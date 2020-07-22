Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ
Група народних депутатів з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу" подала звернення до голови Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження проти депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина за висловлювання про відсутність в Україні суверенітету.
Документ з підписами депутатів оприлюднила на сторінці в Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це - державна зрада. Дякую колегам з різних фракцій, які підписали наше спільне звернення", - пише Геращенко.
"Зараз, в умовах тривалої збройної агресії Російської Федерації, України незмінно відстоює позицію, що Крим - це Україна, а Росія - окупант. І проведення референдуму в окупованому Криму є протиправним і незаконним діянням Російської Федерації. Але саме при розгляді цього питання народний депутат України Волошин О.А. заявив, що "Україна не має суверенітету".
Заяви О.Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за публічні заклики представників влади з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі, - йдеться у зверненні, яке підписали більше 30 депутатів. Зокрема, від фракції "Слуга народу" документ підписали Микита Потураєв, Єлизавета Богуцька, герой України Ігор Герасименко, учасник російсько-української війни Єгор Чернєв.
Нагадаємо, 17 липня під час обговорення постанови про нелегітимне проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя Олег Волошин заявив, що український суверенітет перебуває під зовнішнім управлінням, а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".
21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.
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То ж це не звалювання на папєрєдніків, а прецедент. І найвтомленнішому усіх часів та народів Зе нічого не заважає подзвонити у київський окружний адмінсуд та попросити там своїх суддів щось придумати, аби закрити й цю справу.
доречі, я жодного разу не голосував за Зе, якщо це хоч якось зупинить ваш лемент.
корисно зразу ДУМАТИ. а ПОТІМ писати. а якщо в думальці щось гальмує, то взяти час і подумати двічи.
🤣
Чимось скрєпним: щами, квасом, брагою, згаданою Вами боярою...
Найкраще обливання зробили тому керівнику росіяньскої "співпраці" (забув як звали).
Памьятаєте чим його поливали? Я певний, що саме це обливання його дуже переконливо спонукало зібрати валізи для подорожі у рф.
Украинские радикалы из организации С14 («Сич») облили зеленкой и помоями руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева. Об этом он сам сообщил РБК.
Нехай ХЗ чим там там поливаються...
😁
и так и будет сделано!
А жюлька таки така ***** , що краще було її з тюраги не витаскувати - тепер - пора знову засунути - та трудно