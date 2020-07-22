Осіб, які облили нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, затримали для надання пояснень, - поліція Києва

Поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, їх доставили до територіального управління поліції для надання пояснень.

"Для надання пояснень та з’ясування всіх обставин і причин скоєного затриманих доставили до Печерського управління поліції. Відомості за цим фактом зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень відповідно до вимог чинного законодавства. Перевірка триває. За результатами перевірки діям чоловіків буде надана правова оцінка", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня під час обговорення постанови про нелегітимне проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя Олег Волошин заявив, що український суверенітет перебуває під зовнішнім управлінням, а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

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21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.