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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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СБУ спільно з Нацполіцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали терориста

СБУ спільно з Нацполіцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали терориста

Співробітники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус "Краснилівка-Берестечко" з пасажирами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Завдяки спланованій антитерористичним центром СБУ "спецоперації "Бумеранг" правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривоша, який пропагував екстремістські погляди", - сказано в повідомленні.

Зараз всі заручники звільнені, постраждалих немає.

Дивіться: Заручників звільнено, терориста затримано, - Аваков. ВІДЕО+ФОТО

"Спасибі кожному співробітнику Центру спецоперацій "А" і Антитерористичного центру СБУ, всім правоохоронцям за оперативне реагування та взаємодію. Ваші професійні дії врятували 13 життів. Люди в безпеці, і це - найголовніше", - підкреслив глава СБУ Іван Баканов.

Він нагадав, що за перше півріччя 2020 року Служба безпеки вже запобігла 3 ​​терактам.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) СБУ (12909) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+22
сыграло..
теперь захватывать заложников с требованиями к Зели будут часто...
сегодня 1-ая серия...

https://twitter.com/golub

https://twitter.com/golub Mikhail Golub

https://twitter.com/golub @golub

·https://twitter.com/golub/status/1285648816323125249 21 мин

СБУ совместно с Нацполицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали террориста - Цензор.НЕТ 2110

https://twitter.com/golub/status/1285648816323125249/photo/1
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21.07.2020 22:15
+21
Чтобы все посмотрели "Сватов". Тьфу, "Землян"
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21.07.2020 22:15
+12
Всё,цирку конец. Все по домам.
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21.07.2020 22:12
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Расходимся ,нас на .бали!©
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21.07.2020 22:46 Відповісти
Да. Ибр на фото никто никого не освобождает и не штурмует. "Террорист" базарит" с ментами. как их давний "кореш"

СБУ спільно з Нацполіцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали терориста - Цензор.НЕТ 6018
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22.07.2020 00:40 Відповісти
Так это была новая серия Сватов или Голобородька?
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21.07.2020 22:56 Відповісти
Горжусь нашими спецами!
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21.07.2020 23:10 Відповісти
Шо було... Шо було...? Зашаркали ногами ваші мізки. Ось і все що було...
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21.07.2020 23:14 Відповісти
вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец
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21.07.2020 23:21 Відповісти
Спасибо Авкову, Баканову, Ковалю, ну и, конечно же Зеленскому! А также всем тем отважным ребятам, которые вышли против неадеквата с оружием и взрывчаткой! Вы- ЛУЧШИЕ!!!
Правда, лично я думал, что добром это не кончится.......
Остаётся пожелать всем перечисленным.... работать на упреждение.
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21.07.2020 23:27 Відповісти
А наш "супер-пупер" Зе ще здатен щось робити окрім відосіков??? Це повний піпець!!! Шкода тільки нещасних заручників,що вони цілий день у такому стресовому стані там знаходилися!!! А що олігархи відео не встигли зробити???
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21.07.2020 23:27 Відповісти
...просто БТР в корку застряв і трішки припізнився, але в сценарії - штурм, значить потрібно виконати, бо кіно нєінтєрєсноє получітся.
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22.07.2020 07:42 Відповісти
нічого не розумію, так бубочка звільнив заручників чи сбу з мвд?
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22.07.2020 07:00 Відповісти
Мдауж... Слов нет
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22.07.2020 09:09 Відповісти
Режиссура оказалась х...вой
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22.07.2020 09:19 Відповісти
да ну, если бы не реклама от президента и штурма, через 2 мин после самостоятельной сдачи психа, шоу превратилось бы в сериал.)))
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22.07.2020 12:48 Відповісти
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