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Новини Силовики
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Осіб, які облили нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, затримали для надання пояснень, - поліція Києва

Осіб, які облили нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, затримали для надання пояснень, - поліція Києва

Поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, їх доставили до територіального управління поліції для надання пояснень.

"Для надання пояснень та з’ясування всіх обставин і причин скоєного затриманих доставили до Печерського управління поліції. Відомості за цим фактом зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень відповідно до вимог чинного законодавства. Перевірка триває. За результатами перевірки діям чоловіків буде надана правова оцінка", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня під час обговорення постанови про нелегітимне проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя Олег Волошин заявив, що український суверенітет перебуває під зовнішнім управлінням, а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Читайте також: Депутати з "Євросолідарності", "Голосу" і "Слуги народу" подали заяву в СБУ на Волошина з ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Автор: 

Київ (19632) Нацполіція (15260) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+26
Вот и Волошин вступил в партию Зеленского. Все-таки партнеры во всем.
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22.07.2020 02:10
+17
Таких совковых гадёнышей, как этот Волошин, надо обливать несмываемой Красной краской типа той краски, которая в СССРани использовалась угрозыском в качестве "химловушки" для выявления воров..
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22.07.2020 02:38
+10
Журналістка https://www.facebook.com/news24ukraine/?__tn__=K-y.g&eid=ARCJnZaUNzc_aDoZQF_zDkS1JPbIv7FcjR7ookzZT4UsnzJ712x6jUhf-Bn-YmvQyAwteCg_Ly0auq8F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw 24 Канал https://www.facebook.com/profile.php?id=100001770934750&__tn__=K-y.g&eid=ARAlNLNocvg42_Rk5ZhuDZQluWN4rQf9xC_gskdHxr_NTuGDfeGTwSIvzCb0JWhGOZK3_rLSr9YA1AUq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw Леся Виговська тонким шаром розмазала Волошина🤣🤣 Аплодую стоячи! Браво!!! .

Коли ригівський бидлос , увесь зелений , чи то від люті , чи від зеленки ,не знаходив собі місця під Радою , журналіст , з голівудською посмішкою на обличчі , запитала в нього - де плануєте відпочивати цим літом . Реакццію ригобидла потрібно бачити.!! .https://www.facebook.com/grom.alex.grom/videos/3289274797779106/UzpfSTEwMDAwMDg5ODUzMDE0NjozMjg5Mjc0OTUxMTEyNDI0/
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22.07.2020 04:13
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Вот и Волошин вступил в партию Зеленского. Все-таки партнеры во всем.
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22.07.2020 02:10 Відповісти
І не кажи.. Всі вже там.. Одні 8%-ві ще "борються" за життя в шоколаді
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22.07.2020 06:12 Відповісти
В дерьмо он вступил, а не партию ! Теперь от него дерьмом прёт ! ))
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22.07.2020 06:34 Відповісти
А до цього хіба чимось кращим?
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22.07.2020 10:03 Відповісти
Кстати валошину к лецу зелёнка ! ))
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22.07.2020 06:38 Відповісти
ОПЗЗ
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22.07.2020 07:03 Відповісти
***********
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22.07.2020 10:10 Відповісти
А пану пасує зелений камуфляж !!))
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22.07.2020 07:04 Відповісти
Наверное награду вручить Герою хотят, не?
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22.07.2020 02:13 Відповісти
Дустом його потрібно було засипати.
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22.07.2020 02:15 Відповісти
Прочитайте уважно - його "облили зеленской".
Лєнку пропустили крізь соковичавучувалку? Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 904
(згадав "жидкую мать" із "Сердца четырех" Сорокіна)
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22.07.2020 02:27 Відповісти
И дерьмом обмазать !
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22.07.2020 06:35 Відповісти
"...неизвестные облили народного депутата Украины Олега Волошина зеленской." Источник: https://censor.net/n3209440
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22.07.2020 02:20 Відповісти
Напомним, около полудня 21 июля возле Верховной Рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили народного депутата Украины Олега Волошина зеленской.

...
Не можна робити такі помилки о підлогу третьої ночі. Ледве сусідів не розбудив
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22.07.2020 02:24 Відповісти
ЗЕ-ленка. Там все продумано.
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22.07.2020 07:05 Відповісти
Таких совковых гадёнышей, как этот Волошин, надо обливать несмываемой Красной краской типа той краски, которая в СССРани использовалась угрозыском в качестве "химловушки" для выявления воров..
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22.07.2020 02:38 Відповісти
Такие ловушки заправлялись порошком родопсина. Не слишком он и красный, а уж тем более не "несмываемый". За пару дней отмывается. Однако отлично прокрашивал все - и глаза (белки), и волосы, и кожу. В виде колера для водоэмульсионки его и сейчас купить можно.
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22.07.2020 08:19 Відповісти
https://prm.ua/pogrebiskiy-pro-********-zelenkoyu-nardepa-vid-opzzh-hotili-pospilkuvatisya-pro-vidsutnist-v-********-suverenitetu/ О.Погребиський про ******* зеленкою нардепа від ОПЗЖ: хотіли поспілкуватися про "відсутність" в України суверенітету

Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
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22.07.2020 02:46 Відповісти
https://prm.ua/pogrebiskiy-buv-lishe-svidkom-togo-yak-nardep-vid-opzzh-voloshin-vdariv-gromadyanina-advokat/ "Ветеран АТО, громадський активіст Олександр Погребиський був лише свідком того, як нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вдарив пересічного громадянина" - заявила в ефірі "Прямого" адвокат затриманого Олександра Погребиського Євгенія Тонконожко .
"Я адвокат затриманого Олександра Погребиського. Взагалі мій клієнт не має ніякого відношення до тих подій, які на сьогоднішній день обговорюються в студії. Він фактично був свідком, як народний депутат України вдарив пересічного громадянина. При цьому висловлювався в його адресу нецензурною лайкою. І саме з метою допомогти з'ясувати, залишити свої анкетні дані, щоб бути викликаним і допитаним в якості свідка, він підійшов в цю гущу подій. Однак поліція, не розібравшись в ситуації, не з'ясувавши події, затримала його і доставила в Печерське управління Національної поліції в місті Києві", - сказала адвокат.
"Щодо стану мого підзахисного, то, звісно, він шокований. Щодо фізичних якихось ушкоджень - ні, в нього немає тілесних ушкоджень, нічого. Однак він шокований тим безпідставним затриманням, коли він навпаки намагався допомогти. Однак фактично був позбавлений свободи, був затриманий. І на сьогоднішній день він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Щодо інформації, яка у нас мається, то другий затриманий звернувся з заявою про скоєння кримінального правопорушення народним депутатом України, а саме - це нанесення легких тілесних ушкоджень. На протязі 24 годин ці відомості повинні бути внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повинна бути призначена і проведена судово-медична експертиза, і проведено обслідування затриманого", - зазначила Тонконожко.
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22.07.2020 02:47 Відповісти
Больше десяти тысяч убитых миллион беженцев потеря территории а наши патриоты- активисты с зелёнкой бегают Флешмобы устраивают Дааа с таким подходом точно опять всё просрём Ребята двухметровые пора взрослеть Нахрена вы тогда столько оружия с ато навезли По бутылкам стрелять или перед девочками красоваться (Кстати депутаты от партии мертвечука ещё и по морде успели нашим горе-патриотам надавать пока те что-то шамкали и сопли жевали (Посмотрите полное видео конфликта)
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22.07.2020 03:01 Відповісти
Та відволікання уваги..
За такі "зряплати" Я теж буду рило фарбувати в ЗЕ колір,
хоч кожний день!!
Який буде когнітив- ти вже зранку ЗЕлений!!
🤣🤣
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22.07.2020 03:15 Відповісти
Треба було його ОПЗЖдечить..
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22.07.2020 03:26 Відповісти
А депутата посадят за избиение? И всех причастных милиционеров?
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22.07.2020 03:42 Відповісти
аваковские мусора мрази
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22.07.2020 03:57 Відповісти
как и слуги урода
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22.07.2020 03:59 Відповісти
Журналістка https://www.facebook.com/news24ukraine/?__tn__=K-y.g&eid=ARCJnZaUNzc_aDoZQF_zDkS1JPbIv7FcjR7ookzZT4UsnzJ712x6jUhf-Bn-YmvQyAwteCg_Ly0auq8F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw 24 Канал https://www.facebook.com/profile.php?id=100001770934750&__tn__=K-y.g&eid=ARAlNLNocvg42_Rk5ZhuDZQluWN4rQf9xC_gskdHxr_NTuGDfeGTwSIvzCb0JWhGOZK3_rLSr9YA1AUq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDAfeQtFeXoLANK1O7U44Ady2A7J7uWw3QcBbKOHippKPkr2ziGjZXrncx9ExNuhEcM-1S18ShZJtVY6RnRES_2-3IS-5lODA9ylw9CSQTSCB6VF9Ou5SadnptI8nmjJAsm2IL_4yFoMaYxI0-aPT_iLzCuoFtHXlwX6UhDhHctRS1GzqP-mVYv5cKqccSHnsOhcQOfD1QAHrVQIa3BKO4R0JjKzm7h1jZSTzr9dqzAaVfL3rQH4NcTNw Леся Виговська тонким шаром розмазала Волошина🤣🤣 Аплодую стоячи! Браво!!! .

