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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков

Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував заяву терориста Максима Кривоша про нібито пораненого заручника і заховану десь у Луцьку вибухівку з дистанційнимкеруванням.

Про це він сказав журналістам на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодного пораненого немає. Ніякої іншої вибухівки, закладеної в інших місцях, немає. У затриманого дійсно був функціональний пістолет, функціональний автомат, граната бойова. Загроза була. Все в минулому", - сказав Аваков.

Також дивіться: Фото з місця звільнення заручників у Луцьку. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) заручник (823) Луцьк (419) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+17
А был ли сам террористический акт? Все это было похоже на плохой спектакль, по мотивам *****
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21.07.2020 23:44
+15
Все згідно з сценарієм , ніяких поранених , ні якої вибухівки і круті полісмени , під безпосереднім керівництвом Бетмана Фейсбукича звільняют заручників, нейтралізуют і арештовуют терориста!!!)))
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21.07.2020 23:47
+12
Який президент, такий й теракт.
Вибачайте.
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21.07.2020 23:54
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ага, фоти нєту, пошутіл...
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21.07.2020 23:43 Відповісти
ні обіцянок! ні пробачень!
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21.07.2020 23:44 Відповісти
А был ли сам террористический акт? Все это было похоже на плохой спектакль, по мотивам *****
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21.07.2020 23:44 Відповісти
Хабаровск освободился от обнулениша
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21.07.2020 23:48 Відповісти
Если бы по мотивам *****, то крови и жертв хватало бы.
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21.07.2020 23:50 Відповісти
Так Зебил только учится
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21.07.2020 23:52 Відповісти
Який президент, такий й теракт.
Вибачайте.
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21.07.2020 23:54 Відповісти
Я би на цю тему не жартував. Все вирішилося добре, то й добре. Вважаю, що для глузування з Зеленського та його критики і інших тем вистачить.
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21.07.2020 23:58 Відповісти
Це ви про українського пораненого солдата, що чотирі дні помирав без допомоги?
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22.07.2020 00:02 Відповісти
Я про терракт. А Ви про що?
Цитую
Який президент, такий й теракт.
Вибачайте.

Чи вирішили стрілки перевести? Так би мовити хайпанути на іншій трагедії, да можливо Зеленський себе повів не кращим чином? Так тут тема про цю трагедію не йде.
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22.07.2020 00:06 Відповісти
Я про це:
«https://censor.net/user/450460

Я би на цю тему не жартував. Все вирішилося добре, то й добре. Вважаю, що для глузування з Зеленського та його критики і інших тем вистачить.»

«https://censor.net/user/466090

Це ви про українського пораненого солдата, що чотирі дні помирав без допомоги?»
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22.07.2020 00:19 Відповісти
А як Ви самі вважаєте? Це хіба тема для жартів? Чи про Зеленського тільки ці дві теми є?
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22.07.2020 00:22 Відповісти
А де ви вбачаєте жарт?
Почитайте відгуки про те що було, більшість схиляється до висновку, що це схоже на якийсь постановочний спектакль.
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22.07.2020 00:40 Відповісти
Питання навіщо? Кому цей спекталь потрібний? Власне Зеленському він рейтингу аж ніяк не додасть. У нас у суспільстві, як і в цілому світі, не знаю чому, але взже давно сталий стереотип, що з терористами не домовляються. То який від того так званого спектаклю Зеленському зиск? Швичше навпаки - втратра іміджу. Я швидше схиляюсь, що цей терорист був просто псіхично хворий.
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22.07.2020 00:56 Відповісти
посмотри , как мусорской ублюдок в красной шапке угрожая боевым оружием
заглядывает к украинцу в багажник и сам ответь, зачем мусора и зеленский
этот спектакль поставили, зеленский и его партия пролетают на ближайших выборах,
вот они и готовят расширение прав мусоров для организации правильных выборов
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22.07.2020 06:45 Відповісти
Пока это только Ваши предположения. Как ни пытайся фальсифицировать выборы максимум что можно натянуть, используя админресурс это 10-15%. В данной ситуации партию слуг это вряд ли спасает. К тому же по словам здешних комментаторов Западная Украина голосовала за Зеленского. Так смысл тогда именно здесь организовывать "правильный" результат.
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22.07.2020 09:41 Відповісти
Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков - Цензор.НЕТ 9278
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22.07.2020 06:45 Відповісти
Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков - Цензор.НЕТ 964
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22.07.2020 06:51 Відповісти
Ні ,"кино наше отеческое" !!)))
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21.07.2020 23:54 Відповісти
чергова аваківська вистава з позаштатним терористом...під назвою "потужний міністр в Луцький обл." Незабаром будуть вже будинки підривати як в рашке для збереження влади.
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22.07.2020 06:55 Відповісти
Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков - Цензор.НЕТ 9091
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21.07.2020 23:44 Відповісти
И снова Зрадонька родимая
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22.07.2020 00:30 Відповісти
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21.07.2020 23:47 Відповісти
Все згідно з сценарієм , ніяких поранених , ні якої вибухівки і круті полісмени , під безпосереднім керівництвом Бетмана Фейсбукича звільняют заручників, нейтралізуют і арештовуют терориста!!!)))
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21.07.2020 23:47 Відповісти
Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков - Цензор.НЕТ 9940
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21.07.2020 23:49 Відповісти
Як у Голівуді, все по системі Станіславського, з хепі-ендом
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21.07.2020 23:54 Відповісти
хотя все террористические угрозы подпадают ТОЛЬКО под контроль СБУ
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21.07.2020 23:55 Відповісти
Цирковое представление закончено. Во всяком случае - первое отделение
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21.07.2020 23:48 Відповісти
Добре і так! Хай і поганий спектакль, але все ж краще ніж в його шефа коли фсб цілі багатоповерхові будинки з мешканцями висаджували в повітря...
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21.07.2020 23:49 Відповісти
Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков - Цензор.НЕТ 7297
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21.07.2020 23:51 Відповісти
"функционирующий пистолет, функционирующий автомат, граната боевая"

