За добу на COVID-19 захворіли 75 дітей і 83 медпрацівники, - Степанов

За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіли 75 дітей, а також 83 медичні працівники.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 829 осіб. Із них 75 дітей, а також 83 медичні працівники. Госпіталізовано 197 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 973 пацієнти", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 60 995 осіб. З них 4329 дітей, а також 8103 медпрацівники.

Водночас загалом одужали 33 172 особи, а летальних випадків - 1534.

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