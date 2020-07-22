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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем

Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для контролю за ситуацією із захопленими в Луцьку заручниками робилися перерви у зустрічі з президентом Швейцарії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спочатку потрібно було оцінити його вимоги, оцінити, наскільки він адекватна людина. Ми робили перерви під час зустрічі з президенткою Швейцарії, вона це розуміла. Ми тримали на контролі все, що відбувається. Тому що були дійсно трохи незрозумілі вимоги, чому це відбувається. Потрібно було зрозуміти. Потім з'явилася ще інформація про замінування не тільки цього автобуса, а що є й інші місця в Луцьку", - розповів він у відеокоментарі, наданому агентству пресслужбою Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що протягом приблизно дев'яти годин з луцьким терористом "розмовляли всі, від психологів до переговірників", але він погрожував і хотів тільки одного, щоб були виконані його вимоги.

Також читайте: Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков

"Була пропозиція зробити спецоперацію, яка невідомо б чим закінчилася. Тобто був би штурм, швидкий, я впевнений, що він був би результативним. Але завжди є небезпека, що можуть загинути люди", - зазначив президент.

За словами Зеленського, після нарад він захотів поговорити з цією людиною телефоном, і спробувати домовитися, щоб він відпустив людей.

"Мене попередили, що він говорить з усіма 10-15 секунд, трохи довше він поговорив із журналістом. Що він кидає трубку, не хоче продовжувати, чекає, щоб були виконані всі його вимоги", - додав він.

Зеленський розповів, що говорив із терористом 7-10 хвилин, і вони домовилися, що той зробить перший крок, відпустить кількох людей: пораненого, вагітну жінку і дитину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фото з місця звільнення заручників у Луцьку. ФОТОрепортаж

"Він сказав, що пораненого немає, це був блеф, тому він відпустить трьох осіб, і я після цього запишу відео. А після того, як відео вийде в соцмережах, - він через пів години відпускає всіх людей. Приблизно так і сталося - через 30-40 хвилин він відпустив усіх заручників", - зазначив він.

Зеленський наголосив, якщо можна щось робити без штурму, не ризикувати життям хоча б однієї людини, то з такими принципами він "живе, жив і буде жити".

"Як то кажуть, стати президентом і залишитися людиною. У нас є результат - всі живі. Ми не боремося за рейтинги, ми боремося за життя. І для мене це - найголовніша цінність", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+59
"Как говорится, стать президентом и остаться человеком. У нас есть результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизнь. И для меня это - самая главная ценность"

расскажи это погибшим за три недели июля 8 воинам. Особенно тому парню которого ты бросил раненным умирать
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22.07.2020 01:44
+49
Зеленский отказался от штурма захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем - Цензор.НЕТ 1326
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22.07.2020 01:42
+34
Классический признак, что все это полная хрень и постановка это массовое появления ботов защищающего зеленского на всех сайтах включая Цензор. Палево слуги урода, палево
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22.07.2020 03:04
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сыграл бы, не проблема. А вот если попросил бы Мендель... Мы бы услышали что "Украина никаких переговоров с террористами не ведет".
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22.07.2020 09:43 Відповісти
На сцені--розсміши коміка. Тупих багато,але ж не всі.
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22.07.2020 08:20 Відповісти
Истерикой порохоботов удовлетворен ! Пишите исче , смешно , как у Петросяна ...
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22.07.2020 08:21 Відповісти
кобзона не забудь...дорогу ты знаешь!
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22.07.2020 08:28 Відповісти
Обожатель видосиков Бубочки, ценитель тонкого!
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22.07.2020 10:08 Відповісти
ЗЕбоченець
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22.07.2020 12:40 Відповісти
один я помітив - все шо робить кремлівська зелялька, у Українців викликає лише огиду чи в кращому випадку сміх?
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22.07.2020 08:22 Відповісти
Вава отказался от штурма,и правильно сделал.Теперь петеботы могут продолжить портить воздух своими идиотскими предположениями.
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22.07.2020 08:24 Відповісти
Сценаристи з теле-аналу "Г+Г" довго працювали над цим шоу в коворкінгу з цирком малоросів "95 квартал". І нічого ліпшого, ніж сплагіатити сценарій однієї з серій "Чорного дзеркала", не придумали. Тільки у британському серіалі Президент мав здійснити статевий акт зі свиноматкою на камеру.
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22.07.2020 08:25 Відповісти
Фу..... а свиноматка то Пеця ?
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22.07.2020 08:26 Відповісти
Твоя дочь)
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22.07.2020 08:53 Відповісти
Еще одно шоу от студии квартал 95..

