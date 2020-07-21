Боєць 36-ї ОБрМП Артем Козій помер від ран, зазнаних 21 липня під час ворожого обстрілу на Донбасі. ФОТО

Від множинних осколкових поранень, зазнаних під час обстрілу наших позицій в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області 21 липня загинув боєць 36-ї ОБрМП Артем Козій.

Про це йдеться на офіційній facebook-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в районі проведення операції об’єднаних сил, бойова родина морської піхоти втратила побратима... Внаслідок щільного ворожого вогню, отримавши чисельні уламкові ураження та важкі поранення, загинув військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти - матрос Козій Артем Євгенійович, уродженець Южноукраїнська, Миколаївської області. Понад 7 годин лікарі боролися за життя нашого морпіха, проте смерть виявилась сильнішою. Командування бригади та весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття родині загиблого. Спочивай козаче, ми помстимося!", - йдеться в замітці бригади.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Фото: twitter.com/mil_in_ua

Нагадаємо, за поточну добу в результаті ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об'єднаних сил дістали поранення. Один з двох поранених під час обстрілу під Павлополем захисників України помер в госпіталі від осколкових поранень.