Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС
21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Ворог обстріляв позиції ЗСУ зі 120- і 82-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новотошківського противник відкривав вгонь із мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського – із 82-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських захисниках неподалік Гнутового ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював опорні пункти ЗСУ поблизу Павлополя. Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч із Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн зазнав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.
Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та обстріляв позиції ЗСУ зі 120-мм мінометів біля Майорська.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по захисниках Мар’їнки агресор двічі використав гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А по околицях Лебединського – станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.
За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
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Царство Небесне загиблому!
А їх гівнокомандувач багатіє і розважається(((
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему раненому воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
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"надо просто перестать стрелять"(с)шмаркля-гівнокомандуючий.