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Новини Силовики
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31-річний чоловік побив і зґвалтував неповнолітню дівчину в парку в Краматорську, - поліція

31-річний чоловік побив і зґвалтував неповнолітню дівчину в парку в Краматорську, - поліція

Малознайомий чоловік напав на 16-річну дівчину, побив і зґвалтував. Крім того, нападник пограбував потерпілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Донецькій області.

За даними поліції, 20 липня до Краматорського відділу поліції звернувся батько одинадцятикласниці із заявою про те, що невідомий скривдив його доньку.

"Поліцейські встановили, що дівчина і малознайомий чоловік зустрілися в парку. Під час погулянки чоловік непомітно завів школярку у безлюдне місце, раптом повалив на землю, завдав кількох ударів по голові і, погрожуючи розправою, зґвалтував. Після цього він викрав з рюкзака мобільний потерпілої і втік.

Розшуковці за декілька годин викрили і затримали зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який вже притягувався до відповідальності за зґвалтування, грабіж і шахрайство", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку, затримали на Миколаївщині, - Нацполіція

За фактом відкрито кримінальне провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ч.3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої) та ч.1 ст. 187 (розбій).

Автор: 

діти (5128) зґвалтування (388) Краматорськ (674) неповнолітні (77) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+13
Какая житуха? Он уже привлекался за подобное. Такое впечатление, что ему премию за прошлый раз выдали.
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22.07.2020 08:22
+11
Девущке придется проходить унизительную процедуру доказательства что ее действительно изнасиловали,ограбили и что она душевный стресс пережила,другими словами пройти тест еще раз...,паскудство этой ситуации в том,что психологическая трамва останется на всю жизнь....
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22.07.2020 08:11
+11
"Кормилец...понять и простить"
40 ка летний отец не простит....только зона спасет от отца....а на зоне у него будет "веселая" житуха...
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22.07.2020 08:12
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Кормилец...понять и простить
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22.07.2020 08:07 Відповісти
"Кормилец...понять и простить"
40 ка летний отец не простит....только зона спасет от отца....а на зоне у него будет "веселая" житуха...
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22.07.2020 08:12 Відповісти
Від дзвоника до дзвоника кукурікати !!))
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22.07.2020 08:14 Відповісти
Зона давно уже не та. Не всех насильников на дальник отправляют
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22.07.2020 08:21 Відповісти
Нехай до нас, на Ст. Бабани, підгоняют !!))
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22.07.2020 08:59 Відповісти
о,в мене тесть з тещею з цього села)
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22.07.2020 09:52 Відповісти
Так он уже раз там был и за тоже самое. И ничего, видать понравилось...
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22.07.2020 08:19 Відповісти
Какая житуха? Он уже привлекался за подобное. Такое впечатление, что ему премию за прошлый раз выдали.
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22.07.2020 08:22 Відповісти
че ты ржешь то? Зайцева вообще порвала в хлам 6 чел. ииииии? где мущинки то? получили по горсти евро да и заткнулись
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22.07.2020 08:37 Відповісти
Нетолерантьненько, но чистая правда.
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22.07.2020 08:40 Відповісти
Не, ну реально же. В новости про азербайджанца что отомстил, кто-то написал: "а вот украинцы такого ни разу не сделали"(в смысле что - гордиться нужно)
Я пишу - "ты даже и не понял что написал"(типо получается - терпилы)
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22.07.2020 08:43 Відповісти
откуда тебе знать может именно он и будет петушарить первоходов как опытный рецидивист.
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22.07.2020 10:30 Відповісти
Не виключаю що мусор або колишній мусор..
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22.07.2020 09:27 Відповісти
Ну допустим во многих источниках по психологии и психиатрии вполне возможно... подобное тянется к подобному...
Допустим хакер с удовольствием идет работать в киберполицию, нечистый на руку бизнесмен идет в отдел борьбы с экономическими преступлениями, гопник в патрульно-постовую службу...
И теже специалисты очень легко переходят на обратную сторону....
И в тоже время интеллигент поступивший на службу патрульную полицию за идею не сможет профессионально ловить гопоту...он либо сам станет государственным гопником, либо плюнет на эту грязь и уйдет...максимум будет держаться за зарплату и право получить жилье от государства
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22.07.2020 12:39 Відповісти
На петушатню Даунбаситську потвору !!))
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22.07.2020 08:10 Відповісти
Ну конечно, только на "даунбассе" потвори