Може це зброя нагородна - людина отримала за хорошу поведінку на зоні. У депутатів і журналістів багатьох є - в принципі також можуть щось подібне здійснити.
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21.07.2020 23:50 Відповісти
Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков - Цензор.НЕТ 6928
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21.07.2020 23:51 Відповісти
операция "Рейтинг" для мудрого нарида закончена...
Все в сад - все свободны...
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21.07.2020 23:52 Відповісти
Ну особого рейтинга на данной ситуации он вряд ли поимел. Не тот случай. Тут вон многие его обвиняют, что жесткость не проявил и выполнил условия террориста. Так что тут такой себе рейтинг получается.
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22.07.2020 00:16 Відповісти
Бред полный
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21.07.2020 23:58 Відповісти
Вистава 95 кварталу.
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21.07.2020 23:59 Відповісти
за 6 шекелей
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22.07.2020 00:31 Відповісти
Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков - Цензор.НЕТ 5050
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21.07.2020 23:59 Відповісти
Вот просто интересно, кто с припизидента всея галактики, делает такого придурка? И почему оманский ведётся на такую хрень? Он совсем неадекватно воспринимает ситуацию? Неужели он не замечает , как он смотрится со стороны и как на него сморят люди? Бедная моя Украина!
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21.07.2020 23:59 Відповісти
😂
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22.07.2020 00:05 Відповісти
Ой ***** ліл!
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22.07.2020 00:13 Відповісти
...ні терориста...
Був цирк...
Цікаво - чи люди у автобусі всі були акторами, чи їх втемну використали???
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22.07.2020 00:02 Відповісти
Якби були поранені чи жертви - соєва ферма вже б захлиналась жовчю і кричала на кожному кроці що особисто Зеленський винен і несе відповідальність за це.
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22.07.2020 00:02 Відповісти
Не тявкай, мокша безродная. В спаме ананируй
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22.07.2020 00:04 Відповісти
https://twitter.******************
https://twitter.******************

Роман Щуцький

@**************

·https://twitter.******************/status/1285669845124755459 48 мин

В ответ
https://twitter.com/odinspam @odinspam

Ах@єть ...бумєранг. Він вийшов.Постояв.Підійшли мєнти вділи кайданки,повели до готелю Україна.Потім бабах.Підлітає бетер,гебшники питають де?Їм показують пальцем.Летять до нього,валять на землю. Алілуя Бл@дь...

https://twitter.com/i/status/1285669845124755459

https://twitter.com/i/status/1285649055302000640
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22.07.2020 00:05 Відповісти
...та невже ...
Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков - Цензор.НЕТ 2741
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22.07.2020 00:06 Відповісти
ну т.е. за пол дня перевернули весь луцк, заодно провели обыски (я так понимаю санкционированные?) в нескольких городах страны.

сколько времени надо чтобы установить контакты фигуранта после того как стало известно его имя и фамилия (примерно в час дня), получить санкцию на обыск в других городах Украины, провести его и отрапортовать об успешном задержании сообщников?
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22.07.2020 00:07 Відповісти
А сколько время надо отработать телефоны?
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22.07.2020 00:44 Відповісти
ну давай прикинем
1. он говорил со своего аппарата - получение расшифровки звонков от оператора только в рамках УД или по решению судьи. потом определение владельцев этих номеров с учетом того что в Украине нет привязки номера моб.телефона к паспорту. потом локализация телефонов по IMEI тоже только с санкцией например следователя при наличии УД или по решению суда. С учетом того что погрешность определения местонахождения абонента составляет примерно 200 метров - определение места обыска довольно проблематично.
2. он говорил с аппарата пассажиров - вообще нереально
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22.07.2020 00:52 Відповісти
В тему ; - .. я не курил , не пил, не нюхал, всю жизнь был трезвый как стекло, и был всегда счастливым человеком !! --- и здесь Станиславский закричал ... (с)
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22.07.2020 00:08 Відповісти
Ржу, не могу. "Террорюга" сам вышел из автобуса и зовет ментов - мол берите меня. А те не идут.. Какой там штурм. театральная комедия


