СБУ спільно з Нацполіцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали терориста
Співробітники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус "Краснилівка-Берестечко" з пасажирами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
Завдяки спланованій антитерористичним центром СБУ "спецоперації "Бумеранг" правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Встановлено, що терористом є Максим Кривоша, який пропагував екстремістські погляди", - сказано в повідомленні.
Зараз всі заручники звільнені, постраждалих немає.
"Спасибі кожному співробітнику Центру спецоперацій "А" і Антитерористичного центру СБУ, всім правоохоронцям за оперативне реагування та взаємодію. Ваші професійні дії врятували 13 життів. Люди в безпеці, і це - найголовніше", - підкреслив глава СБУ Іван Баканов.
Він нагадав, що за перше півріччя 2020 року Служба безпеки вже запобігла 3 терактам.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
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Правда, лично я думал, что добром это не кончится.......
Остаётся пожелать всем перечисленным.... работать на упреждение.