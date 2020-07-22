За добу в Києві зафіксували 132 випадки COVID-19, серед захворілих 14 дітей і четверо медиків, - Кличко

На сьогодні в Києві вже 7 166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Знову невтішні цифри з розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще у 132 жителів столиці. 14 з них - діти. Сьогодні в Києві вже 7 166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 57 жінок віком від 19 до 66 років, 61 чоловік від 19 до 90 років, 8 дівчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.

Захворіли в тому числі і четверо медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

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Одужали за минулу добу 66 жителів столиці. Всього коронавірус поборов 2 521 киянин.

Найбільше випадків захворювання виявили минулу добу в Дарницькому районі - 35. У Солом'янському - 17. І в Дніпровському районі -16 випадків.