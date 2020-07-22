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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Дані обох чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ успішно завантажені, фахівці розпочали розшифровування, - BEA

Дані обох чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ успішно завантажені, фахівці розпочали розшифровування, - BEA

Фахівці французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) успішно завантажили дані з обох чорних скриньок збитого в січні над Тегераном літака МАУ і почали їх обробляти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

У французькому Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації зазначили, що успішно отримали дані CVR (записи розмов у кабіні пілотів) і FDR (дані про політ).

Розшифровку проводять разом з акредитованими представниками та їхніми технічними радниками. Триватиме вона протягом цього тижня.

Також читайте: Кулеба про катастрофу літака МАУ: Ми занадто довго чекали розшифровки чорних скриньок, Іран має пояснити, що сталося

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час розшифровки чорних скриньок з літака МАУ будуть присутні українські та канадські фахівці, - посол в Канаді Шевченко

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Автор: 

Франція (3097) чорна скринька (71)


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ФСБэшники их уже давно почистили как им надо. Правды мы не узнаем
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22.07.2020 00:28 Відповісти
Не факт. Почистить , не оставляя следов , невозможно.
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22.07.2020 00:39 Відповісти
Но не зря жк столько времени мурыжили! Наверно, целый институт работал, на уровне Голливуда. Именно поэтому, кстати, те же вещдоки с фото/видео надо формлять как можно быстрее
.
Взять похожий самолёт, полеетать в тех же услдовиях... Я думаю, следы останутся, особенно если их специально искать.
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22.07.2020 00:42 Відповісти
А что нужно расшифровывать ? Вроде же и так всё ясно: Иран ведь признал, что отсталые персидско-азиатские вояки сбили самолёт по причине их непроходимой технической тупости. Пусть выплачивают огромные компенсации семьям погибших и украинской авиакомпании МАУ...
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22.07.2020 00:49 Відповісти
Нечего там расшифровывать. После первой ракеты они уже ничего не писали скорее всего.
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22.07.2020 08:01 Відповісти
 
 