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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків'янина до історії із захопленням заручників у Луцьку.

Про це заявив начальник ГУНП на Харківщині Валерій Сокуренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Під час огляду домоволодіння затриманого поліцейські вилучили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 і шість запалів типу УЗРГМ до них, три навчально-імітаційні запали, два пістолети ТТ, "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до нього.

Зброя і боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.

Читайте також: Зеленський відмовився від пропозиції про штурм захопленого в Луцьку автобуса і наполіг на своїй розмові з Кривошем

"На цей час чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального правопорушення", - наголошується в повідомленні.

Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харківянин співпрацює зі слідством, - поліція 01
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харківянин співпрацює зі слідством, - поліція 02
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харківянин співпрацює зі слідством, - поліція 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні пораненого, ні закладеної ще десь у Луцьку вибухівки не було, - Аваков

Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харківянин співпрацює зі слідством, - поліція 04
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харківянин співпрацює зі слідством, - поліція 05

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Нацполіція (15260) Харків (5665)


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Топ коментарі
+50
Сценарий гавнище как и Зеленский вместе со своими квартальными 95 и слугами !
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22.07.2020 02:24
+35
Кастинг на передачу "Рассмеши комика" продолжается
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22.07.2020 03:03
+23
Це все новосватівська і зебільна постановка з використанням хворої людини.
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22.07.2020 03:32
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Сценарий гавнище как и Зеленский вместе со своими квартальными 95 и слугами !
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22.07.2020 02:24 Відповісти
Не..а. Говнище написал говнюк.
Не стой на сквозняках, мозги высушивает.
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22.07.2020 02:46 Відповісти
человек о главном для себя пишет.. всю жизнь сортиры драет . вот одно гавно и в голове
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22.07.2020 07:10 Відповісти
Да хоть дома не взрывает по ночам!!!!
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22.07.2020 07:33 Відповісти
100%
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 1793
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22.07.2020 07:49 Відповісти
Тільки но хотів сказати: "якийсь ***** клоунський цирк"...
Рейтинги летять в дупу. То Ленку "захворіла" і через неділю уже вилікувалась (а потім клована взагалі кинулаа нах).
То переїзд на держ будинок.
То Кадиров наїхав.
То заручники...
Клован, схаменись, дурник.
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22.07.2020 08:01 Відповісти
Мозги жиром заплыли, нечемдумать.
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22.07.2020 08:20 Відповісти
Скоріш за все - він і продав цьому "плохішу" стволи та ананаси; а з нього роблять спільника...
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22.07.2020 02:39 Відповісти
Це дійсно дивлячись на те, як трактувати будуть - продавав він зброю або постачав її йому. В одному випадку - стаття за торгівлю зброєю, в другому - співучасть у теракті.
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22.07.2020 03:30 Відповісти
Кастинг на передачу "Рассмеши комика" продолжается
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22.07.2020 03:03 Відповісти
Блииннн..Криминал має все..як і влада-вПОПуредня і зараз..
А Мені скоро і в носі колупатися буде кримінально..
🤣🤣
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22.07.2020 03:20 Відповісти
без папірєдніків нікуда кіно для зелопухів, вони схавають
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22.07.2020 06:53 Відповісти
Зе сегодня доказал, что он действительно величайший политик современности. Нужно было просто поговорить по телефонуи террорист сдался, браво ЗЕ.
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22.07.2020 03:22 Відповісти
Доброе утро Камчатка!!!!!
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22.07.2020 07:34 Відповісти
"...Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к истории с захватом заложников в Луцке..."

