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Новини Коронавірус і карантин
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Міністр економіки Петрашко не бачить ризиків закриття бізнесу восени через карантин: "Якщо будуть спалахи, закриватимемо точково"

Міністр економіки Петрашко не бачить ризиків закриття бізнесу восени через карантин:

Уряд України надає перевагу точковому реагуванню на спалахи епідемії. У разі другої хвилі COVID-19 повного закриття бізнесу не планується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не бачу активних ризиків у тому, що ми восени ухвалимо якесь рішення, яке може закрити бізнес. Якщо будуть спалахи – будемо закривати точково", - сказав він.

За його словами, зараз не можна сказати, що восени буде новий спалах і уряд закриватиме бізнес, щоб люди не працювали. Крім того, багато людей уже навчилися дистанційно працювати.

"Наш меседж: є спалах, ми на нього реагуємо, але зважено і з певними прорахунками наперед", - додав міністр.

Петрашко розповів, що система карантинних обмежень працює і зараз.

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"Є речі, з якими доводиться в ручному режимі боротися, такі, наприклад, як рішення про закриття нічних клубів, яке стосується переважно літніх періодів. Але загалом бізнес дисциплінувався, дотримується карантинних обмежень, ми це бачимо. Порушення є, для цього працює і Нацполіція, і Держспоживслужба, і Держпраці частково", - сказав Петрашко.

Зазначимо, перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що економіку України необхідно запускати, оскільки процеси можуть набути незворотного характеру.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Автор: 

бізнес (2005) карантин (18172) Петрашко Ігор (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
"Велюровая схема"?
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22.07.2020 08:49
+3
точечно? т.е конкурентов...
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22.07.2020 08:52
+3
На це лайно, велічайший зі своїми шмарклями і гроші в держбюджеті знайдуть. Та й фуйло з бенею підкинуть. Мразота.
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22.07.2020 09:00
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Всій зелені в 5 точку забити чоп і спалахів не буде.
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22.07.2020 08:42 Відповісти
Який ти вумний!
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22.07.2020 08:51 Відповісти
Министр экономики Петрашко не видит рисков закрытия бизнеса осенью из-за карантина: "Если будут вспышки, будем закрывать точечно" - Цензор.НЕТ 8949
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22.07.2020 08:55 Відповісти
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22.07.2020 09:02 Відповісти
З Вас і почали??
🤔
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22.07.2020 09:06 Відповісти
На це лайно, велічайший зі своїми шмарклями і гроші в держбюджеті знайдуть. Та й фуйло з бенею підкинуть. Мразота.
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22.07.2020 09:00 Відповісти
Очєшуєть..
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22.07.2020 09:04 Відповісти
"Велюровая схема"?
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22.07.2020 08:49 Відповісти
точечно? т.е конкурентов...
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22.07.2020 08:52 Відповісти
не видит / Папередник тоже не видел: Коронавирус ......Не вижу оснований для беспокойства, Гончарук .После чего Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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22.07.2020 08:52 Відповісти
Точечно закрывать и через конверт открывать.
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22.07.2020 08:55 Відповісти
Перш за все - закрийте Київ!
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22.07.2020 08:56 Відповісти
Болтают ерундой...
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22.07.2020 09:00 Відповісти
Карантин це передусим вуздечка яку накинули на стадо и позбовлятися вид неи не будуть.
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22.07.2020 09:22 Відповісти
Естественно!
Нет бизнеса - нет рисков!
Закрылся - китайские товары спасут потребителя. А Украину?
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22.07.2020 09:23 Відповісти
т.е. если не занёс "слугам народа" то работать не будешь..
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22.07.2020 09:45 Відповісти
дураки і виродки дорвалися до влади.
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22.07.2020 09:58 Відповісти
 
 