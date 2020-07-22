За добу в Чернівецькій області зафіксовано 41 новий випадок зараження COVID-19, одужали 109 осіб, - ОДА

Станом на 21 липня в Чернівецькій області коронавірус діагностували у 5404 осіб.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"41 новий випадок коронавірусу виявили фахівці обласного лабораторного центру на Буковині сьогодні, 21 липня. Загалом було досліджено 376 зразків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5404 особи. 109 буковинців одужали від COVID-19", - повідомив він.

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