https://censor.net/news/3188049/42letniyi_mujchina_izbil_i_iznasiloval_77letnyuyu_jenschinu_na_bukovine_politsiya
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22.07.2020 08:18 Відповісти
Ну так переселенец с даунбаса
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22.07.2020 08:50 Відповісти
Це лише констатація факта !!! А потвори є навкруги , проте чисельність різна, відсоткове співвідношення з адекватними людьми !!))
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22.07.2020 08:58 Відповісти
Девущке придется проходить унизительную процедуру доказательства что ее действительно изнасиловали,ограбили и что она душевный стресс пережила,другими словами пройти тест еще раз...,паскудство этой ситуации в том,что психологическая трамва останется на всю жизнь....
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22.07.2020 08:11 Відповісти
Да еще с такой психологической травмой ей трудно будет создать семью.
Вот таким выродкам (тем более что эта гнида не первый раз такое совершает) надо делать кастрацию.
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22.07.2020 08:20 Відповісти
Ого! что с Вами? Без пронзительных воплей, без упоминания "чЛенина", партии, рабсии и прочих смайликов.
Вам знакома эта ситуация шоле?
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22.07.2020 08:39 Відповісти
Не сложно догадаться, что этот 31-летний сторонник партии шария, голосовавший год назад за зеленского
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22.07.2020 08:19 Відповісти
И стоявший 6 лет назад на сепарских блокпостах в Краматорске.
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22.07.2020 08:51 Відповісти
Поки наші хлопці гинуть на війні, краматорські "аніженашилюди" теліпають смердючими членами по парках.
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22.07.2020 08:32 Відповісти
А может не стоило одинадцатикласнице идти в парк с малознакомым мужчиной?
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22.07.2020 08:37 Відповісти
может просто цену завысила, а мущинке на сигареты и пивас не х.ватало
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22.07.2020 08:41 Відповісти
Ну да!, а ещё юбки короткие не одевать , не красится , прозрачное ничего не носить , желательно в парандже ходить , чтоб какого-то урода ни дай Бог не спровоцировать ...
Как всегда жертва виновата ! 😡
Не надо всю вину спихивать на потерпевшую, понятно сейчас только одно, что общество больное, на каждом углу извращенцы, педофилы, насильники , убийцы.
Чувство самосохранения должно быть воспитано с пелёнок .
Уже ничего не изменишь , но эту мразь надо посадить надолго.
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22.07.2020 10:41 Відповісти
в смысле? Твоя безопастность, в первую очередь твоя забота
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04.08.2020 16:32 Відповісти
Посадить по полной и кастрировать
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22.07.2020 08:39 Відповісти
В таких случаях не кастрация нужна , а ПЕНЭКТОМИЯ !
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22.07.2020 10:47 Відповісти
Книжки читать нужно!

"Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!

В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.

В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!

Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший,
жадный Бармалей!

И папочка, и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка, и мамочка
Детям говорят:
«Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!»

Но папочка и мамочка
уснули вечерком,
А Танечка и Ванечка
в Африку бегом,
В Африку!
В Африку!"
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22.07.2020 08:49 Відповісти
Смущают слова - "малознакомый мужчина".
Друг семьи?
Так, нет же...
Отец школьницы сказал - "незнакомый"...
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22.07.2020 08:50 Відповісти
девочек, девушек, молоденьких женщин очень тяжело предостеречь от встреч с незнакомыми или малознакомыми мужчинами вечером в парке... им хочется почувствовать себя взрослыми и любимыми... а в мужчинах они еще видят джентльменов и принцев...ждут ухаживаний и обожаний, красивых слов и нежных прикосновений...
этим и пользуются мудаки и вместо всего романтичного и безобидного получают изнасилование, боль, грязь, позор (ибо спокойно пережить следствие и всяческие экспертизы затем лечение и иногда оперативное вмешательство...не получиться)
очень жаль наивных дурочек...
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22.07.2020 09:01 Відповісти
шо ты чешешь. У меня половина одноклассниц ****** с 7 класса. Джентльменов они ждут?Как же.
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22.07.2020 11:24 Відповісти
Уже не маленькая.Гулять с "малознакомым" мужчиной вдвое старше её весьма опрометчиво... Он,конечно,мерзавец ,но и у неё концы не сходятся.....
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22.07.2020 09:20 Відповісти
ранее привлекался за изнасилование, грабеж и мошенничество у уже гуляет на воле?! а кто тогда сидит? Рифмастер!
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22.07.2020 09:32 Відповісти
Малознакомый🤔🙄 кто им тексты пишет?
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22.07.2020 09:39 Відповісти
на пол-шишечки..
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22.07.2020 10:36 Відповісти
дрокни лучше
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22.07.2020 13:45 Відповісти
вери мейби бьютифул секас
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22.07.2020 13:44 Відповісти
 
 