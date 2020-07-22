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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС

21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Ворог обстріляв позиції ЗСУ зі 120- і 82-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новотошківського противник відкривав вгонь із мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського – із 82-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських захисниках неподалік Гнутового ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював опорні пункти ЗСУ поблизу Павлополя. Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч із Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн зазнав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

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Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та обстріляв позиції ЗСУ зі 120-мм мінометів біля Майорська.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по захисниках Мар’їнки агресор двічі використав гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А по околицях Лебединського – станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28993) Донбас (22356) втрати (4434) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+20
а в цей час ЗеБіл розігрує вбогий водевіль з нібито террористом...

Царство Небесне загиблому!
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22.07.2020 07:37
+18
Кожен день .... кожен ***** день... і кінця не видно
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22.07.2020 07:24
+14
Спочивай з миром, синку....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 973

Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему раненому воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2676
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22.07.2020 08:17
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Кожен день .... кожен ***** день... і кінця не видно
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22.07.2020 07:24 Відповісти
лет через 20-25 дето............
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22.07.2020 07:55 Відповісти
Слава Україні!
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22.07.2020 07:35 Відповісти
Смерть ворогам
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22.07.2020 08:24 Відповісти
а в цей час ЗеБіл розігрує вбогий водевіль з нібито террористом...

Царство Небесне загиблому!
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22.07.2020 07:37 Відповісти
Гинуть найкращі Сини України!!!
А їх гівнокомандувач багатіє і розважається(((
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22.07.2020 07:44 Відповісти
ЗЕбарига наживається на війні.
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22.07.2020 08:09 Відповісти
Спочивай з миром, синку....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 973

Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему раненому воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2676
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22.07.2020 08:17 Відповісти
Царство Небесне Герою
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3157

...
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22.07.2020 08:39 Відповісти
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1592
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22.07.2020 08:41 Відповісти
За год при шмаркле погибло в ТРИ раза больше бойцов Украины, чем при Порохе в 2018-2019 гг.

"надо просто перестать стрелять"(с)шмаркля-гівнокомандуючий.
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22.07.2020 09:31 Відповісти
потрох такий самий гівнюк як і зеля
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22.07.2020 09:42 Відповісти
а где **** видосики от ****** Зеленского чмо ******
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22.07.2020 10:55 Відповісти
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7872
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22.07.2020 11:47 Відповісти
 
 