Коли ригівський бидлос , увесь зелений , чи то від люті , чи від зеленки ,не знаходив собі місця під Радою , журналіст , з голівудською посмішкою на обличчі , запитала в нього - де плануєте відпочивати цим літом . Реакццію ригобидла потрібно бачити.!! .https://www.facebook.com/grom.alex.grom/videos/3289274797779106/UzpfSTEwMDAwMDg5ODUzMDE0NjozMjg5Mjc0OTUxMTEyNDI0/
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22.07.2020 04:13 Відповісти
Нужно задержанных поблагодарить сначала, а потом пожурить, что не разбили Волошину пятак.
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22.07.2020 04:39 Відповісти
Их бы для начала из СИЗО выпустить
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22.07.2020 13:04 Відповісти
И тут Аваков справился!Ай,малядэсь!Ну,вот КАК такого незаменимого министра в отставку?
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22.07.2020 05:54 Відповісти
Зельонку заааапрретить!!))
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22.07.2020 05:57 Відповісти
Мертведчук ?!
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22.07.2020 06:36 Відповісти
А что ж вы эту гниду не задержали ? Оно ж наносило побои человеку который был задержан полицией !
И хорошобы разобраться соответствующим органам попадают ли его заявления с трибуны ВР под какую либо ответственность за подрыв государственного строя !
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22.07.2020 06:44 Відповісти
Під нари , позеленівшу потвору, за злочин проти держави та *********** дії відносно громадянина України !!!)))
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22.07.2020 07:03 Відповісти
Он был просто крикливый попугайчик а теперь зеленый попугайчик.
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22.07.2020 07:07 Відповісти
Украинцы и рюсские это два совершенно разных народа....
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22.07.2020 07:07 Відповісти
Если жопоблок мертвечука через"труп" ЗЕидиотов дорвался бы до власти(см.влажные мечты дрочера Кивы и иже с ним) они бы не зеленкой поливали бы своих оппонентов. Они бы их отстреливали бы..Надеюсь, буде,як той песне-"горіла сосна(вата) палала"..
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22.07.2020 07:08 Відповісти
Почему кацапчонка Волошина не задержали за нанесение телесных повреждений активисту?
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22.07.2020 07:10 Відповісти
Поторму-что он кацапчонок Зеля своих "трогать не моги"-инструкция от пуйла,и от Рамзанки Дырова
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22.07.2020 07:16 Відповісти
Ерунда, всего до четырёх лет.
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22.07.2020 07:17 Відповісти
РАБолепы РАБссии вышли на Майдан в Хабаровске,Владивистоке,Комсомольске Холопы требуют вернуть одного негодяя,вместо него присали другого от той же партии Жирика...
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22.07.2020 07:39 Відповісти
Мужик, которого ударил депутат, когда его руки заломал полицейский, может подать в суд на полицию. На депутата тоже может, но там перспектива нулячая.
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22.07.2020 07:55 Відповісти
Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 7110
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22.07.2020 08:04 Відповісти
правильно, спросите с них хорошенько, какого хрена они зеленкой лили...а не кислотой.
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22.07.2020 08:16 Відповісти
А когда воЛОХшина арестуют за то что ударил задержанного? Или депутатам медведчуковско-фашистской партии закон не писан?
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22.07.2020 08:23 Відповісти
А чому не затримали Волошина?
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22.07.2020 09:00 Відповісти
Суд може ставити їм тільки одну провину - гуманне ставлення до "нардепа ОПЗЖ Волошина" ! Прибити його належить - а не спроба пофарбувати у колір тимчасової правлячої зеленої "більшості"
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22.07.2020 09:03 Відповісти
А шо он плохого сделал, этот задержаный ? По сути хлопца задержали ни за шо.
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22.07.2020 09:05 Відповісти
Дезинфекторов, которые борются с крысами тараканами и медедчуками-волошиными, задерживать нельзя априори.
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22.07.2020 09:09 Відповісти
А в это время...
После слухов о беременности пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своем молодом человеке. Девушка не захотела называть его имя, но намекнула, что он занимается политикой.

)))))))))))))
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22.07.2020 09:12 Відповісти
Когда власть, суды, прокуратура, силовые ведомства не реагируют ( тем более в период войны - АТО) на антигосударственные высказывания, пропаганду и прямые действия в поддержку агрессора и по факту призывают страну к капитуляции и последующему поглощению.. ( и не просто в быту а в площадки парламента, СМИ то тогда и приходит "самосуд".. Хотя ну какой это " самосуд", скольких представителей разных полит сил за все времена поливали зеленкой ( а тут еще и маска спасла).Больше на теле картинку действие.. Шуфрич вон даже в мусорный бак попадал( "кровь пролил" на поле борьбы за "руський мир"), а тут то костюм попортили .. Если денег не хватит ему Медведчук из рашен военторга предоставит..
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22.07.2020 09:18 Відповісти
Дали пояснення, відпускайте! А зажопівську мерзоту на нари, разом з верескливою ******!
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22.07.2020 09:22 Відповісти
Что бы опросить о необычной и действенной методе против вируса.
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22.07.2020 10:53 Відповісти
Геноцид!!!
Не меньше!!!!
Если за яйцо в Барну была статья терроризм!!!!
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22.07.2020 11:03 Відповісти
а что егшо двое поливали или аваковским дворняшкам надо массовость.
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22.07.2020 12:27 Відповісти
 
 