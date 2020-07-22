Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС

21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Ворог обстріляв позиції ЗСУ зі 120- і 82-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новотошківського противник відкривав вгонь із мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського – із 82-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських захисниках неподалік Гнутового ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював опорні пункти ЗСУ поблизу Павлополя. Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч із Водяним – задіяли станкові протитанкові гранатомети.



"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн зазнав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

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Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та обстріляв позиції ЗСУ зі 120-мм мінометів біля Майорська.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по захисниках Мар’їнки агресор двічі використав гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А по околицях Лебединського – станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.



За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



