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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 132 випадки COVID-19, серед захворілих 14 дітей і четверо медиків, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 132 випадки COVID-19, серед захворілих 14 дітей і четверо медиків, - Кличко

На сьогодні в Києві вже 7 166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Знову невтішні цифри з розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще у 132 жителів столиці. 14 з них - діти. Сьогодні в Києві вже 7 166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 57 жінок віком від 19 до 66 років, 61 чоловік від 19 до 90 років, 8 дівчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.

Захворіли в тому числі і четверо медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Також читайте: В Україні 829 нових випадків COVID-19, померли 16 осіб, загалом - 60 995 випадків. ІНФОГРАФІКА

Одужали за минулу добу 66 жителів столиці. Всього коронавірус поборов 2 521 киянин.

Найбільше випадків захворювання виявили минулу добу в Дарницькому районі - 35. У Солом'янському - 17. І в Дніпровському районі -16 випадків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19632) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
при чем клоун если я те за "твой город"(хотя ты точно не киевлянин раз съехал) говорю то? ладно давай(руку своему псу когда он те даст команду "дай руку")
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22.07.2020 10:45
+1
Посмотрел час назад как Дубинский ехал по Киеву...... да, я бы за Кличка не голосовал. Что-что он там высрал? вялосапетный город? б*же, это ******** а не вялосипетный город. мрак. и Дубинского еще джипок прикрывал(снимали видео)
Виталя, лучше не смерди за вирус, и вообще - молчи.те
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22.07.2020 09:24
+1
ты видео видел?
ты в курсе шо Клич высрал за "велосипедный город"?
я те по фактажу говорю, по тому шо это зашквар. Каким бы ни был Дубинский, но Виталя вас(тебя!) держи* за лохов. ты понял, нет?
мне там абсолютно по ферштейну шо вы там се выберете, я ролик посмотрел.

ОК. Давай, проедь по тому же маршруту на веласе, слабо?
будет мне тут срач устраивать
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22.07.2020 10:29
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Посмотрел час назад как Дубинский ехал по Киеву...... да, я бы за Кличка не голосовал. Что-что он там высрал? вялосапетный город? б*же, это ******** а не вялосипетный город. мрак. и Дубинского еще джипок прикрывал(снимали видео)
Виталя, лучше не смерди за вирус, и вообще - молчи.те
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22.07.2020 09:24 Відповісти
Не голосуй!

Мы проголосуем. Не отдадим ЗЕленым обезьянам Киев.
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22.07.2020 09:41 Відповісти
так у вас нету кандидата не Кличко и не зелень?

Поздравляю! вы терпилы тогда. неужели никакого независимого и порядочного кандидата нету?
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22.07.2020 09:46 Відповісти
а зачем нам другой кандидат???
Почему, Вы, тупые ЗЕбилы, решили, что Виталя нас не устраивает?????
Разрыв шаблона??? Или Клоунская методичка глаголет, что Виталя плохой???

На хрен, в Ростов, ЗЕбилье необразованное!
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22.07.2020 10:13 Відповісти
ты видео видел?
ты в курсе шо Клич высрал за "велосипедный город"?
я те по фактажу говорю, по тому шо это зашквар. Каким бы ни был Дубинский, но Виталя вас(тебя!) держи* за лохов. ты понял, нет?
мне там абсолютно по ферштейну шо вы там се выберете, я ролик посмотрел.

ОК. Давай, проедь по тому же маршруту на веласе, слабо?
будет мне тут срач устраивать
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22.07.2020 10:29 Відповісти
меня не интересует высеры ЗЕбилов, которые просырают страну.

Виталя неплохой мэр и голосовать за ЗЕленых обезьян нормальный человек не будет.
Киев без ЗЕленых обезьян!

Давай поговорим о том, что Украинский солдат умирал 4 дня, а Клоун ничего не делал, чтобы его спасти. А он главнокомандующий, ой, простите, говнокомандующий.
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22.07.2020 10:37 Відповісти
при чем клоун если я те за "твой город"(хотя ты точно не киевлянин раз съехал) говорю то? ладно давай(руку своему псу когда он те даст команду "дай руку")
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22.07.2020 10:45 Відповісти
зебиленок, так что насчет Солдатика, который умирал 4 дня??? Что сделал твой Клоун????

Отвечай.
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22.07.2020 11:28 Відповісти
отвечают тебе пусть унтерпетухи.
я все по теме написал
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22.07.2020 11:31 Відповісти
сдулся, ЗЕбиленок. Вот и не вякай. Наш Мэр - Кличко.

А вы свою шалаву двигайте дальше.
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22.07.2020 11:40 Відповісти
Бездарная шалава это как раз тот, кого вы опять двигаете.
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22.07.2020 13:49 Відповісти
Зебилы у ваты в тренде.
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22.07.2020 12:00 Відповісти
 
 