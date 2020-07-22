31-річний чоловік побив і зґвалтував неповнолітню дівчину в парку в Краматорську, - поліція

Малознайомий чоловік напав на 16-річну дівчину, побив і зґвалтував. Крім того, нападник пограбував потерпілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Донецькій області.

За даними поліції, 20 липня до Краматорського відділу поліції звернувся батько одинадцятикласниці із заявою про те, що невідомий скривдив його доньку.

"Поліцейські встановили, що дівчина і малознайомий чоловік зустрілися в парку. Під час погулянки чоловік непомітно завів школярку у безлюдне місце, раптом повалив на землю, завдав кількох ударів по голові і, погрожуючи розправою, зґвалтував. Після цього він викрав з рюкзака мобільний потерпілої і втік.

Розшуковці за декілька годин викрили і затримали зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який вже притягувався до відповідальності за зґвалтування, грабіж і шахрайство", - йдеться в повідомленні.

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За фактом відкрито кримінальне провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ч.3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої) та ч.1 ст. 187 (розбій).