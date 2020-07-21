УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6309 відвідувачів онлайн
Новини Захоплення заручників у Луцьку
9 216 142

Зеленський привітав з успішним звільненням заручників: "Рідні і близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом"

Зеленський привітав з успішним звільненням заручників:

Президент України Володимир Зеленський привітав команду, яка брала участь у звільненні заручників у Луцьку.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні", - підкреслив він.

Зеленський привітав з успішним звільненням заручників: Рідні і близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно з Нацполіцією звільнили в Луцьку 13 заручників і затримали терориста

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Луцьк (419) визволення (566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Зеленский поздравил с успешным освобождением заложников: "Родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом" - Цензор.НЕТ 6980
показати весь коментар
21.07.2020 22:19
+32
Зелёный ублюдок сам же это постановку и придумал чтобы поднять рейтинги себе и Авакову и из-за него люди такое пережили
показати весь коментар
21.07.2020 22:20
+26
пєрєд вамі ві знаєтє што?
авакофскій цірк-шапіто!
січас абізяни заб'ют в барабани
і вийдєт ві знаєтє КТО?..
показати весь коментар
21.07.2020 22:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
12 часов грозный террорист постреливая и бросая гранаты (ну ,не взорвались,шо поделаешь ?) требовал ужасные вещи.... Кинуху посмотреть и другие тяжкие дела. Героическое начальство, не щадя живота своего, вело переговоры (через посредников) и свершилось .... Злодей с чувством выполненного долга отправился за сроком в 15 лет, а начальство на фотосессию. Раньше сценарии писали качественней. ( Ежели бы всё серьезно было ,за 12 часов заложники с ума сошли....)
показати весь коментар
21.07.2020 22:39 Відповісти
Может правильнее будет так: "Нелох Оманский поздравил команду, участвовавшую в постановке этого дешевого балагана ?"
показати весь коментар
21.07.2020 22:40 Відповісти
Да забейся ты,мерзость,уже...как же противно от этого голимого цирка...
показати весь коментар
21.07.2020 22:41 Відповісти
Вот, молодец! Вызволитель! Население,призываю гордиться избранником!А Солдат убивает"та сторона" уже забыли.
показати весь коментар
21.07.2020 22:41 Відповісти
Это организованная постановка рюкзаковичем, по заказу охфиса ***********, в главной роли- вава красно солнышко, бэтмен и супермен. Просто курам на смех это все. Все живы, вава на осле- победитель хренов. Рашка вся в экстазе- типа шмракля- теперь мы у тебя заложников наберем, давай договаривайся и с нами! Снимай трусы и сдавайся! Мыздобулы!
показати весь коментар
22.07.2020 01:02 Відповісти
ЗЕбил ты гнида. Ненавижу тварь!!!
показати весь коментар
21.07.2020 22:42 Відповісти
Вимагаю повернення грошей за квиток не дешеву виставу
показати весь коментар
21.07.2020 22:43 Відповісти
Новая серия сериала "Слуга народа"
показати весь коментар
21.07.2020 22:46 Відповісти
ожидание и реальность
показати весь коментар
21.07.2020 22:52 Відповісти
Просмотреть всю хронологию дня и вспомнить Станиславского......... ничего другого не остается.
показати весь коментар
21.07.2020 22:50 Відповісти
кинцо для быдло..для поднятия рейтинга...но зелЕным уже ничего не поможет
показати весь коментар
21.07.2020 22:56 Відповісти
Нас вже 6 рокiв терроризирует северный Мордор.Огрубели сердца,затвердели души.Сегодняшняя драма в сравнение со всем,шо Украина пережила,як слону дробина.Але добре,що добре закончилось
показати весь коментар
21.07.2020 22:59 Відповісти
Отсос Зеля! Ти хоч уявляєш, який ти прецедент створив? Ти ж, тупоголове, кремлю козирну карту сам в руки дав. Тобто з луцьким терористом ти переговори вести можеш, а з "теростами"-іхтамнєтами на Донбасі переговори не хочеш вести. Тебе ж зжеруть к х..ям!.
показати весь коментар
21.07.2020 22:59 Відповісти
Зеленський привітав з успішним звільненням заручників: "Рідні і близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом" - Цензор.НЕТ 838
показати весь коментар
21.07.2020 23:00 Відповісти
Честно подумал, что мне показалось что оно лично вело переговоры... Прямой эфир, и я чего то не понял.. Решил проверить.. Нет не показалось... Смотреть первую минуту... Извините за источник, но первый попавшийся... https://www.youtube.com/watch?v=ue-It9qpuyU
показати весь коментар
21.07.2020 23:05 Відповісти
а мог бы и гопака сплясать
показати весь коментар
21.07.2020 23:06 Відповісти
Снято !
Всем спасибо !😂
показати весь коментар
21.07.2020 23:27 Відповісти
А дебил то голый
показати весь коментар
21.07.2020 23:29 Відповісти
Омерзительное лицемерие"харанта"....Ежедневно у нас на фронте гибнут и получают контузии наши воины - герои. И Зеленскому на них уже 6 лет насрать,.... Никогда никакой реакции - ни сочувствия, ни благодарности, ни слов поддержки, ни участия в судьбах героев, вдов погибших воинов, их сирот.... А тут целый день оно маячит в эфире - беспокоится, участвует, поздравляет.... Лицемер и пустышка...Чтобы не сказать грубее...
показати весь коментар
22.07.2020 00:17 Відповісти
Звиздиш як спиш... Ти дуже мало про його життя знаєш, тому розповідієш якусь муйню.
показати весь коментар
22.07.2020 14:03 Відповісти
И каким боком этот четырежды немобилизованный кловун к освобождению?
Славы маленькому захотелось?
показати весь коментар
22.07.2020 00:26 Відповісти
похоже он главный писатель этого сценария, а аваков его помощник
показати весь коментар
22.07.2020 04:29 Відповісти
Зеленский. никто никого не освобождал.
Даже наоборот. "Террорист" сам вышел из автобуса и две минуты махал руками. чтобы его приняли Менты очень неохотно, но все же к нему подошли


