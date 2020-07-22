Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні, Мінфін використає її рекомендації під час розробки законопроєктів

Місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики завершила 21 липня свою роботу в Україні. Робота тривала майже три робочі тижні в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Обсяг роботи Місії передбачав аналіз останніх змін у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування, зокрема тих, що запроваджені Законом України від 16.01.2020 № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"", - йдеться в повідомленні.

Експерти розглянули головні податкові нововведення в контексті імплементації Плану дій BEPS: запровадження правил контрольованих іноземних компаній, інструменти запобігання ухиленню від сплати податків та необґрунтованого використання податкових пільг; удосконалення правил визнання постійних представництв; удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням. Окремо обговорювалися особливості можливої реалізації в Україні з урахуванням досвіду інших країн програми одноразового добровільного декларування.

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У Мінфіні додали, що під час роботи були надані коментарі щодо окремих аспектів імплементації зазначених новацій, з огляду на світовий досвід застосування цих інструментів податкової політики. "Пропозиції експертів мають практичну цінність для роботи Міністерства фінансів та Державної податкової служби над проектами підзаконних нормативно-правових актів та роз’яснень щодо практичного застосування податкових новацій", - наголошується в повідомленні.