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Суперниця Лукашенка на виборах виступає за денонсацію Союзного договору з РФ, вихід з ОДКБ і виведення російських військових

Суперниця Лукашенка на виборах виступає за денонсацію Союзного договору з РФ, вихід з ОДКБ і виведення російських військових

Кандидатка в президенти Білорусі Анна Канопацька виступає за нейтральний статус держави і денонсацію Союзного договору Білорусі та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TYT.by.

Так, Канопацька виступає за прагнення Білорусі до нейтралітету і перегляд всіх міжнародних угод, які не відповідають національним інтересам країни. Вона пропонує денонсацію договору про Союзну державу, вихід з ОДКБ і припинення договорів оренди військових об'єктів на території Білорусі з Російською Федерацією і виведення російських військовослужбовців.

"Білорусь - європейська країна. Винятково наші національні інтереси повинні бути основою зовнішньої політики. Білорусь - невід'ємна частина європейської цивілізації, тому європейський шлях нашої країни - це не питання геополітичного хитання між Москвою і Брюсселем. Це свідома участь в європейських справах як повноправно зацікавленої сторони", - висловилася кандидатка.

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Найважливішою позицією в перетвореннях кандидатка назвала посилення соціального забезпечення материнства і дитинства, реалізацію програм зі стимулювання народження дітей і створення умов для зміцнення молодих сімей, забезпечення їх додатковими соціальними гарантіями, запровадження  для батьків відтермінування від служби до досягнення їхніми дітьми п'ятирічного віку.

Також кандидатка має намір провести податкову і судову реформи. А ще переглянути бюджетну політику і провести приватизацію деяких держпідприємств.

Крім того, один з пунктів її програми - "цивілізована зміна влади і її реформування".

"Я виступаю за безкровний демократичний перехід влади. Для цього я ініціюю для законодавчого закріплення обмеження одним семирічним терміном перебування на найвищій державній посаді, надання спеціальних гарантій змінюваному главі держави і членам його сім'ї з особливим механізмом притягнення до відповідальності за наявності на те вагомих підстав. В період президентства я ініціюю і проведу реформи, спрямовані на зміну системи державного управління в форму парламентсько-президентської республіки", - повідомила Анна Канопацька.

Автор: 

Білорусь (7960) вибори (6717) Лукашенко Олександр (2659) Анна Канопацька (1)


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Топ коментарі
+14
Ти певен що сябри взагалі про щось думают , вони вже на 90% росєяне !!))
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22.07.2020 09:21
+13
У нас вже був нейтральний статус. Чим це закінчилось - всім відомо.
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22.07.2020 09:17
+10
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
АКСИОМА: Чем дальше от Параши - тем лучше и спокойнее живут люди имеют будущее.
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22.07.2020 09:23
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Тихановского (шария по-беларуски) Бацько правильно закрыл, на мордатого блоггера и Бабарико ставит именно Кремль.


Ще один ольгінський зашкварився..)))
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22.07.2020 12:36 Відповісти
Была дискуссия уже у нас с вами и парочкоЙ белорусских людей. Ни одной ссылки о тихановском вы так и не присалали. А я запарился тогда , что ошибся. Нет, не ошибся Тихановский - это ставленник Хремля, белоруский Шарий, Попробуйте доказать обратное. Я когда вижу его видео мне блевать хочется настолько узнаваем ф сб-шній стиль, даже вникать не надо в то что они говорит. Уже таких мучеников политиков засланных виденно перевиденно. У кацапов одни и те же лекала а вы ведетесь, как дети малые.
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22.07.2020 14:00 Відповісти
Это правильно!. Поддерживаю!. Место роСС. военных за Уралом.
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22.07.2020 13:28 Відповісти
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