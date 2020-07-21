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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою проживання затриманого, який може бути спільником чоловіка, який захопив заручників у Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Сьогодні в Харкові було затримано чоловіка, який може бути спільником чоловіка, який захопив заручників у Луцьку. Зараз поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою проживання цієї особи. Під час обшуків вилучено зброю, вибухівку. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Зараз із затриманим працюють слідчі", - повідомили в поліції області.

У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція 01

Читайте: У терориста з Луцька були спільники в інших містах, їх затримали, - Аваков

У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція 02
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція 03

Як уточнив Суспільному начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, чоловіка затримали за 208-ю статтею, він знаходиться в райвідділі.

На питання, як саме він пов'язаний із затриманим в Луцьку, чи був він з ним на зв'язку, Сокуренко сказав: "Був. Був. Причетність встановлена. Ми вилучили там у нього зброю, гранати, боєприпаси, все це правда".

Також читайте: Терорист стріляв в заступника глави Нацполіції Коваля, - Аваков

У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція 04
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція 05
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція 06
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція 07
Фото: t.me/khartimes

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Нацполіція (15254) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харків (5662) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+25
Сдайотся мне джентльмени, шо ета била комедия.
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21.07.2020 23:24
+23
Все по ФСБэшным лекалам
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21.07.2020 23:22
+20
щас "сообщников террористов" будет... тока пакуй. Как у расеюшки в Криму...
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21.07.2020 23:23
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В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъято оружие и взрывчатка, - полиция - Цензор.НЕТ 584
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21.07.2020 23:21 Відповісти
отвлекают от Хабаровского майдану?
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21.07.2020 23:28 Відповісти
Show must go on!
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция - Цензор.НЕТ 2298
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21.07.2020 23:29 Відповісти
съемки первой серии закончены. Актёры вяло разбредаются по съемочной площадке. Некогда ранее опасный, грозный террорист с огнестрельным оружием и взрывчаткой полностью и бесповоротно деморализован ахкакимминистром и величайшим лидером современности. Всем ясно, что больше сопротивления он оказывать не станет, да и рабочий день у мусоров закончен.
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 718
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21.07.2020 23:41 Відповісти
А это уже интересно. Что он там говорил про еще одну бомбу?
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21.07.2020 23:21 Відповісти
Синих тапок - подкрадух на фото нету. Орлы Авакова сперли.
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21.07.2020 23:33 Відповісти
Разходимься шоу закончилось.Актёры были пьяны.
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21.07.2020 23:21 Відповісти
Все по ФСБэшным лекалам
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21.07.2020 23:22 Відповісти
+100% и еще нужно взять под стражу с десяток оппозиционеров которые мешают дербанить Украину !!
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22.07.2020 00:18 Відповісти
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъято оружие и взрывчатка, - полиция - Цензор.НЕТ 7030
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21.07.2020 23:22 Відповісти
...і пааашла лєпіть кантора
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21.07.2020 23:22 Відповісти
щас "сообщников террористов" будет... тока пакуй. Как у расеюшки в Криму...
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21.07.2020 23:23 Відповісти
Беручи до уваги шаблони кремлівських спецоперацій, можна не сумніватися, що в Москві працюють над новим сценарієм створення приводу для упокорення України конвенційною військовою операцією. Можливо, він вже напрацьований.
Тому потрібно звертати увагу на те, що й де може вибухнути, впасти, згоріти - на окупованому Кримському півострові, на "вишках Бойка", в ОРДЛО чи десь в Росії, а може й у Європі чи деінде, де "сценаристи" правдоподібно покажуть український або/та американський слід.
Активність путінських медведчекістів навколо теми американських біолабораторій в Україні може бути індикатором сценарію про початок "бактеріологічної агресії Заходу із застосуванням зброї масового знищення проти Росії", тому, мовляв, вона змушена діяти на випередження… Одним словом - будьмо пильними. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/53634/rosiya-ne-zbiralisya-zbivati-rejs-mn17-cillyu-buv-pasazhirskij-litak-aeroflotu
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21.07.2020 23:31 Відповісти
На самом деле сообщников действительно очень много. Веганы реально секта, увидишь еще как с него героя будут делать.
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21.07.2020 23:35 Відповісти
На світлині не вистачає шляпи Джона Вейна.
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21.07.2020 23:23 Відповісти
не хватает еще сообщника
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21.07.2020 23:33 Відповісти
Кірк Дуглас, який постійно з ним знімався у багатьох фільмах, нажаль, помер. (Земля пухом.)
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21.07.2020 23:35 Відповісти
"Лихо работают ребята Шелленберга" (с)
а с медиком раненым и брошеным не вышло...
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21.07.2020 23:24 Відповісти
Сдайотся мне джентльмени, шо ета била комедия.
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21.07.2020 23:24 Відповісти
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 4522
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21.07.2020 23:34 Відповісти
Угу...Зеля раскрьіл террористическую сеть психопатов. Как же стьідно-то.
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21.07.2020 23:24 Відповісти
В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка. А усиленное патрулирование вводят в Тернополе и Франыке. Л - Логика.
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21.07.2020 23:24 Відповісти
он просто не успел телепортироваться в луцк, хвала владимиру александровичу, да хранит его святой петр мальдивский
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21.07.2020 23:25 Відповісти
зелена банда дійшла до крайнього ступеню охрініння
ця постановка - блювотний квартал 95 у найбезсовіснішому своєму вигляді
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21.07.2020 23:25 Відповісти
На фото не хватает пильl и шлепок.
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21.07.2020 23:26 Відповісти
Может быть, а может и не быть. Тут как с шансом встретить динозавра - 50/50: можно встретить, а можно и не встретить.
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21.07.2020 23:26 Відповісти
Ой не верю я в этот цирк) Одного моего знакомого задерживали, с показом по всем центральным телеканалам, как главного наркобарона))) И? На следующее утро он уже спокойно был дома и больше его никто не беспокоил)))
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21.07.2020 23:26 Відповісти
О!!! Так сейчас они и дело Шеремета закроют.

