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Новини
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У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає серед іншого посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік 2" і "Турецький потік".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Законопроєкт був схвалений 295 голосами "за", 125 конгресменів виступили "проти".

Проєкт оборонного бюджету на суму $ 740,5 млрд, запропонований Палатою представників, охоплює низку аспектів: від створення фонду в $ 3,6 млрд для боротьби з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні до виділення $ 1 млрд на допомогу Пентагону в забезпеченні готовності до пандемії в умовах коронавірусної кризи.

Що стосується газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", то в новому проєкті пропонується посилити санкції, які вже існують. Зокрема, проєкт передбачає санкції за "сприяння продажу, оренді або наданню" трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, "надання страхування і перестрахування", а також послуг або приміщень для "технічної модернізації" суден, пов'язаних із будівництвом газопроводу.

Крім того, проєкт передбачає виділення майже $ 3,8 млрд на програму "Європейська ініціатива стримування".

Також читайте: Євросоюз не згоден із санкціями США проти компаній ЄС, пов'язаних із "Північним потоком-2"

Законопроєкт також містить положення, спрямовані на те, щоб заборонити президенту США Дональду Трампу скорочувати чисельність американських військових у Німеччині й Афганістані, а також обмежують використання коштів з військового бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Другу сенатську версію оборонного бюджету, як очікується, верхня палата Конгресу ухвалить цього тижня.

Палата представників і Сенат мають узгодити свої версії законопроєкту, перш ніж відправити його на підпис президенту Дональду Трампу.

Раніше американський лідер погрожував накласти вето на проєкт.

Автор: 

бюджет (3004) Конгрес США (1235) США (23303) Північний потік (2471) Турецький потік (203)


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Топ коментарі
+6
Гавноед, подгорает? И почему под "фашистским" флажком? А так да, и в Первую мировую, и во Вторую мировую и в настоящий момент Штатам абсолютно ничего не угрожало и не угрожает. Но в Штатах - зрелая демократия, поэтому и в первом случае, и во втором, и сегодня Штаты боролись и борются с абсолютным злом - мордовско - мокшанской недоимперией. Плечом к плечу с Украиной - Русью.
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22.07.2020 08:05
+4
У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 7253
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22.07.2020 08:16
+3
Астанавитесь,РАБссия итак от фашиста Эрдогана и принца Салмана натерпелась
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22.07.2020 07:47
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Астанавитесь,РАБссия итак от фашиста Эрдогана и принца Салмана натерпелась
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22.07.2020 07:47 Відповісти
США дбає про Рашку і надає чергову дозу корисних санкцій і все це во благо Рашки !!))
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22.07.2020 09:09 Відповісти
Я на своём ишаке регулярно вожу дрова забугорному пану. Но путь
ишака проходит по чужим огородам. И вот владельцы этих огородов требуют с меня
один рупь, за каждую вязанку моего хвороста. Вполне резонно требуют. Их земля
их огороды, что хотят то и требуют. Тут пока всё правильно. Но вот я со своим
забугорным паном, решили построить свою дорогу для моего ишака, что бы съэкономить на стоимости дров. Но владельцы
огородов заявляют, что не потерпят такого безобразия, потому, что я со своим
ишаком, несу угрозу демократии и миру во всём мире. Поэтому они нанимают гопников, что бы преградить путь моему ишаку.
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22.07.2020 07:56 Відповісти
Сиди на бутылке и не ерзай...жопу поранишь...ишак ты наш винторогий..
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22.07.2020 08:05 Відповісти
Гавноед, подгорает? И почему под "фашистским" флажком? А так да, и в Первую мировую, и во Вторую мировую и в настоящий момент Штатам абсолютно ничего не угрожало и не угрожает. Но в Штатах - зрелая демократия, поэтому и в первом случае, и во втором, и сегодня Штаты боролись и борются с абсолютным злом - мордовско - мокшанской недоимперией. Плечом к плечу с Украиной - Русью.
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22.07.2020 08:05 Відповісти
А теперь нам со своим ишаком и 10 млрд не жалко, на то, что бы в союзе с забугорным паном поставить гопника на своё место, а заодно и создать условия для невозможности союза гопника с забугорным паном.
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22.07.2020 08:34 Відповісти
Галоперидолу?
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22.07.2020 08:54 Відповісти
Кінську дозу !!))
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22.07.2020 09:06 Відповісти
не вопрос, строй свою дорогу, но только русские при этом убивают женщин и детей, бомбят больницы, используют хлор и зарин,
при этом, заметьте, это для того, чтобы никто кроме вас не мог строить себе "дорогу"
вы грязные убийцы, вы лжёте
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22.07.2020 08:29 Відповісти
Евросоюз и Израиль договорились о номом проэкте газогона по дну Средиземного моря.Стоимость проэкта 6 ярдов евров.Причем Израиль не претендует на гегемонию в проэкте.Половину оплатит Евросоюз,другую половину итальянцы,греки и израильтяне.
Учитесь кремлевские бараны.... манапалисты долбанные...
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22.07.2020 08:03 Відповісти
кацапьё курит бамбук, сирийско-ливийская бойня не может помешать этому газопроводу ...
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22.07.2020 08:30 Відповісти
Пацаки, не останавливайтесь, ваша кончина, как в 1917 и в 1991, все ближе
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22.07.2020 08:08 Відповісти
У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 7253
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22.07.2020 08:16 Відповісти
Да сколько ж можно способствовать процветанию расцеи из-за полезных санкций?😆
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22.07.2020 08:56 Відповісти
Это парашафобия какая-то.Ну так же нельзя-пехотинцы ***** могут обидеца-долларами подтираца.
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22.07.2020 10:12 Відповісти
хоть кто то в мире не заглядывает в очко пуйлу как зе-вавка барыжного цирка и его партнеры с ЕС.
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22.07.2020 12:24 Відповісти
 
 