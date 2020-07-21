У терориста з Луцька були спільники в інших містах, їх затримали, - Аваков
У терориста Максима Кривоша, який захопив заручників в автобусі в центрі Луцька, були спільники в інших містах України.
Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Його спільники затримані, один з них в Харкові, там знайдені патрони, вибухівка", - сказав міністр.
Аваков охарактеризував терориста як "неврівноважену людину, він намалював собі світ, придумав помсту світу".
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
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Ви про марсіан забули.
А оно ветеран АТО или даже, подумать страшно, член Евросолидарности?
И вбей в свой убогий наномозг, примитивный ЗЕлупосос - я, к счастью, не отношусь к твоим близким родственникам, поэтому точно не могу причисляться к вашей ублюдочной, сракоголовой и т.д. популяции.
Кстати, нет необходимости предлагать окружающим попробовать твой привычный способ питания, поэтому продолжай отсасывать в одиночестве или на брудершафт с такими же представителями вашей сексуальной ориентации.
Кстати, почему каждый избиратель ЗЕлупы постоянно рекламируют собственную ориентацию и обязательно пишет про "отсоси", "хер во рту" и прочие свои сексуальные предпочтения? Почему бы тебе просто не захлопнуть вафельницу и не продолжить своё эротическое путешествие без вываливания собственной мелены изо рта на клавиатуру?
Як передає кореспондент «Думської», сьогодні корабель берегової охорони ФСБ РФ наблизився до болгарського корвету «Бадьорий», який знаходився у винятковій економічній зоні України, де виконував вправу по програмі маневрів. Російський командир вийшов на зв'язок і зажадав покинути цей сектор, тому що Росія-де вважає його своїм. «Бадьорий» не став вступати в конфронтацію, яка могла закінчитися стріляниною, і змінив курс, виконавши незаконну вимогу.
Раніше «Думська» писала, що в рамках проходить «раптової перевірки боєготовності військ» РФ оголосила свої морські навчання, ділянки яких впритул проходять, а в декількох місцях навіть перетинаються з зонами практичних стрільб кораблів-учасників «Сібріз». https://dumskaya.net/news/komandir-korablya-strany-agressora-obratilsya-s-120671
До його Зю!-величності ще не дійшло про "незамінних"...
зеля як петя з військовим станом
Думай же.
Тому я маю підозру, що наш чудо-міністр і сам трохи... куку на муню.
Ждём новых пиар видосиков от Зе.
А тепер- НА ... ПЕНСІЮ !
были в черных плащах и медицинских масках
КТО НАМИ ПРАВИТ И ГРОБИТ УКРАИНУ!?
Теперь узнали, что и Аваков клоун. Молодец. Нашел организацию психов-террористов по всей стране.
Я уже с террориста, который якобы хотел подорвать киевский мост, заподозрил, что Аваков психованый террористический клоун. Играет дурку напару с Зеленским.
А подкацапное какао кукарекает "вы все вретиии, спиктакль".
5-к) Если вы за террориста и против Зеленского-вы настоящий порохобот."
Но вы-то защищаете отнюдь не Зелю тоже,а защищаете бездарных ментярь,которые при прежних мародёрили и всех подставляли,так и при нынешних подставляют того-же Зелю во всём:арестами невиновных патриотов,убийствами бойцов в тылу,вот такими спектаклями,который я вам скинул,но вы не посмотрели.Здесь с другого источника тоже самое так при чёмь здесь я? https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU
Цікаво, а візитки Яроша вже знайшли?
Скоріш за все, Аваков знайшов у затриманих посвідки УБД та членські квитки Евросолідарності…
Есть ли связь Бутусова с окружением Авакова думайте сами....
Конечно,когда аваковцы зажали яйца дверью....Понятно,что этот тип не мог сам это придумать,думать то ему не чем....кто же куратор?
Не вміє наша поліція так оперативно працювати.
Какая глиба! Какой матьорий чєлавєчіщє! (с).
"Так разукрасить могут только оне ... сподвижники"
"- Милый, это ж театр! Это тебе не в глазок смотреть. Тут в оба надо!"
Кино показать?