрюваного покладено процесуальні обов'язки, зокрема прибувати до детектива, прокурора або до суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; не виходити з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Суд призначив заставу 16 млн грн адвокату, який пропонував голові ФДМ Сенниченку хабар $800 тис. 01

Нагадаємо, громадянин пропонував чиновнику Фонду $800 тисяч за призначення на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств і комерційною компанією.

Чоловіка затримали 9 липня відразу після передачі першої частини обумовленої суми - $200 тисяч.

10 липня йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Оскільки згадана особа є адвокатом, підозру підписала генеральна прокурорка України.

Автор: 

хабар (4723) суд (11729) юстиція (732) ФДМУ (1609) Сенниченко Дмитро (127)


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обчистили хороняку, однака. коммуникативные способности у чувака на нуле
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21.07.2020 20:39 Відповісти
Таки прийдется отдать все.
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21.07.2020 20:44 Відповісти
800 т $ по нынешнему курсу это 23 ляма грв., и он не последние принес...
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21.07.2020 20:48 Відповісти
Еще не принес))
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21.07.2020 20:52 Відповісти
Ну прям смешно. А вы вообще знаете, сколько напи..л этот соросёнок? Нет? Так почитайте досье - Дмитрий Сенниченко: как разворовать остатки Украины. ЧАСТЬ 1 - https://skelet.info/dmitrij-sennichenko-kak-razvorovat-ostatki-ukrainy-chast-1/
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06.08.2020 00:45 Відповісти
 
 