Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для контролю за ситуацією із захопленими в Луцьку заручниками робилися перерви у зустрічі з президентом Швейцарії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спочатку потрібно було оцінити його вимоги, оцінити, наскільки він адекватна людина. Ми робили перерви під час зустрічі з президенткою Швейцарії, вона це розуміла. Ми тримали на контролі все, що відбувається. Тому що були дійсно трохи незрозумілі вимоги, чому це відбувається. Потрібно було зрозуміти. Потім з'явилася ще інформація про замінування не тільки цього автобуса, а що є й інші місця в Луцьку", - розповів він у відеокоментарі, наданому агентству пресслужбою Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що протягом приблизно дев'яти годин з луцьким терористом "розмовляли всі, від психологів до переговірників", але він погрожував і хотів тільки одного, щоб були виконані його вимоги.

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"Була пропозиція зробити спецоперацію, яка невідомо б чим закінчилася. Тобто був би штурм, швидкий, я впевнений, що він був би результативним. Але завжди є небезпека, що можуть загинути люди", - зазначив президент.

За словами Зеленського, після нарад він захотів поговорити з цією людиною телефоном, і спробувати домовитися, щоб він відпустив людей.

"Мене попередили, що він говорить з усіма 10-15 секунд, трохи довше він поговорив із журналістом. Що він кидає трубку, не хоче продовжувати, чекає, щоб були виконані всі його вимоги", - додав він.

Зеленський розповів, що говорив із терористом 7-10 хвилин, і вони домовилися, що той зробить перший крок, відпустить кількох людей: пораненого, вагітну жінку і дитину.

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"Він сказав, що пораненого немає, це був блеф, тому він відпустить трьох осіб, і я після цього запишу відео. А після того, як відео вийде в соцмережах, - він через пів години відпускає всіх людей. Приблизно так і сталося - через 30-40 хвилин він відпустив усіх заручників", - зазначив він.

Зеленський наголосив, якщо можна щось робити без штурму, не ризикувати життям хоча б однієї людини, то з такими принципами він "живе, жив і буде жити".

"Як то кажуть, стати президентом і залишитися людиною. У нас є результат - всі живі. Ми не боремося за рейтинги, ми боремося за життя. І для мене це - найголовніша цінність", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.