Стопулдово именно эти эктремисты и были заказчиками и исполнителями. Ментам поперло...
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21.07.2020 23:26 Відповісти
Гранаты проверит надо. Если не врываются то точно сообщник!
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21.07.2020 23:27 Відповісти
наверное гранаты такие же как и у Кривоша нашли.. сообщник, не иначе, подумал Аваков!.... вот догада так догада!))
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21.07.2020 23:27 Відповісти
"Фильм "Сваты" 2013 года смотреть всем".
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21.07.2020 23:32 Відповісти
Та лучше бы сваты чем это говно.
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21.07.2020 23:33 Відповісти
Тебе, зебил, никто не запрещает и дальше есть зеленое говно
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21.07.2020 23:50 Відповісти
Я не зебил.
Может быть это прозвучит глупо, но я боюсь реально этих веганов, я сталкивался с ними и это реально секта и террористы.
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22.07.2020 10:39 Відповісти
В комментариях под фильмом уже веганы организовались и пишут что он классный парень и не террорист вовсе. Некоторые пишут что под суд придут его защищать. Если это цирк и шоу , то вот такие с него последствия. И признать эту секту неадекватов террористами нужно давно.
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21.07.2020 23:32 Відповісти
канешна... опытные сценаристы не могли все так взять и закончить одной серией...
(одно утешает и радует, что в погоне за рейтингом, во всем этом хаосе и скоплении непрофессиональной массовки... никого случайно не ухандохали...за это - спасибо! отдельное)
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21.07.2020 23:34 Відповісти
Чисто случайно не благодарите,сами в шоке.
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21.07.2020 23:37 Відповісти
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 845
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21.07.2020 23:35 Відповісти
А морда лица, где этого террориста?)) Или еще наркушу не нашли?
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21.07.2020 23:39 Відповісти
"Астанавите", Вове надо выйти
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21.07.2020 23:40 Відповісти
Жа...ладно. Не верю.
Тут петины мстители уже всё своим куцым мозгом расследовали.

