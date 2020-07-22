Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція. ФОТОрепортаж
Співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків'янина до історії із захопленням заручників у Луцьку.
Про це заявив начальник ГУНП на Харківщині Валерій Сокуренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.
Під час огляду домоволодіння затриманого поліцейські вилучили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 і шість запалів типу УЗРГМ до них, три навчально-імітаційні запали, два пістолети ТТ, "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до нього.
Зброя і боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.
"На цей час чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального правопорушення", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не стой на сквозняках, мозги высушивает.
Рейтинги летять в дупу. То Ленку "захворіла" і через неділю уже вилікувалась (а потім клована взагалі кинулаа нах).
То переїзд на держ будинок.
То Кадиров наїхав.
То заручники...
Клован, схаменись, дурник.
А Мені скоро і в носі колупатися буде кримінально..
🤣🤣
Ніколи б не подумав, що Гепі всього 44 роки.
кто поверит в это т аваковский цирк ?
https://youtu.be/07hAr9aIK-o
https://youtu.be/07hAr9aIK-o
пля, в этом сюжете столько киноляпов, что сериал "Скоты" может потянуть на Оскара.
Картинка цирка есть?
наверное не могут простить тебе твое голосование за тупого карлика с чужого нарида во время войны...
злопамятные какие то...
Ты же за Бойко не будешь на следующих выборах?
Правда?
На лапоточки. Взунь ))
Простить и отпустить.