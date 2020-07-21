Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком відбудеться завтра на Хмельниччині

Завтра, 22 липня, о 10:00 в місті Ізяслав Хмельницької області відбудеться церемонія прощання з загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Василем Кравченком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Поховають Василя Кравченка на Алеї Героїв Ізяслава.

Василь Кравченко народився 14 лютого 1994 року в Ізяславі. На фронті перебував з лютого 2018 року. У квітні 2020 року одружився. У нього залишилися батьки, сестра і дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць 503-го ОБМП Василь Кравченко загинув на Донбасі 20 липня. ФОТО

Василь Кравченко служив старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 20 липня близько полудня в районі селища Шуми Торецького міської ради Донецької області в результаті кульового поранення, зазнаного під час ворожого обстрілу з гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.