Ніколи б не подумав, що Гепі всього 44 роки.
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22.07.2020 03:31 Відповісти
Це все новосватівська і зебільна постановка з використанням хворої людини.
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22.07.2020 03:32 Відповісти
Сегодня Зе доказал, что обладает буквально божественными способностями. Короткий разговор вразумил грешного Максима и он осознал, что поступает неправильно и отпустил заложников. Зе это настоящий мессия!!!!
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22.07.2020 03:36 Відповісти
Саме такий був сценарій цієї постановки. Дивує прокол із психологією терориста, який швидко здався після відосика🙄 Не віриться, що цей терорист не знав, що відосик швидко видалять із Інтернету. Тобто це зепалево!
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22.07.2020 03:41 Відповісти
черговий випуск "Розсміши коміка" .....як вони самі кажуть - всьо тє жє на манєжє )
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22.07.2020 04:09 Відповісти
ага.
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 7686
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22.07.2020 07:29 Відповісти
😹😂
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22.07.2020 09:20 Відповісти
очень широкая сеть сообщников по всем городам, но Авакова не проведёшь, а с ним и Геращенко заодно, опытнейшие оперативники, а в Харькове такой же из педагогов Сокуренко, ковавший кадры в школе милиции. Это ****** причём полный, у власти сброд.
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22.07.2020 03:45 Відповісти
Не забывай про Зоряна Шкиряка
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22.07.2020 03:46 Відповісти
к чему этот ублюдок ?
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22.07.2020 04:02 Відповісти
мы уже видели Рубана, которого мусора тоже обвиняли, а оказалось, что его оружие мусорами и подброшено,
кто поверит в это т аваковский цирк ?
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22.07.2020 04:01 Відповісти
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 5718
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22.07.2020 04:30 Відповісти
Скомканная какая то концовка у циркового шоу получилась. Стареет клоун, стареет..
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22.07.2020 04:52 Відповісти
Ни один вариант вам бы не подошёл. Не дай Бог, постращали бы заложники- Зе виноват. Убили бы террориста - сделали бы из него мученика и героя. Террориста обезвредили, никто не пострадал - значит,'спектакль'. То ли дело покушение на шокина тепловизорщиком, раскрытое позищение Леши гончаренко и убийство бабченко- вот где мастера шоу и пиара. Здесь же реальный захват заложников с самым идеальным завершением операции- основная цель которой - чтобы никто не пострадал- была выполнена. Так что завидуйте молча. Ваш пу не пожалел бы никого- как это было а Беслане.
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22.07.2020 06:16 Відповісти
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 1521
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22.07.2020 05:21 Відповісти
А це як пояснити? Зважаючи на "штурм" з БТРом та альфою...

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4182

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 6804

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 8890
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22.07.2020 06:26 Відповісти
Нужно было пригласить на захват полицаев, что деда с картошкой вязали. Такого позору не было бы.
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22.07.2020 08:23 Відповісти
В идеале всё должно было произойти как во Франции. Обратите внимание - практически всегда там террористы гибнут при задержании и никто с ними не нянчится всю оставшуюся жизнь.
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22.07.2020 05:23 Відповісти
наступного разу "терорист" забажає ролік "вова зєлєнський у ролі куколда"?
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22.07.2020 05:47 Відповісти
Чистейшей воды постановка:

https://youtu.be/07hAr9aIK-o
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22.07.2020 06:24 Відповісти
Штурм опоздал на полторы минуты - полная версия задержания террориста

https://youtu.be/07hAr9aIK-o
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22.07.2020 06:44 Відповісти
нацгвардейцы на бэтэре штурмуют пустой автобус вместо того, чтобы заслать туда взрывотехника. ведь была же инфа, что автобус, якобы, заминирован.
пля, в этом сюжете столько киноляпов, что сериал "Скоты" может потянуть на Оскара.
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22.07.2020 07:39 Відповісти
продакшен Арсен Аваков...
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 5971
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22.07.2020 06:28 Відповісти
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4405
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22.07.2020 06:55 Відповісти
доброго!
Картинка цирка есть?
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22.07.2020 06:58 Відповісти
А що ? Самому в па...прогугляти ?
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22.07.2020 07:04 Відповісти
да я же по дружбе спросил...
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22.07.2020 07:06 Відповісти
*Па дружбе * он твої гнидники -дружбани .спамлять ,
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22.07.2020 08:22 Відповісти
https://censor.net/user/34570 - вот зря тебя спамят ..

наверное не могут простить тебе твое голосование за тупого карлика с чужого нарида во время войны...
злопамятные какие то...
Ты же за Бойко не будешь на следующих выборах?
Правда?
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22.07.2020 08:30 Відповісти
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием еще с юнности после первого залета, - полиция.
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22.07.2020 07:01 Відповісти
Уже все поняли что это спектакль, заканчивайте
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22.07.2020 07:05 Відповісти
А його ще не звинуватили на співпрацю з Порошенком?
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22.07.2020 07:06 Відповісти
та кому це лайно вже потрібно ще трохи по волі пошвендяє і закриють
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22.07.2020 07:14 Відповісти
Згоден, давно пора авакова разом з зеленським в тюрячку посадити. Нехай швендять!
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22.07.2020 07:17 Відповісти
думкою багатієш? молодець
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22.07.2020 07:23 Відповісти
та й ти НЕ молодець...

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4517
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22.07.2020 07:26 Відповісти
Ніканурушка, не можу споглядати твої голі ноги.
На лапоточки. Взунь ))
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 2988
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22.07.2020 09:00 Відповісти
жалкий спектакль продолжается...

