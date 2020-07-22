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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 124 нові випадки COVID-19, загалом 8353 інфікованих і 212 померлих

За добу на Львівщині виявили 124 нові випадки COVID-19, загалом 8353 інфікованих і 212 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 124 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 8353 осіб, 212 осіб померли, 1832 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 607 ПЛР-тестів, з них 124 - позитивні. Серед них львів'ян - 50.

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Нагадаємо, станом на ранок 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 673 нові випадки захворювання на коронавірус, 20 осіб померли.

За добу на Львівщині виявили 124 нові випадки COVID-19, загалом 8353 інфікованих і 212 померлих 01

Автор: 

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