а мы почти то поверили ))
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22.07.2020 08:27 Відповісти
как-то слишком надолго все это растянулось, находящимся в том автобусе вообще скорее всего эти часы показались состоящими из месяцев, а не из минут.
зы а Ылитную пороховату прямо на лоскуты разрывает, как же, никто не умер...шоу...вас бы в тот автобус, Ылиту сраную...
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22.07.2020 08:35 Відповісти
Я хочу у этого https://censor.net/user/83072 спросить...что делал ******* когда под завалами в ДАПе медленно умирали наши добровольцы...полагаю планировал высадку десанта на Мальдивы???
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22.07.2020 08:38 Відповісти
Ну а теперь ,после позорного цирка,скорей всего повалят не карманные террорюги...
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22.07.2020 08:39 Відповісти
Почему не сказал свое веское слово лейтенант баканер
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22.07.2020 08:39 Відповісти
Хорошо, что шашлыки не жарят..

https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub


https://twitter.com/golub

https://twitter.com/golub Mikhail Golub

https://twitter.com/golub @golub

·https://twitter.com/golub/status/1285800344132497408 47 мин

Актёры второго плана во время захвата заложников в Луцке

Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 3192
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22.07.2020 08:42 Відповісти
...так от чого вони запізнились на захват автобуса, не могли відірватись від гри, під загрозою був перехід на вищий рівень.
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22.07.2020 10:01 Відповісти
Цензор, хватит. Уже все и так лежат под столом от смеха. Это даже смешней плачущего мальчика под забором Порошенки и тепловизора Пшонки..
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22.07.2020 08:41 Відповісти
Вот Вова и открыл ящик Пандоры. Тяжелые времена ждут Украину. Количество терактов накроет страну.
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22.07.2020 08:44 Відповісти
Особенно если каждый порохобот носит в дупе взрывное устройство
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22.07.2020 08:48 Відповісти
і нгавіщо ти собі в дупу всяку гидоту пихаєшь
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22.07.2020 08:49 Відповісти
очень логично порохобот, но вам тут не за логику платят....
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22.07.2020 09:29 Відповісти
так ти сам і є порохобот. яка б новина не була ти завжди про пороха пишешь.
да і вийми з дупи те що тобі туди запхали
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22.07.2020 09:32 Відповісти
Я же знаю что Пэтя сою возбуждает, потому и пишу.... и да, береги свою дупу, это ведь всё что у вас осталось
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22.07.2020 09:38 Відповісти
не даремно ти про дупу пишеш. тебе Пєтя збуджує. так тобі пітарок не інші сайти бо свою дупу ти вже не зберіг
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22.07.2020 09:42 Відповісти
Вата, ви без анальної теми, ну ніяк
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22.07.2020 08:51 Відповісти
я ржу как там, "я буду говорить слова, а вы первое пришедшее на ум слово".......дупа = анал
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22.07.2020 09:32 Відповісти
О, то ти, боляще, не здатне, навіть, власні висловлювання аналізувати. Бідненьке.
Мовою ватного оригіналу.
https://censor.net/user/207608

