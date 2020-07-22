Трамп про вакцину від COVID-19: Незабаром ми отримаємо хороші результати, але поки потрібно готуватися до нелегких часів

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що робота над створенням вакцини проти COVID-19 принесе хороші результати вже незабаром, однак попередив, що перед цим доведеться пережити важкі часи.

Про це він заявив у вівторок, під час першого за останні місяці брифінгу в Білому домі, присвяченому боротьбі з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я думаю, що ми матимемо дуже хороші результати. Ми вже проводимо тестування. Ніхто не думав, що це можливо (так скоро. - Ред.)", - заявив Трамп, коментуючи процес створення вакцини проти коронавірусної хвороби.

У цьому зв'язку він висловив сподівання на дуже швидкий результат.

"Гадаю, ви побачите дещо впродовж доволі короткого періоду – можливо, в дуже короткий проміжок часу, що пов'язано з терапією та вакцинами", - додав американський президент.

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Водночас глава Білого дому зазначив, що країні, яка переживає черговий пік захворюваності, треба готуватися до нелегких часів.

"Напевно, на жаль, буде гірше перед тим, як ситуація полегшиться. Не люблю говорити такі речі, але це так", - зазначив президент.

Він закликав американців носити маски, дотримуватися правил соціального дистанціонування та мити руки, а молодь – уникати відвідування барів та інших подібних закладів.