https://www.facebook.com/yorik.anarhist/videos/3511062382251459/?t=78
показати весь коментар
22.07.2020 00:26 Відповісти
Это все кино придумано Кварталом для поднятия рейтинга ****** Зеленского . А теперь его по всем каналам будут пургу гнать что тварь Зеленский герой гандо он конченый
показати весь коментар
22.07.2020 01:23 Відповісти
Ой как всё няшно (Как раз так как любит сопливо-слезливый президент )Представляю если кацапы пойдут на Мариуполь как ентот верховный скулить будет и звонить дяде вофе пукину в кремль умоляя о пощаде
показати весь коментар
22.07.2020 01:48 Відповісти
мы верим зеленскому и авакову, и кварталу95 в придачу,
мусора и зеленский теперь квартал95 на государственный уровень вывели
показати весь коментар
22.07.2020 04:27 Відповісти
квартальное брехло
показати весь коментар
22.07.2020 04:30 Відповісти
Україна в зеленому лайні. Соромно було при януковичі і ще більше зараз.
показати весь коментар
22.07.2020 04:57 Відповісти
Полиция не освободила заложников. Об этом написано в соседней статье. Террорист по сути их отпустил сам и добровольно сдался. Но интересно сколько топлива спишут на этот БТР, сколько премий выпишут и раздадут наград за добровольную сдачу этого уголовника.
показати весь коментар
22.07.2020 05:17 Відповісти
Ну, змогли домовитись. А ти хотів, як в Норд-Ості?
показати весь коментар
22.07.2020 14:05 Відповісти
молодцы, справились без жертв.
показати весь коментар
22.07.2020 05:51 Відповісти
это он поздравляет актеров сценаристов и работников сцены этого спектакля?
показати весь коментар
22.07.2020 06:29 Відповісти
Жизнь человека... А как же наш раненый на поле боя, который четыре дня ждал, что его жизнь для президента чего-то стоит?!
показати весь коментар
22.07.2020 06:48 Відповісти
Поранення і порятунок поранених на війні - це звичайна локальна операція. Для цього не потрібна увага головнокомандуючого. А тероризм у державі - це дещо інша справа.
показати весь коментар
22.07.2020 14:39 Відповісти
Точно! Здесь угроза жизни гражданским, а военные сознательно понимают, что рискуют жизнью. Кроме того, было 2 поисковых команды.
показати весь коментар
22.07.2020 14:56 Відповісти
Просрал целый день, в автобусе, под прицелом?
показати весь коментар
22.07.2020 10:59 Відповісти
Порохоботы системно работают на расшатывание Украины и подрыв ее изнутри в интересах Путина и Медведчука. Еще будет премьер Порошенко при президенте Медведчуке. Которого он вернул в политику и позволил стать медиа- и просто олигархом. Совпадение? Не думаю
показати весь коментар
22.07.2020 11:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 