У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою проживання затриманого, який може бути спільником чоловіка, який захопив заручників у Луцьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"Сьогодні в Харкові було затримано чоловіка, який може бути спільником чоловіка, який захопив заручників у Луцьку. Зараз поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою проживання цієї особи. Під час обшуків вилучено зброю, вибухівку. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Зараз із затриманим працюють слідчі", - повідомили в поліції області.
Як уточнив Суспільному начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, чоловіка затримали за 208-ю статтею, він знаходиться в райвідділі.
На питання, як саме він пов'язаний із затриманим в Луцьку, чи був він з ним на зв'язку, Сокуренко сказав: "Був. Був. Причетність встановлена. Ми вилучили там у нього зброю, гранати, боєприпаси, все це правда".
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
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Тому потрібно звертати увагу на те, що й де може вибухнути, впасти, згоріти - на окупованому Кримському півострові, на "вишках Бойка", в ОРДЛО чи десь в Росії, а може й у Європі чи деінде, де "сценаристи" правдоподібно покажуть український або/та американський слід.
Активність путінських медведчекістів навколо теми американських біолабораторій в Україні може бути індикатором сценарію про початок "бактеріологічної агресії Заходу із застосуванням зброї масового знищення проти Росії", тому, мовляв, вона змушена діяти на випередження… Одним словом - будьмо пильними. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/53634/rosiya-ne-zbiralisya-zbivati-rejs-mn17-cillyu-buv-pasazhirskij-litak-aeroflotu
а с медиком раненым и брошеным не вышло...
ця постановка - блювотний квартал 95 у найбезсовіснішому своєму вигляді
Стопулдово именно эти эктремисты и были заказчиками и исполнителями. Ментам поперло...
Может быть это прозвучит глупо, но я боюсь реально этих веганов, я сталкивался с ними и это реально секта и террористы.
(одно утешает и радует, что в погоне за рейтингом, во всем этом хаосе и скоплении непрофессиональной массовки... никого случайно не ухандохали...за это - спасибо! отдельное)
Тут петины мстители уже всё своим куцым мозгом расследовали.
Дух Шерлока Холмса в них вселился.
А коменты....смаковать не пересмаковать.
Нужно снять украинскую версию фильма- тупые и еще тупее.
По мотивам коментариев ну...совсем немножко неумных человекообразных.
Так что держите банан.
Ну, нет слов, одни мысли! И это ради тупого пиара, припизидента всея галактики)
Надо было, что бы вова на велеке подкатил к автобусу с рюкзаковым)
Маловото какато..
🤔