"... носит в дупе"
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22.07.2020 09:46 Відповісти
Ну ладно порохобот, уговорил, давай я приведу в действие твоё взрывное устройство......ответь на простой вопрос, что делал ******* когда под завалами в ДАПе медленно умирали наши добровольцы...полагаю планировал высадку десанта на Мальдивы???
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22.07.2020 09:57 Відповісти
що робив везеленський коли помирав наш поранений і кілька днів чекав на поміч?
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22.07.2020 10:22 Відповісти
Мои соболезнования твоим родным и близким
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22.07.2020 10:11 Відповісти
Тобі за пазуху, твої співчуття, боляще.
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22.07.2020 10:14 Відповісти
Порохобот, не делай вид что у тебя мозги есть....
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22.07.2020 10:27 Відповісти
Згинь, нечисть
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22.07.2020 10:35 Відповісти
О, і ти тут - з Марсу повернувся ЗЕмлянина подивитися? Так тебе знову кинули як лоха - можеш повертатися назад або взад, як хочеш так і іди звідси НХ!
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22.07.2020 12:44 Відповісти
Їм похрін. Вони рейтинг пів шостому піднімають. А безлад та теракти, їх хазяям, на користь
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22.07.2020 08:50 Відповісти
***** никогда не любил смотреть квартал 95. И не зря
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22.07.2020 08:44 Відповісти
Воно ще й "перемовник"? Ні на що не здатне, в усе рило суне. Це вже не смішко. Давно
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22.07.2020 08:46 Відповісти
Сдается мне, что клован пообещал террористу корпоративчик на зоне безвозмездно.
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22.07.2020 08:50 Відповісти
Может наконец-то и ЗЕЛЕПНЮ дойдёт-он не давал команду на штурм,но штурм ментяры бездарные всё-же провели,когда террорист здался.Явно не чтобы самим обосраться,а чтобы ЗЕПНЯ подставить,как с арестами патриотов,убийствами в тылу бойцов,https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU этим спектаклем со взывом за 100м от автобуса .Это же явная полицейщина захватывает власть,а КЛОУН ни гу-гу.Позор!
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22.07.2020 08:58 Відповісти
И честно говоря, вся эта история очень похожа на постановку. Жаль только людей- пассажиров, оказавшихся невольными статистами и принявших на себя весь ужас происходящего. Потому как кошмарили их по-настоящему. А присутствие там аВАКОВА и как спокойно этот крендель сдался, усиливает ощущение спектакля. Хотелось бы ошибаться.
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22.07.2020 08:58 Відповісти
Во всем мире после подобных историй первые страницы СМИ заполнены фотографиями, интервью освобожденных заложников, их рассказами о пережитом.

