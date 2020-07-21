Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував заяву терориста Максима Кривоша про нібито пораненого заручника і заховану десь у Луцьку вибухівку з дистанційнимкеруванням.

Про це він сказав журналістам на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодного пораненого немає. Ніякої іншої вибухівки, закладеної в інших місцях, немає. У затриманого дійсно був функціональний пістолет, функціональний автомат, граната бойова. Загроза була. Все в минулому", - сказав Аваков.

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Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.