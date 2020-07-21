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Новини Паводки на Західній Україні
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Президент підписав закон, який передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків паводків та інших НС

Президент підписав закон, який передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків паводків та інших НС

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 746-ІХ, який Верховна Рада прийняла 3 липня 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, сформований у Державному бюджеті України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

"Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення заходів щодо подолання наслідків повені в західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 3776 "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік".

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Автор: 

закон (2837) Зеленський Володимир (24197) паводок (233)


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осталось тока устроить паводок - и гроши в кармане
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21.07.2020 21:34 Відповісти
Матеріальна допомога вирубувачам лісів.
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21.07.2020 21:35 Відповісти
и заметьте, не в фонд порошенко личньій карман, а украинцам
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21.07.2020 21:42 Відповісти
добре, що гройсман заробив ці мільярди...ще є, що роздавати...але це вже не надовго
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21.07.2020 21:48 Відповісти
Президент підписав закон, який передбачає 2 млрд грн на ліквідацію наслідків паводків та інших НС - Цензор.НЕТ 8255
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21.07.2020 21:56 Відповісти
нет слов
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21.07.2020 22:07 Відповісти
Лучше бы подписал собственный приговор пока не поздно. Ведь дальше никто вообще не спросит и бумажку не даст.
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21.07.2020 21:45 Відповісти
А треба з вПОПуредників гроші зідрати-збагатилися
на "злисінням" лісів!!
Всі знають Хто!!
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21.07.2020 21:55 Відповісти
Вже надрукували?
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21.07.2020 22:23 Відповісти
 
 