У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"
Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає серед іншого посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік 2" і "Турецький потік".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Законопроєкт був схвалений 295 голосами "за", 125 конгресменів виступили "проти".
Проєкт оборонного бюджету на суму $ 740,5 млрд, запропонований Палатою представників, охоплює низку аспектів: від створення фонду в $ 3,6 млрд для боротьби з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні до виділення $ 1 млрд на допомогу Пентагону в забезпеченні готовності до пандемії в умовах коронавірусної кризи.
Що стосується газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", то в новому проєкті пропонується посилити санкції, які вже існують. Зокрема, проєкт передбачає санкції за "сприяння продажу, оренді або наданню" трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, "надання страхування і перестрахування", а також послуг або приміщень для "технічної модернізації" суден, пов'язаних із будівництвом газопроводу.
Крім того, проєкт передбачає виділення майже $ 3,8 млрд на програму "Європейська ініціатива стримування".
Законопроєкт також містить положення, спрямовані на те, щоб заборонити президенту США Дональду Трампу скорочувати чисельність американських військових у Німеччині й Афганістані, а також обмежують використання коштів з військового бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Другу сенатську версію оборонного бюджету, як очікується, верхня палата Конгресу ухвалить цього тижня.
Палата представників і Сенат мають узгодити свої версії законопроєкту, перш ніж відправити його на підпис президенту Дональду Трампу.
Раніше американський лідер погрожував накласти вето на проєкт.
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ишака проходит по чужим огородам. И вот владельцы этих огородов требуют с меня
один рупь, за каждую вязанку моего хвороста. Вполне резонно требуют. Их земля
их огороды, что хотят то и требуют. Тут пока всё правильно. Но вот я со своим
забугорным паном, решили построить свою дорогу для моего ишака, что бы съэкономить на стоимости дров. Но владельцы
огородов заявляют, что не потерпят такого безобразия, потому, что я со своим
ишаком, несу угрозу демократии и миру во всём мире. Поэтому они нанимают гопников, что бы преградить путь моему ишаку.
при этом, заметьте, это для того, чтобы никто кроме вас не мог строить себе "дорогу"
вы грязные убийцы, вы лжёте
Учитесь кремлевские бараны.... манапалисты долбанные...