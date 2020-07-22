За добу в Києві зафіксували 132 випадки COVID-19, серед захворілих 14 дітей і четверо медиків, - Кличко
На сьогодні в Києві вже 7 166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Знову невтішні цифри з розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще у 132 жителів столиці. 14 з них - діти. Сьогодні в Києві вже 7 166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 57 жінок віком від 19 до 66 років, 61 чоловік від 19 до 90 років, 8 дівчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.
Захворіли в тому числі і четверо медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 66 жителів столиці. Всього коронавірус поборов 2 521 киянин.
Найбільше випадків захворювання виявили минулу добу в Дарницькому районі - 35. У Солом'янському - 17. І в Дніпровському районі -16 випадків.
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Виталя, лучше не смерди за вирус, и вообще - молчи.те
Мы проголосуем. Не отдадим ЗЕленым обезьянам Киев.
Поздравляю! вы терпилы тогда. неужели никакого независимого и порядочного кандидата нету?
Почему, Вы, тупые ЗЕбилы, решили, что Виталя нас не устраивает?????
Разрыв шаблона??? Или Клоунская методичка глаголет, что Виталя плохой???
На хрен, в Ростов, ЗЕбилье необразованное!
ты в курсе шо Клич высрал за "велосипедный город"?
я те по фактажу говорю, по тому шо это зашквар. Каким бы ни был Дубинский, но Виталя вас(тебя!) держи* за лохов. ты понял, нет?
мне там абсолютно по ферштейну шо вы там се выберете, я ролик посмотрел.
ОК. Давай, проедь по тому же маршруту на веласе, слабо?
будет мне тут срач устраивать
Виталя неплохой мэр и голосовать за ЗЕленых обезьян нормальный человек не будет.
Киев без ЗЕленых обезьян!
Давай поговорим о том, что Украинский солдат умирал 4 дня, а Клоун ничего не делал, чтобы его спасти. А он главнокомандующий, ой, простите, говнокомандующий.
Отвечай.
я все по теме написал
А вы свою шалаву двигайте дальше.