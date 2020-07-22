В Україні 829 нових випадків COVID-19, померли 16 осіб, загалом - 60 995 випадків. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 829 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 осіб померли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 60 995 осіб, видужали - 33 172, померли від початку пандемії від COVID-19 1534 особи.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 26 289 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (132) та Львівській області (124).

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Інфографіка: сайт РНБО