ГДЕ все это в квартальной истории?
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22.07.2020 09:00 Відповісти
На кадрах поруч з Аваковим стирчить Кирил Тимошенко, заступник Голови Офісу президента. Нагадаю, що під час передвиборчої компанії Володимира Зеленського він відповідав за медіа та (УВАГА) креатив. Він напевне дуже великий фахівець у проведенні антитерористичних операцій!Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 7698
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22.07.2020 09:10 Відповісти
за такой "креатив" на месте Зеленского его нужно бить плеткой и садить с конфискацией. исполнение требования луцкого террориста значит, что Зеленский с не меньшим усердием исполняет требования кремлевского (и его прихвостней). хотя с другой стороны понимание последнего факта тоже немало значит.
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22.07.2020 09:57 Відповісти
Пусть что и как, главное что люди остались целы ...( теракт это или постановка, постановки могут быть и с другим концом, достаточно вспомнить подорванные многоэтажки в РФ перед второй чеченской войной) Поэтому слава Богу что все вот так завершилось. А вообще после 6 лет войны, при развернутой по всей Украине агентуре кремля, при возможностях РФ, при наличии мощной и финансово достаточной пятой колонны РФ в Украине и ее поддержки ( в общем) до 25-30% населения ( это по скромному, без Крыма и ОРДЛО), при играх наших олигархов, при наличии массы оружия на руках ( гранат уже как "грязи"), при наличии людей прошедших войну с послевоенным травматизмом психики, при наличии в стране множества неадекватов и просто больных, при нарастающем недовольстве населения по отношению к власти, друг другу и т.д. Можно только удивляться тому,что пока что Бог уберег всех нас с подобного явления терроризма.
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22.07.2020 09:08 Відповісти
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22.07.2020 11:21 Відповісти
да, ситуация сложная. Но наша бдительность поможет избежать провокации.
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22.07.2020 12:40 Відповісти
Что я хрен пойму:
- преступник со стажем выдвигает политические требования. Мотив?
- За несколько часов нашлись сообщники в ДРУГИХ городах. Откуда они взялись и зачем?
- Было сообщение, что преступник хотел говорить с Бутусовым. Откуда взялся переговорщик Зеленский?
- Зеленский отклонил предложение о штурме автобуса. МВД решило штурмовать автобус с заложниками с вероятным подрывником? Реально???
- Почему так много у нас стало подобных случаев при офигенном Авакове? И все психические.
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22.07.2020 09:45 Відповісти
В целях безопасности было принято решение штурмовать автобус уже после того, как "террориста" уведут.
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22.07.2020 10:07 Відповісти
А я то думал происки ФСБ. По ходу оказалось все еще галимее чем я думал( Прошу прощения господа. Все время ошибаюсь в прощупывании дна, я бы даже сказал ДНИЩА нынешних клоунов.( Лучше были бы фэсы. Они конечно сволочи, но ребята понятные. А вот эти зеленые утырки, они как нарик с передозом. Хрен знаешь что от них ждать. А когда наконец поймешь логику его мышления, хоть немного, то он такой хрябаськ... и откинулся. Будто на зло тебе. В общем одни нервы( Спектакль мне напомнил захват моста метро в Киеве. Интересно где там сейчас захватчик. Де сидит, скоко дали? п.с. Печально другое, после таких спектаклей повалят уже реальные ******** на голову террористы. Ну а че. Все же хорошо закончилось, значит можно повторить. Только в следующий раз все будет печальнее гораздо.
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22.07.2020 09:45 Відповісти
А вот интересно - если сумасшедший захватит свою палату - это будет терроризмом или нет?
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22.07.2020 09:46 Відповісти
Тупая постановка. Времени нехватало для детальной проработки и репетиций.
Ведь криворагульное чмо не репетировало,и без дублей даже примитивную роль не тянет.
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22.07.2020 09:50 Відповісти
Я презираю клована и его электорат всеми фибрами души, но должен честно признаться - постановки я не наблюдаю.
Псих был реальный.
Я думаю что кловану просто повезло что подвернулся этот псих, вот и все.
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22.07.2020 09:51 Відповісти
9 часов переговоров ни о чем? Есть "Альфа", на минуточку, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ подразделение, есть "Корд". Зачем они нужны? Против одиночного аматера-террориста, они не сделали НИЧЕГО! И тут, весь в белом, ВАЗеленский за 10 минут разруливает ситуацию! Ну вот, НЕ ВЕРЮ!
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22.07.2020 12:07 Відповісти
Если террорист стоит ногой на детонаторе, то никакие Альфы и никакие даже американские спецподразделения ничего с ним не сделают. Нет волшебной палочки.
Поэтому штурмовать никто не будет. Лучше договориться. Ну или сначала досконально проверить что у него нет детонатора.
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22.07.2020 12:37 Відповісти
Тупенькому пора в декрет...а Мендель хай захищає(від усяких путіних,кадирових,мілонових,Марусі)....раз так навчає що треба зробити для рейтенга
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22.07.2020 09:58 Відповісти
Якби я проти, щоб клоун був президентом, але промямлити на камеру рекламу фільма з серйозним сюжетом і тим самим звільнити заручників не так вже й важко...
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22.07.2020 09:58 Відповісти
А что по поводу нашего бойца которого ты генералиссимус Зеленая Вошь бросил умирать и укатил на отдых?
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22.07.2020 09:59 Відповісти
ішак-мразь.
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22.07.2020 10:00 Відповісти
Любий наш (Лени а може Мендельши) йди в декрет....бо це не смішно...це ницість,це потворно,це соромно.
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22.07.2020 10:06 Відповісти
А ще зрозуміло,що добираються до Бутусова (тільки на цьому каналі ще є якась правда) і спецслужби наші (а може й не наші)захочуть його (уже почали)притягти до якогось дуже героїчного постановчого акту а якщо він не згодиться, то буде як з Шереметою(силові структури такого не прощають)Бережіть себе, пане Бутусов.
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22.07.2020 10:12 Відповісти
Бо якби не Ваша хвороба (хто знає де б В вже були)Ви поставили спецслужби в якусь хрєнь.
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22.07.2020 10:15 Відповісти
Если бы Бубочка сыграл на рояле, то все кончилось бы значительно раньше. Только людей замучал, записывая видосики.
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22.07.2020 10:17 Відповісти
СТРЕЛОК! А ПОЧЕМУ МОЛЧИШЬ О ТОМ КАК БАРЫГА ПАРАШЕНКО СДАЛ НА УБОЙ СОЛДАТ В ДЕБАЛЬЦЕВО И ИЛОВАЙСКЕ??????ПОСТУПАЙ ЧЕСТНО!!!!!!
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22.07.2020 10:29 Відповісти
Зеленський покинув помирати у пекельних муках, на 32 градусній спеці свого пораненого солдата. Без допомоги, води та їжі Нічого не зробив для його порятунку. Замість цього поїхав відпочивати. Це є факт. Цей факт не міняє ніяка дія чи бездіяльність Порошенка , чи Трампа, чи Івана Грозного, чи Юлія Цезаря. Бажаю тобі того самого.
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22.07.2020 10:49 Відповісти
ей, ви, нє мєшайтє найвеличнішому!

Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 6248
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22.07.2020 12:41 Відповісти
Зеленский подчеркнул, что если можно что-то делать без штурма, не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то с такими принципами он "живет, жил и будет жить".

что ФСБ и хотел уточнить-реакцию сопли если пойдет широкое наступление их войск и массовые смерти солдат. Оно будет сдаваться "чтобы сохранить жизнь людей". Тем самым сделает жизнь УЖЕ УМЕРШИХ 30 000 людей бессмысленной
оно не понимает что Президент -это не про человечность - это про ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и принятие тяжелых решений.
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22.07.2020 10:30 Відповісти
ЗЕ не давал команду на штурм,но штурм ментяры бездарные всё-же провели,когда террорист здался.Явно не чтобы самим обосраться,а чтобы ЗЕПНЯ подставить,как с арестами патриотов,убийствами в тылу бойцов,https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU этим спектаклем со взывом за 100м от автобуса .Это же явная полицейщина захватывает власть,а КЛОУН ни гу-гу!
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22.07.2020 10:37 Відповісти
Перед нами - типичный пример малаитянского словоблудия и лицемерия
Никакие комменты не нужны, но дебилические гои верят.
п.с.
А вот раненный ВОИН четыре дня умирал на нейтральной полосе.
И эта неукраинская мразь и слова не вякнула.
Некуда было позвонить?
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22.07.2020 10:48 Відповісти
-
Убить, нельзя, помиловать ? Штурмовать, нельзя, договорится ? Так был штурм или нет ?
И интересно а отчего наш ЗЕбил капитулянт настолько сильно трусливый, но и настолько и сильно хитрый ?
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22.07.2020 11:13 Відповісти
Видимо, Зеленский не прогибается под Путина, в отличие от Порошенка, который проталкивал все путинские хотелки в Конституцию. Собсно, ПЕСы системно работают на дестабилизацию ситуации в Украине и ослабление ее изнутри. В выигрыше - Путин и Медведчук, которого Порошенко сделал медиа и просто олигархом. Порошенко еще будет премьером при президенте Медведчуке
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22.07.2020 11:16 Відповісти
Не дай Бог подлая паРаша начнет наступать!
Мелкий Зебил точно сдастся, шобы никого не убили...
Ну, а потом, на рояле...
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22.07.2020 11:16 Відповісти
"Было предложение сделать спецоперацию, которая неизвестно бы, чем закончилась. То есть был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди", - отметил президент. Источник: https://censor.net/n3209439

Клоун не треба прикриватися людьми, а так ВСЕ ЗАКІНЧИЛОСЬ МОРАЛЬНИМ ДНОМ ВІД КЕРІВНИКА УКРАЇНИ ЯКИЙ ВИСТАВИВ СЕБЕ ПОРНОМОДЕЛЛЮ - ПОВІЄЮ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ.
НЕАДЕКВАТУ Зе ІМПІЧМЕНТ



Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем - Цензор.НЕТ 2480





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22.07.2020 11:18 Відповісти
"Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем" - Какой хороший Зеленский !!! Но это его рейтингу не поможет.
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22.07.2020 11:31 Відповісти
нi, нi не подумайте, це все не заради рейтингу- прохрипiло Зе-чмо.

Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...

https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
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22.07.2020 12:59 Відповісти
зебилы, вы себе в президенты и "на нашу голову" выбрали половую тряпку, которую любой желающий, от Плохого-хйла до последнего Кадырова, может полоскать, выкручивать, протирать, затыкать любые дыры, вытирать ноги..(
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22.07.2020 13:56 Відповісти
Дурень дурня розуміє...
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22.07.2020 19:48 Відповісти
Постанова 100%.
Вертолёты, квадрокоптер, БТР, много спец полиции одетой с иголочки и с новыми автоматами... Взрывы, стрельба, беременная, ребёнок...
Плюс терорист такой себе стиляга как с кинофильмов.
Хепи энд, И вот супер герой Зеленский уговаривает террориста сдаться.
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22.07.2020 20:39 Відповісти
И о чем они говорили? О бабах или айкосах?
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23.07.2020 00:24 Відповісти
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