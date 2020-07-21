Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував заяву терориста Максима Кривоша про нібито пораненого заручника і заховану десь у Луцьку вибухівку з дистанційнимкеруванням.
Про це він сказав журналістам на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Жодного пораненого немає. Ніякої іншої вибухівки, закладеної в інших місцях, немає. У затриманого дійсно був функціональний пістолет, функціональний автомат, граната бойова. Загроза була. Все в минулому", - сказав Аваков.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
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Вибачайте.
Цитую
Який президент, такий й теракт.
Вибачайте.
Чи вирішили стрілки перевести? Так би мовити хайпанути на іншій трагедії, да можливо Зеленський себе повів не кращим чином? Так тут тема про цю трагедію не йде.
«https://censor.net/user/450460
Я би на цю тему не жартував. Все вирішилося добре, то й добре. Вважаю, що для глузування з Зеленського та його критики і інших тем вистачить.»
«https://censor.net/user/466090
Це ви про українського пораненого солдата, що чотирі дні помирав без допомоги?»
Почитайте відгуки про те що було, більшість схиляється до висновку, що це схоже на якийсь постановочний спектакль.
заглядывает к украинцу в багажник и сам ответь, зачем мусора и зеленский
этот спектакль поставили, зеленский и его партия пролетают на ближайших выборах,
вот они и готовят расширение прав мусоров для организации правильных выборов
Може це зброя нагородна - людина отримала за хорошу поведінку на зоні. У депутатів і журналістів багатьох є - в принципі також можуть щось подібне здійснити.
Все в сад - все свободны...
Був цирк...
Цікаво - чи люди у автобусі всі були акторами, чи їх втемну використали???
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Роман Щуцький
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·https://twitter.******************/status/1285669845124755459 48 мин
В ответ
https://twitter.com/odinspam @odinspam
Ах@єть ...бумєранг. Він вийшов.Постояв.Підійшли мєнти вділи кайданки,повели до готелю Україна.Потім бабах.Підлітає бетер,гебшники питають де?Їм показують пальцем.Летять до нього,валять на землю. Алілуя Бл@дь...
https://twitter.com/i/status/1285669845124755459
https://twitter.com/i/status/1285649055302000640
сколько времени надо чтобы установить контакты фигуранта после того как стало известно его имя и фамилия (примерно в час дня), получить санкцию на обыск в других городах Украины, провести его и отрапортовать об успешном задержании сообщников?
1. он говорил со своего аппарата - получение расшифровки звонков от оператора только в рамках УД или по решению судьи. потом определение владельцев этих номеров с учетом того что в Украине нет привязки номера моб.телефона к паспорту. потом локализация телефонов по IMEI тоже только с санкцией например следователя при наличии УД или по решению суда. С учетом того что погрешность определения местонахождения абонента составляет примерно 200 метров - определение места обыска довольно проблематично.
2. он говорил с аппарата пассажиров - вообще нереально
https://www.facebook.com/yorik.anarhist/videos/3511062382251459/?t=78
К сожалению, вопрос о том, насколько готовы наши спецслужбы противостоять ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ террористической угрозе со стороны РФ, является чисто риторическим. P.S. В офисе президента заговорили о возможности встречи в «нормандской формате». Если эта встреча состоится, то вполне вероятны скверные последствия. (с)
выдумывают "Афигенные истории", но каждый свою собственную.
Потому и они постоянно не совпадают или вообще противоположны друг другу.
Меня пугает только одно - пока взрывают хлопушки и снимают видосики , хрен с ними ... , но вот только-бы эти суки действительно не решились на что-то серьезнее .
"Мост Метро 2" восприняли прохладно, классическая проблема сиквелов.
Но для "Мост Метро 3: Маршрутка в Луцкой области" сценаристы уже постарались на славу
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организовали серию взрывов, захват заложников,
квартал95 вешает лохам лапшу на уши
а подкацапные боты визжат про спектакль.
тьфу, млять! цирк и клоуны.