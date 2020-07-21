Президент підписав закон, який передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків паводків та інших НС
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 746-ІХ, який Верховна Рада прийняла 3 липня 2020 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зазначається, що закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, сформований у Державному бюджеті України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.
"Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення заходів щодо подолання наслідків повені в західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 3776 "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік".
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фонд порошенколичньій карман, а украинцам
на "злисінням" лісів!!
Всі знають Хто!!