За добу в Чернівецькій області зафіксовано 41 новий випадок зараження COVID-19, одужали 109 осіб, - ОДА
Станом на 21 липня в Чернівецькій області коронавірус діагностували у 5404 осіб.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"41 новий випадок коронавірусу виявили фахівці обласного лабораторного центру на Буковині сьогодні, 21 липня. Загалом було досліджено 376 зразків.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5404 особи. 109 буковинців одужали від COVID-19", - повідомив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль