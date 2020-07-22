СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 619,5 тис., інфікованих - 15 млн

Станом на ранок 22 липня у світі зареєстрували 239 113 заражень COVID-19 за добу, понад 15 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 9,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 15 097 696 випадків інфікування і 619 560 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 144 953 (+1119 за добу), хворих - 4 028 569 (+67 140 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 166 532 інфікованих (+44 887 за добу) і 81 597 (+1346 за добу) летальних випадків.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 194 085 осіб (+39 168 за добу), кількість смертей - 28 770 (+671 за добу).

У Росії 783 328 хворих (+5842 за добу) і 12 580 летальних випадків (+153 за добу).

Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 381 798 осіб (+8170 за добу), кількість смертей - 5368 (+ 195 за добу).