31-річний чоловік побив і зґвалтував неповнолітню дівчину в парку в Краматорську, - поліція
Малознайомий чоловік напав на 16-річну дівчину, побив і зґвалтував. Крім того, нападник пограбував потерпілу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Донецькій області.
За даними поліції, 20 липня до Краматорського відділу поліції звернувся батько одинадцятикласниці із заявою про те, що невідомий скривдив його доньку.
"Поліцейські встановили, що дівчина і малознайомий чоловік зустрілися в парку. Під час погулянки чоловік непомітно завів школярку у безлюдне місце, раптом повалив на землю, завдав кількох ударів по голові і, погрожуючи розправою, зґвалтував. Після цього він викрав з рюкзака мобільний потерпілої і втік.
Розшуковці за декілька годин викрили і затримали зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який вже притягувався до відповідальності за зґвалтування, грабіж і шахрайство", - йдеться в повідомленні.
За фактом відкрито кримінальне провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ч.3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої) та ч.1 ст. 187 (розбій).
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40 ка летний отец не простит....только зона спасет от отца....а на зоне у него будет "веселая" житуха...
Я пишу - "ты даже и не понял что написал"(типо получается - терпилы)
Допустим хакер с удовольствием идет работать в киберполицию, нечистый на руку бизнесмен идет в отдел борьбы с экономическими преступлениями, гопник в патрульно-постовую службу...
И теже специалисты очень легко переходят на обратную сторону....
И в тоже время интеллигент поступивший на службу патрульную полицию за идею не сможет профессионально ловить гопоту...он либо сам станет государственным гопником, либо плюнет на эту грязь и уйдет...максимум будет держаться за зарплату и право получить жилье от государства
https://censor.net/news/3188049/42letniyi_mujchina_izbil_i_iznasiloval_77letnyuyu_jenschinu_na_bukovine_politsiya
Вот таким выродкам (тем более что эта гнида не первый раз такое совершает) надо делать кастрацию.
Вам знакома эта ситуация шоле?
Как всегда жертва виновата ! 😡
Не надо всю вину спихивать на потерпевшую, понятно сейчас только одно, что общество больное, на каждом углу извращенцы, педофилы, насильники , убийцы.
Чувство самосохранения должно быть воспитано с пелёнок .
Уже ничего не изменишь , но эту мразь надо посадить надолго.
"Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший,
жадный Бармалей!
И папочка, и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка, и мамочка
Детям говорят:
«Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!»
Но папочка и мамочка
уснули вечерком,
А Танечка и Ванечка
в Африку бегом,
В Африку!
В Африку!"
Друг семьи?
Так, нет же...
Отец школьницы сказал - "незнакомый"...
этим и пользуются мудаки и вместо всего романтичного и безобидного получают изнасилование, боль, грязь, позор (ибо спокойно пережить следствие и всяческие экспертизы затем лечение и иногда оперативное вмешательство...не получиться)
очень жаль наивных дурочек...