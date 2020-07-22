Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 11 областях України, - РНБО
Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 11 із 24 областей України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (132) та у Львівській області (124), одужання - в Рівненській (174), Львівській (123) та Чернівецькій (109) областях.
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 34 нові випадки захворювання на COVID-19 і 36 - одужання, зараз в області хворіє 516 осіб (на 2 менше за добу);
- у Волинській області підтверджено 41 новий випадок захворювання, 2 смерті і 91 випадок одужання, зараз в області хворіють 973 особи (на 52 менше за добу);
- у Дніпропетровській області зафіксовано 26 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання немає, зараз хворіє 168 осіб (на 36 більше за добу);
- у Донецькій області зафіксовано 16 нових випадків захворювання, 48 осіб одужали. Зараз хворіє 456 осіб (на 32 менше за добу);
- у Житомирській області 25 осіб захворіли і 23 одужали, зараз хворіє 312 осіб (на 2 більше за добу);
- у Закарпатській області 60 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 67 випадків одужання, зараз хворіють 2698 осіб (на 10 менше за добу);
- у Запорізькій області 9 нових хворих і 4 особи одужали, зараз хворіє 114 осіб (на 5 більше за добу);
- в Івано-Франківській області зафіксовано 78 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 21 випадок одужання, зараз хворіють 2181 особа (на 55 більше за добу);
- у Києві 132 нові випадки захворювання та 66 - одужання, зараз хворіє 4517 осіб (на 66 більше за добу);
- у Київській області 27 нових хворих і 90 осіб одужали, зараз хворіють 903 особи (на 63 менше за добу);
- у Кіровоградській області зафіксовано 2 випадки захворювання і 6 - одужання, зараз хворіє 37 осіб (на 4 менше за добу);
- у Луганській області нових випадків захворювання, смерті й одужання не зафіксовано, хворіє 26 осіб;
- у Львівській області підтверджено 124 нові випадки захворювання на COVID-19 і 123 випадки одужання, зараз хворіють 6309 осіб (на 1 більше за добу);
- у Миколаївській області 3 нові випадки захворювання та 1 - одужання, зараз хворіє 105 осіб (на 2 більше за добу);
- в Одеській області 22 нові випадки захворювання, 1 смерті та 11 одужання, зараз хворіє 1482 особи (на 10 більше за добу);
- у Полтавській області 4 нові випадки захворювання та 1 - одужання, зараз хворіє 33 людини (на 3 більше за добу);
- у Рівненській області 49 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 174 випадки одужання, зараз хворіє 1114 осіб (на 127 менше за добу);
- у Сумській області 12 нових випадків захворювання і 1 смерть, зараз хворіє 54 особи (на 11 більше за добу);
- у Тернопільській області 42 нові випадки захворювання та 15 - одужання, зараз хворіють 865 осіб (на 27 більше за добу);
- у Харківській області 57 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 44 людини одужали, зараз хворіють 1270 осіб (на 12 більше, ніж напередодні);
- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання, випадків одужання і смерті не було, хворіє 21 особа (на 1 більше за добу);
- у Хмельницькій області зафіксовано 3 випадки захворювання і 8 - одужання, зараз хворіють 137 осіб (на 5 менше за добу);
- у Черкаській області 6 осіб захворіли, 1 людина померла і 7 - одужали, зараз хворіють 188 осіб (на 2 менше за добу);
- у Чернівецькій області 41 новий випадок захворювання, 3 випадки смерті і 109 осіб одужали, зараз хворіє 1508 осіб (на 71 менше за добу);
- у Чернігівській області 5 нових випадків захворювання і 28 одужання, зараз хворіє 302 особи (на 23 менше за добу).
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Захожу в маленький магазинчик.
На входе грозно: "Без масок низзя, третий лишний и т.д."
Места мало, продавец работает впритык к покупателю.
И шо я вижу? Я вижу что не вижу у продавщини маски.
"А почему без маски?"-интересуюсь вежливо.
"Я в маске", тупо врёт она.
Достаю телефон, навожу камеру.
"Зачем вы меня снимаете?"-визжит она, спешно натягивая маску себе на интерфейс.
"Хотел сделать вас звездой Ютуба"-отвечаю.
"Ну вы должны понимать, целый день в маске трудно"-ноет она.
Не должен и не понимаю!!!
Не хочешь работать в маске--сиди дома без маски!!!
Но меня уложила наповал её фраза, брошенная мне вдогонку:"Неделю всем было нормально, и тут нашёлся один недовольный.
Вы понимаете? Неделю. НЕДЕЛЮ!!!! Она работала без маски вплотную, и никто не сделал замечание!!!
... остановите Землю, я сойду! (с)
Сегодня брал в аптеке по 5.50.
Дают любое количество.
Хорошо, что каналы платными стали - правду многие так и не знают.