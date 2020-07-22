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Новини Коронавірус і карантин
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СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 619,5 тис., інфікованих - 15 млн

СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 619,5 тис., інфікованих - 15 млн

Станом на ранок 22 липня у світі зареєстрували 239 113 заражень COVID-19 за добу, понад 15 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 9,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 15 097 696 випадків інфікування і 619 560 смертей через коронавірус.

СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 619,5 тис., інфікованих - 15 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 144 953 (+1119 за добу), хворих - 4 028 569 (+67 140 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 166 532 інфікованих (+44 887 за добу) і 81 597 (+1346 за добу) летальних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 673 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 60 166 випадків. ІНФОГРАФІКА

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 194 085 осіб (+39 168 за добу), кількість смертей - 28 770 (+671 за добу).

У Росії 783 328 хворих (+5842 за добу) і 12 580 летальних випадків (+153 за добу).

Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 381 798 осіб (+8170 за добу), кількість смертей - 5368 (+ 195 за добу).

СOVID-19: за добу у світі померли понад 5,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 619,5 тис., інфікованих - 15 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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умер менее чем каждый миллионный за день, заражен каждый 450-й приблизительно.

и везде обосрались.
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22.07.2020 08:27 Відповісти
 
 