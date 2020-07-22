Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для контролю за ситуацією із захопленими в Луцьку заручниками робилися перерви у зустрічі з президентом Швейцарії.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Спочатку потрібно було оцінити його вимоги, оцінити, наскільки він адекватна людина. Ми робили перерви під час зустрічі з президенткою Швейцарії, вона це розуміла. Ми тримали на контролі все, що відбувається. Тому що були дійсно трохи незрозумілі вимоги, чому це відбувається. Потрібно було зрозуміти. Потім з'явилася ще інформація про замінування не тільки цього автобуса, а що є й інші місця в Луцьку", - розповів він у відеокоментарі, наданому агентству пресслужбою Офісу Президента.
Зеленський зазначив, що протягом приблизно дев'яти годин з луцьким терористом "розмовляли всі, від психологів до переговірників", але він погрожував і хотів тільки одного, щоб були виконані його вимоги.
"Була пропозиція зробити спецоперацію, яка невідомо б чим закінчилася. Тобто був би штурм, швидкий, я впевнений, що він був би результативним. Але завжди є небезпека, що можуть загинути люди", - зазначив президент.
За словами Зеленського, після нарад він захотів поговорити з цією людиною телефоном, і спробувати домовитися, щоб він відпустив людей.
"Мене попередили, що він говорить з усіма 10-15 секунд, трохи довше він поговорив із журналістом. Що він кидає трубку, не хоче продовжувати, чекає, щоб були виконані всі його вимоги", - додав він.
Зеленський розповів, що говорив із терористом 7-10 хвилин, і вони домовилися, що той зробить перший крок, відпустить кількох людей: пораненого, вагітну жінку і дитину.
"Він сказав, що пораненого немає, це був блеф, тому він відпустить трьох осіб, і я після цього запишу відео. А після того, як відео вийде в соцмережах, - він через пів години відпускає всіх людей. Приблизно так і сталося - через 30-40 хвилин він відпустив усіх заручників", - зазначив він.
Зеленський наголосив, якщо можна щось робити без штурму, не ризикувати життям хоча б однієї людини, то з такими принципами він "живе, жив і буде жити".
"Як то кажуть, стати президентом і залишитися людиною. У нас є результат - всі живі. Ми не боремося за рейтинги, ми боремося за життя. І для мене це - найголовніша цінність", - заявив він.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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а мы почти то поверили ))
зы а Ылитную пороховату прямо на лоскуты разрывает, как же, никто не умер...шоу...вас бы в тот автобус, Ылиту сраную...
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Актёры второго плана во время захвата заложников в Луцке
да і вийми з дупи те що тобі туди запхали
Мовою ватного оригіналу.
https://censor.net/user/207608
"... носит в дупе"
ГДЕ все это в квартальной истории?
- преступник со стажем выдвигает политические требования. Мотив?
- За несколько часов нашлись сообщники в ДРУГИХ городах. Откуда они взялись и зачем?
- Было сообщение, что преступник хотел говорить с Бутусовым. Откуда взялся переговорщик Зеленский?
- Зеленский отклонил предложение о штурме автобуса. МВД решило штурмовать автобус с заложниками с вероятным подрывником? Реально???
- Почему так много у нас стало подобных случаев при офигенном Авакове? И все психические.
Ведь криворагульное чмо не репетировало,и без дублей даже примитивную роль не тянет.
Псих был реальный.
Я думаю что кловану просто повезло что подвернулся этот псих, вот и все.
Поэтому штурмовать никто не будет. Лучше договориться. Ну или сначала досконально проверить что у него нет детонатора.
что ФСБ и хотел уточнить-реакцию сопли если пойдет широкое наступление их войск и массовые смерти солдат. Оно будет сдаваться "чтобы сохранить жизнь людей". Тем самым сделает жизнь УЖЕ УМЕРШИХ 30 000 людей бессмысленной
оно не понимает что Президент -это не про человечность - это про ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и принятие тяжелых решений.
Никакие комменты не нужны, но дебилические гои верят.
п.с.
А вот раненный ВОИН четыре дня умирал на нейтральной полосе.
И эта неукраинская мразь и слова не вякнула.
Некуда было позвонить?
Убить, нельзя, помиловать ? Штурмовать, нельзя, договорится ? Так был штурм или нет ?
И интересно а отчего наш ЗЕбил капитулянт настолько сильно трусливый, но и настолько и сильно хитрый ?
Мелкий Зебил точно сдастся, шобы никого не убили...
Ну, а потом, на рояле...
Клоун не треба прикриватися людьми, а так ВСЕ ЗАКІНЧИЛОСЬ МОРАЛЬНИМ ДНОМ ВІД КЕРІВНИКА УКРАЇНИ ЯКИЙ ВИСТАВИВ СЕБЕ ПОРНОМОДЕЛЛЮ - ПОВІЄЮ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ.
НЕАДЕКВАТУ Зе ІМПІЧМЕНТ
Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...
https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
Вертолёты, квадрокоптер, БТР, много спец полиции одетой с иголочки и с новыми автоматами... Взрывы, стрельба, беременная, ребёнок...
Плюс терорист такой себе стиляга как с кинофильмов.
Хепи энд, И вот супер герой Зеленский уговаривает террориста сдаться.