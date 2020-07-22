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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп про вакцину від COVID-19: Незабаром ми отримаємо хороші результати, але поки потрібно готуватися до нелегких часів

Трамп про вакцину від COVID-19: Незабаром ми отримаємо хороші результати, але поки потрібно готуватися до нелегких часів

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що робота над створенням вакцини проти COVID-19 принесе хороші результати вже незабаром, однак попередив, що перед цим доведеться пережити важкі часи.

Про це він заявив у вівторок, під час першого за останні місяці брифінгу в Білому домі, присвяченому боротьбі з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я думаю, що ми матимемо дуже хороші результати. Ми вже проводимо тестування. Ніхто не думав, що це можливо (так скоро. - Ред.)", - заявив Трамп, коментуючи процес створення вакцини проти коронавірусної хвороби.

У цьому зв'язку він висловив сподівання на дуже швидкий результат.

"Гадаю, ви побачите дещо впродовж доволі короткого періоду – можливо, в дуже короткий проміжок часу, що пов'язано з терапією та вакцинами", - додав американський президент.

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Водночас глава Білого дому зазначив, що країні, яка переживає черговий пік захворюваності, треба готуватися до нелегких часів.

"Напевно, на жаль, буде гірше перед тим, як ситуація полегшиться. Не люблю говорити такі речі, але це так", - зазначив президент.

Він закликав американців носити маски, дотримуватися правил соціального дистанціонування та мити руки, а молодь – уникати відвідування барів та інших подібних закладів.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (23303) Трамп Дональд (6037) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Невже створивши вірус - не створили вакцину?
Мабуть просто "шифруються".
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22.07.2020 07:37 Відповісти
А набить цену.
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22.07.2020 07:39 Відповісти
РАБссиянцы себя вакцинируют еще с апреля.Димон Ведмедев спалил Путлерскую шоблу вчера... Видеобращение Ведмедева поразило всеь инет от Москвы до Вашингтона...
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22.07.2020 07:41 Відповісти
Ну вакцина всегда в комплекте с биологическим оружием.
Иначе его никто не станет применять
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22.07.2020 08:01 Відповісти
Тогда почему были заражены Мишустин и Песков?
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22.07.2020 19:14 Відповісти
На РАБссии веников не вяжут,даже в космосе....
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22.07.2020 08:06 Відповісти
Правильно, еще протяжечку, а потом укольчики баксов по 500 за штуку сотням миллионам лохов. Донни, да ты сорвешь джек пот.
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22.07.2020 08:15 Відповісти
 
 