https://www.facebook.com/yorik.anarhist/videos/3511062382251459/?t=78
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22.07.2020 00:11 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся... а власне "теракт" хоч був?
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22.07.2020 00:14 Відповісти
Здесь должен быть какой-то акт.
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22.07.2020 00:17 Відповісти
"Отсутствие таких терактов в период президентства Порошенко начисто перечеркивает всю «ура-патриотическую» риторику ПАПа и подтверждает, что не публично они с Путиным вполне ладили…Сейчас для Путина складывается подходящий момент, чтобы «решить с Украиной» .. Это к тому, что этот случай может запустить целую серию куда более серьезных чрезвычайных происшествий. И в подтверждение этого, пошли сообщения об обнаружении взрывчатки на рынке Киева и в районе «Океан-плаза».
К сожалению, вопрос о том, насколько готовы наши спецслужбы противостоять ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ террористической угрозе со стороны РФ, является чисто риторическим. P.S. В офисе президента заговорили о возможности встречи в «нормандской формате». Если эта встреча состоится, то вполне вероятны скверные последствия. (с)
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22.07.2020 00:27 Відповісти
У мусоров проблемы со взаимодействиями:
выдумывают "Афигенные истории", но каждый свою собственную.
Потому и они постоянно не совпадают или вообще противоположны друг другу.
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22.07.2020 00:35 Відповісти
в дурке мы живём.
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22.07.2020 08:14 Відповісти
Аваков режиссёр голимой постановки.....срамота!!!
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22.07.2020 01:09 Відповісти
Обратили внимание , что хлопушки в Киеве хлопали и стрельба в автобусе только для спецэфектов ? По большому счету никто-ж не пострадал ...
Меня пугает только одно - пока взрывают хлопушки и снимают видосики , хрен с ними ... , но вот только-бы эти суки действительно не решились на что-то серьезнее .
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22.07.2020 01:10 Відповісти
Есть такое понятие, как интеллектуальная честность....ну за чем Зе пошел в президенты, если он не "тянет" ни по каким личностным показателям?
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22.07.2020 01:11 Відповісти
Постанова була націлена на те,щоб ЕС та весь світ відвернувся від України.Ворог при владі,робить все,щоб навредити Україні.Але правда завжди перемогає.
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22.07.2020 01:11 Відповісти
Помню как он приехал на линию отведения войск...и как его послали на фуй. Ну только этот один эпизод его охарректизовал, как полный безхребетный слабак в масштабе политической фигуры. Только опозорился....и продолжает...
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22.07.2020 01:14 Відповісти
Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков - Цензор.НЕТ 3816
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22.07.2020 01:18 Відповісти
"Мост Метро" был хитом.
"Мост Метро 2" восприняли прохладно, классическая проблема сиквелов.
Но для "Мост Метро 3: Маршрутка в Луцкой области" сценаристы уже постарались на славу
© Твиттер
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22.07.2020 01:22 Відповісти
одна тема Мосфильм !
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22.07.2020 02:02 Відповісти
Хавайте зедебилье дешманские постанови от 0,95 квартала !!! е,,,,, ть вы навыбирали !
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22.07.2020 02:02 Відповісти
аваков и зеленский верные последователи методов кремлядей
организовали серию взрывов, захват заложников,
квартал95 вешает лохам лапшу на уши
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22.07.2020 04:43 Відповісти
Все таки взрывать реально не решаются,боятся обратного эффекта.
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22.07.2020 06:51 Відповісти
и все это было кино 95 квартала
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22.07.2020 06:11 Відповісти
молодцы, справились без жертв.
а подкацапные боты визжат про спектакль.
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22.07.2020 06:19 Відповісти
иди смотри сериал "Папины дочки". это твоё.
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22.07.2020 08:12 Відповісти
Очередное фуфло от аваковских,в стиле Бабченка или моста метро.
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22.07.2020 06:50 Відповісти
стоит вспомнить как зеленский с аваковым брехали про секретные доказательства, которые позволили им посадить в тюрьму Антоненко и Кузьменко, в итоге макет мины и больше ничего, аваков и зеленский лжецы, этот луцкий "захват заложников" дешёвый спектакль в стиле квартал95, мусора решили провести правильные выборы и вышли с автоматами на улицы, будут усиленно по карманам у работяг шарить
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22.07.2020 06:58 Відповісти
У російськомовних все російське - слова, діла...
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22.07.2020 07:12 Відповісти
Преміальні вже виписав "терористу", підвищити звання ще не забудь
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22.07.2020 07:17 Відповісти
Пораненого не було, закладеної вибухівки не було. Та виникає питання, чи був сам терористичний акт, який ніби то ліквідували Авак'ян-рюкзакович з самим сонцевєлікім?
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22.07.2020 07:22 Відповісти
ай, какой у нас министр маладца! уже весь Луцк перекопал и взрывчатки не нашёл! на пожизненное его в министерское кресло!
тьфу, млять! цирк и клоуны.
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22.07.2020 08:08 Відповісти
 
 