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4809
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22.07.2020 07:18 Відповісти
Не думаю що ця медіаатака змусить забути причини щоденної загибелі військових на фронті(((
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22.07.2020 07:22 Відповісти
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 9193
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22.07.2020 07:25 Відповісти
Зебіли, вам подобається?
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22.07.2020 07:25 Відповісти
Аркадий Бабченко-аплодирует стоя.
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22.07.2020 07:33 Відповісти
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 8556
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22.07.2020 07:34 Відповісти
👏👏👏👏💯%
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22.07.2020 09:25 Відповісти
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 789
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22.07.2020 07:36 Відповісти
зеля з авакяном зробили сценку з терористом, щоб пояснити чому нам дуже треба мєнтовский беспредел.
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22.07.2020 07:47 Відповісти
Это просто днище. Только посмотрите на это фото) Мужик в праздной позе, с вываленным брюхом ,неспеша рассказывает о задуманных террактах)
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22.07.2020 07:48 Відповісти
Я как увидел это фото, первая мысль была что мужик уже устал ожидать, когда же появится полиции для его задержания...
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22.07.2020 07:54 Відповісти
Вот что интересно. Будут ли интервью с заложниками? Или их повяжут "обетом молчания"
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 7213
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22.07.2020 07:54 Відповісти
10 лет без права переписки
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22.07.2020 08:06 Відповісти
та удивительно, шо г+г сразу после выхода из автобуса их не отработало. или монтировали всю ночь, и щас выдадут?
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22.07.2020 08:20 Відповісти
Знаю еще пару подельников террориста: Рамзанка Дыров и Путен )(уйло.
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22.07.2020 08:00 Відповісти
господи какую лажу впариваают людям,они правда думают,что все идиоты,чтоб такую низкопробную квартальную сценку разыграть,квнщики самоучки.
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22.07.2020 08:09 Відповісти
Раніше 95 квартал дивились ті кому 2какая разніца" ,а тепер дивиться вся країна.
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22.07.2020 08:10 Відповісти
Де вибухівка, бо це ж терорист? Сценарів "Свати" більше правдоподібний. "Голобородько" вийшов також какашка-обман.
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22.07.2020 08:11 Відповісти
Теперь недоброжелатели и завистники Владимира Александровича убедились, какой он мощный переговорщик и психолог - дипломат.....Добился всего, чего хотел от террориста...А помог заветный , чудодейственный видосик с "кварталовской" примой.... Путин в шоке, что теперь Зеленский и с ним переговорит, и отберёт Крым, и даунбасс....
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22.07.2020 08:15 Відповісти
Как раз это вот такое это опять таки такое оч. странно... обычно гнусавый после любого ЧП прячется под табуретку и не вылазит, пока про ЧП не забудут... не, я не виню клоуна, уж такая манера реагировать у еврейского юноши... а в автобусно-террористической сценке бубочка наш, этот квиточка-наполеончик опереточный, вдруг тут, как там... опппа! Вот вам видосик! Смотри, госпожа президетша Швейцарии, какой я храбрый клован, даром, что шутом называют...
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22.07.2020 08:40 Відповісти
Голобородько и луцкий маньяк, одна судьба на двоих.
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22.07.2020 08:30 Відповісти
Спектакль для умственноотсталых.
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22.07.2020 08:30 Відповісти
Сотрудничает...на зарплате у мусоров .что ли)))?
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22.07.2020 08:36 Відповісти
Якщо нема потерпілих то то вже не теракт а половой акт зеленого с изберателями.
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22.07.2020 08:36 Відповісти
З "Шереметом" не виходить, тому похоже, що Мусор придумав новий успішно розкритий заговір.
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22.07.2020 08:38 Відповісти
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения? https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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22.07.2020 08:59 Відповісти
"дрейзе - с какого музея стащил? или наглядное пособие из мвд?
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22.07.2020 09:04 Відповісти
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 7904
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22.07.2020 09:14 Відповісти
Сотрудничает?
Простить и отпустить.
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22.07.2020 09:28 Відповісти
Солнцеликий клоун всех спас!
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22.07.2020 09:33 Відповісти
Кризис жанра у ЗЕлупанов
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22.07.2020 09:59 Відповісти
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 1247
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22.07.2020 10:06 Відповісти

Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 3772
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22.07.2020 10:56 Відповісти
Це затриманий з замазаною мордою? А чи не занадто розслаблено , як для затриманого поліцією, він стоїть? Менти чекають поки посібник терориста докурить?
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22.07.2020 11:13 Відповісти
 
 