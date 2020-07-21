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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком відбудеться завтра на Хмельниччині

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком відбудеться завтра на Хмельниччині

Завтра, 22 липня, о 10:00 в місті Ізяслав Хмельницької області відбудеться церемонія прощання з загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поховають Василя Кравченка на Алеї Героїв Ізяслава.

Василь Кравченко народився 14 лютого 1994 року в Ізяславі. На фронті перебував з лютого 2018 року. У квітні 2020 року одружився. У нього залишилися батьки, сестра і дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць 503-го ОБМП Василь Кравченко загинув на Донбасі 20 липня. ФОТО

Василь Кравченко служив старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 20 липня близько полудня в районі селища Шуми Торецького міської ради Донецької області в результаті кульового поранення, зазнаного під час ворожого обстрілу з гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

Автор: 

похорон (1289) Ян Осока (1495) 503 ОБМП (32) Хмельницька область (975)


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Мир праху.
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21.07.2020 22:06 Відповісти
Души павших за отечество и за свободу народа в прах не обращаются и всегда будут живы, всегда будут с нами: Герои не умирают.
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21.07.2020 22:57 Відповісти
Світла та вічна пам'ять.......Спочивай з миром, Василь.........
Родині та близьким співчуття.
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21.07.2020 22:09 Відповісти
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком відбудеться завтра на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 5490
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21.07.2020 22:14 Відповісти
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком відбудеться завтра на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 1463
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21.07.2020 22:46 Відповісти
Хорошее доброе лицо, открытое честное: истинный сын своего доброго свободолюбивого народа.

Вечная память воину Василию, павшего честной солдатской смертью за свободу, народ и Отечество.
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21.07.2020 22:56 Відповісти
Героям - Слава !
Смерть ворогам України !
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22.07.2020 05:19 Відповісти
Багато Ізяслав хоронить синів України. Царство Небесне, Співчуття рідним і Слава Україні!
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22.07.2020 08:15 Відповісти
 
 