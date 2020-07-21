У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою проживання затриманого, який може бути спільником чоловіка, який захопив заручників у Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Сьогодні в Харкові було затримано чоловіка, який може бути спільником чоловіка, який захопив заручників у Луцьку. Зараз поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою проживання цієї особи. Під час обшуків вилучено зброю, вибухівку. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Зараз із затриманим працюють слідчі", - повідомили в поліції області.

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Як уточнив Суспільному начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, чоловіка затримали за 208-ю статтею, він знаходиться в райвідділі.

На питання, як саме він пов'язаний із затриманим в Луцьку, чи був він з ним на зв'язку, Сокуренко сказав: "Був. Був. Причетність встановлена. Ми вилучили там у нього зброю, гранати, боєприпаси, все це правда".

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Фото: t.me/khartimes

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.