Чисельність ЗСУ зараз майже максимальна, близько 250 000 осіб. Неукомплектованості немає, - начальник ГШ Корнійчук
Українська армія майже на 100% укомплектована особовим складом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це АрмияInform розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.
"Коли ви зараз чуєте про неукомплектованість військових частин, то це не означає, що кількісно військо зменшилось, що люди масово звільняються, а нових нема чим заманювати на службу в армію. Повторюю, зараз чисельність війська майже максимальна, а це близько 250 000 осіб. Все інше - маніпуляції", - зазначив Корнійчук.
За його словами, за останній час військо вдалося поповнити майже на 10 000 осіб.
"Саме така кількість військовослужбовців протягом попередніх років самовільно покинули військові частини і перебувають у розшуку. Минулого року прийняті відповідні законодавчі зміни, які дозволяють, за певною процедурою, виключати зі списків частини цих осіб. Зараз 90 відсотків порушників закону, які втекли з військової служби, виключені зі списків військових частин. На звільнені посади ми набираємо нових мотивованих людей", - повідомив начальник ГШ ЗСУ.
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1. кто-то "немного нагло" лжет
2. все круто
3. что-то одно из двух.
коробит перевод "войско". по-нашему оно "милозвучней" (гордится)
+ у них проведений безсроковий призив резервістів !
У нас как обычно, по сводкам и цифрам, всё в порядке, а в реальности бардак.
""В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук."
Источник: https://censor.net/n3209472
""В артбатарее при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра. Потому что главное - сохранить боеспособность подразделения и способность в короткие сроки нарастить возможности", - пояснил Корнийчук."
Источник: https://censor.net/n3209472
есть наглая ложь...
а есть ОХРЕНЕННАЯ ЛОЖЬ от Зе-слуг!