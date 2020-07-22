УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12190 відвідувачів онлайн
Новини
1 256 4

Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні, Мінфін використає її рекомендації під час розробки законопроєктів

Місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні, Мінфін використає її рекомендації під час розробки законопроєктів

Місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики завершила 21 липня свою роботу в Україні. Робота тривала майже три робочі тижні в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Обсяг роботи Місії передбачав аналіз останніх змін у податковому законодавстві щодо правил міжнародного оподаткування, зокрема тих, що запроваджені Законом України від 16.01.2020 № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"", - йдеться в повідомленні.

Експерти розглянули головні податкові нововведення в контексті імплементації Плану дій BEPS: запровадження правил контрольованих іноземних компаній, інструменти запобігання ухиленню від сплати податків та необґрунтованого використання податкових пільг; удосконалення правил визнання постійних представництв; удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням. Окремо обговорювалися особливості можливої реалізації в Україні з урахуванням досвіду інших країн програми одноразового добровільного декларування.

Також читайте: Заява голови МВФ Георгієвої після розмови із Зеленським: Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України

У Мінфіні додали, що під час роботи були надані коментарі щодо окремих аспектів імплементації зазначених новацій, з огляду на світовий досвід застосування цих інструментів податкової політики. "Пропозиції експертів мають практичну цінність для роботи Міністерства фінансів та Державної податкової служби над проектами підзаконних нормативно-правових актів та роз’яснень щодо практичного застосування податкових новацій", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

МВФ (3076) Мінфін (3655)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минфин заставляют использовать...и дальше по тексту. Так будет точнее.
показати весь коментар
22.07.2020 01:17 Відповісти
Западу нужен шароварный хутор, выхолощенный до унылого, серого однообразия по стандарту «Армія, Мова, Віра»
И этот хутор нужен лишь для поставки сырья и тупой, дешевой рабочей силы..

ИМХО..
😁
показати весь коментар
22.07.2020 01:27 Відповісти
"Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА.
Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
показати весь коментар
22.07.2020 01:29 Відповісти
Каждый день представители власти несут такую чушь, что есть сомнение в их психической адекватности...
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?🤔

Вже 30(!!) років!!
показати весь коментар
22.07.2020 01:43 Відповісти
 
 