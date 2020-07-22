Суперниця Лукашенка на виборах виступає за денонсацію Союзного договору з РФ, вихід з ОДКБ і виведення російських військових

Кандидатка в президенти Білорусі Анна Канопацька виступає за нейтральний статус держави і денонсацію Союзного договору Білорусі та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TYT.by.

Так, Канопацька виступає за прагнення Білорусі до нейтралітету і перегляд всіх міжнародних угод, які не відповідають національним інтересам країни. Вона пропонує денонсацію договору про Союзну державу, вихід з ОДКБ і припинення договорів оренди військових об'єктів на території Білорусі з Російською Федерацією і виведення російських військовослужбовців.

"Білорусь - європейська країна. Винятково наші національні інтереси повинні бути основою зовнішньої політики. Білорусь - невід'ємна частина європейської цивілізації, тому європейський шлях нашої країни - це не питання геополітичного хитання між Москвою і Брюсселем. Це свідома участь в європейських справах як повноправно зацікавленої сторони", - висловилася кандидатка.

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Найважливішою позицією в перетвореннях кандидатка назвала посилення соціального забезпечення материнства і дитинства, реалізацію програм зі стимулювання народження дітей і створення умов для зміцнення молодих сімей, забезпечення їх додатковими соціальними гарантіями, запровадження для батьків відтермінування від служби до досягнення їхніми дітьми п'ятирічного віку.

Також кандидатка має намір провести податкову і судову реформи. А ще переглянути бюджетну політику і провести приватизацію деяких держпідприємств.

Крім того, один з пунктів її програми - "цивілізована зміна влади і її реформування".

"Я виступаю за безкровний демократичний перехід влади. Для цього я ініціюю для законодавчого закріплення обмеження одним семирічним терміном перебування на найвищій державній посаді, надання спеціальних гарантій змінюваному главі держави і членам його сім'ї з особливим механізмом притягнення до відповідальності за наявності на те вагомих підстав. В період президентства я ініціюю і проведу реформи, спрямовані на зміну системи державного управління в форму парламентсько-президентської республіки", - повідомила Анна Канопацька.