Дух Шерлока Холмса в них вселился.
А коменты....смаковать не пересмаковать.
Нужно снять украинскую версию фильма- тупые и еще тупее.
По мотивам коментариев ну...совсем немножко неумных человекообразных.
Так что держите банан.
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21.07.2020 23:41 Відповісти
Кушайте сами ваш банан, только не обляпайтесь любители фейкометов от квартала 95))
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21.07.2020 23:45 Відповісти
Ты за сьемки в этом фильме в роли "местный дегенерат" уже Оскар получил. Не заметил? так это тот банан шо у тебя в руке. Радуйся, макака!
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21.07.2020 23:55 Відповісти
А почему не берут интервью у заложников?
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21.07.2020 23:43 Відповісти
А у них по сценарию никакого интервью - только массовка - деньги и по домам ...
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22.07.2020 00:59 Відповісти
Ясный пень! И там граната Ф1 и там граната Ф1. Сообщники, ****.
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21.07.2020 23:49 Відповісти
ттшка ван лав
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21.07.2020 23:50 Відповісти
Вот честно, кто-нибудь поверил в этот цирк?)
Ну, нет слов, одни мысли! И это ради тупого пиара, припизидента всея галактики)
Надо было, что бы вова на велеке подкатил к автобусу с рюкзаковым)
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21.07.2020 23:53 Відповісти
что за "бен Ладен" без сообщников?! )(уйло тоже с этого начинал! Когда же с треском рухнет занавеска, увидим все, как ошибались мы..
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21.07.2020 23:54 Відповісти
Не мы, а вы!
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22.07.2020 08:23 Відповісти
Что-то мне это напоминает)
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21.07.2020 23:56 Відповісти
Чета с тааким "арсеналом" и автобус??!
Маловото какато..
🤔
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21.07.2020 23:58 Відповісти
Які талановиті сценаристи! Яка режисура!!!!!
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22.07.2020 00:22 Відповісти
Ещё одного собаковода поймали??
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22.07.2020 00:58 Відповісти
навряд чи спільник, скоріше - собутильник...
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22.07.2020 01:02 Відповісти
Квартальный дешманский замес для лохов и нелохов !!!
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22.07.2020 02:05 Відповісти
Господи, яка фуйня...
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22.07.2020 07:36 Відповісти
"Можєт бил саобщніком, можєт нє бил? Какая разніца?"
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22.07.2020 07:38 Відповісти
Хочу заметить, что в этой дешевой постановке сценаристы предусмотрели еще несколько ходов. Про стеляние в облупрМВД с дырочкой в окне сразу по приезду сабакова (см.). Ход этот про "сообщников" в Луцке пока не отработан. То ли актер заартачился, то ли решили упростить. Или потом "расследование" покажет стрелявшего. Который хотел смерти собакова. И потому его надо наградить "героем Украины".
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22.07.2020 08:03 Відповісти
Вот подробности https://korrespondent.net/ukraine/4254522-v-lutske-strelialy-po-ofysu-polytsyy-smy тут
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22.07.2020 08:04 Відповісти
Україну перетворюють в сцену 95 кварталу. СХАМЕНІТЬСЯ.
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22.07.2020 08:16 Відповісти
У Харкові є тільки один "сообщник терориста" це Аваков
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22.07.2020 09:00 Відповісти
Усі готові? Починаємо "теракт"!
У Харкові затримано чоловіка, який може бути спільником терориста з Луцька, у нього вдома вилучено зброю та вибухівку, - поліція - Цензор.НЕТ 4571
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22.07.2020 09:03 Відповісти
Ну че, добровольцам и активистам как обычно приготовиться. Могут быть варианты.
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22.07.2020 10:22 Відповісти
 
 