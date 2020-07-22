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В Україні 829 нових випадків COVID-19, померли 16 осіб, загалом - 60 995 випадків. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 829 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 осіб померли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 60 995 осіб, видужали - 33 172, померли від початку пандемії від COVID-19 1534 особи.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 26 289 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (132) та Львівській області (124).
Топ коментарі
+3 житель юговостока
показати весь коментар22.07.2020 09:06 Посилання
+1 житель юговостока
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+1 Борис Козлов #446474
показати весь коментар22.07.2020 09:01 Посилання
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Хотя, статистике верить - себя опустить.
Пишут, что население довольно, а в комментариях приводят пример, что какая-то девочка указала пальчиком на кого-то без маски и вопросила, почему, дескать, гражданин без маски?
На это у мне для девочки есть такой ответ:
"Jul 23, 2020
https://www.theage.com.au/coronavirus-pandemic CORONAVIRUS PANDEMIC
https://www.theage.com.au/national/victoria/this-is-grim-thousands-of-victorian-jobs-lost-to-covid-19-each-day-20200723-p55epa.html 'This is grim': Thousands of Victorian jobs lost to COVID-19 each day "
(про-китайская газетка штата Виктория "The Age")
То есть кадый день работу теряют тысячи населению штата Виктория.
Скоро речь будет идти не о том, как сохранить хоть какие-то остатки от добавочных выплат к пособию по безработице из-за макароновируса, а где вообще найти деньги на стандартное, обычное пособие по безработице для стольких безработных миллионов.
И если этой девочке из комментариев супчика в Армии Спасения, скорее всего, дадут, то никто не отплатит ей ни электричества, ни газа, ни арендной платы ни ипотеки за жилье родителей.
Можно, конечно, запретить взымать арендную платы, тогда лендлорды не смогут платить ипотеку, банки схлопнутся - то есть покатиться этакий снежный ком.
Можно отменить negative gearing для лендлордов, тогда арендная плата увеличится на указанную сумму, то есть будут толпы бездомных (и это если жилье не начну инвесторы массово сливать, а прикупить населению не получится все равно, см. выше про тысячи новых безработных каждый день).
Короче, полиции придется не "кошечек вытаскивать из труб, в которых те застряли" и не старушек через дорогу переводить, а разбираться с бандами, с чем я полицию сердечно поздравляю, потому как я не забыла, как полиция в апреле месяце курсировала у гольф-клубов, чтобы оштрафовать "страшных нарушителей" - любителей игры в гольф (я в гольф не играю, мне пофиг, но я ничего не забыла).
А совет, данный вчера в другой австралийской газете, стоит миллиона, совет простой, но до чего же, ****, эффективный: "Ищите работу".
Это при том, что штат Виктория полностью изолирован, Мельбурн заперт, тысячи теряют работу каждый день, а население сидит по домам, ибо на улицу можно выйти только в намордниках. даже не знаю, как наши викторианские власти и назвать, может, импотентами?
P.S. Что касается моей семьи, то мы, к сожалению астматики, и имеем препараты рецептурные для астматиков, которые без рецепта купить невозможно, и потому, имеем официальное право намордников не носить. Но поскольку мне каждый раз про астму объяснять неохота местным леммингам с мозгом с горошину , то мы просто минимизируем возможность встреч с леммингами, сводя их к нулю, чего и вам желаем.