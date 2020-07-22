У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає серед іншого посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік 2" і "Турецький потік".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Законопроєкт був схвалений 295 голосами "за", 125 конгресменів виступили "проти".

Проєкт оборонного бюджету на суму $ 740,5 млрд, запропонований Палатою представників, охоплює низку аспектів: від створення фонду в $ 3,6 млрд для боротьби з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні до виділення $ 1 млрд на допомогу Пентагону в забезпеченні готовності до пандемії в умовах коронавірусної кризи.

Що стосується газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", то в новому проєкті пропонується посилити санкції, які вже існують. Зокрема, проєкт передбачає санкції за "сприяння продажу, оренді або наданню" трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, "надання страхування і перестрахування", а також послуг або приміщень для "технічної модернізації" суден, пов'язаних із будівництвом газопроводу.

Крім того, проєкт передбачає виділення майже $ 3,8 млрд на програму "Європейська ініціатива стримування".

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Законопроєкт також містить положення, спрямовані на те, щоб заборонити президенту США Дональду Трампу скорочувати чисельність американських військових у Німеччині й Афганістані, а також обмежують використання коштів з військового бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Другу сенатську версію оборонного бюджету, як очікується, верхня палата Конгресу ухвалить цього тижня.

Палата представників і Сенат мають узгодити свої версії законопроєкту, перш ніж відправити його на підпис президенту Дональду Трампу.

Раніше американський лідер погрожував накласти вето на проєкт.