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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 75 дітей і 83 медпрацівники, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 75 дітей і 83 медпрацівники, - Степанов

За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіли 75 дітей, а також 83 медичні працівники.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 829 осіб. Із них 75 дітей, а також 83 медичні працівники. Госпіталізовано 197 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 973 пацієнти", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 60 995 осіб. З них 4329 дітей, а також 8103 медпрацівники.

Водночас загалом одужали 33 172 особи, а летальних випадків - 1534.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) лікарі (1289) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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22.07.2020 09:51 Відповісти
 
 