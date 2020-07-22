У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що зміцнення курсу гривні в 2019 році призвело до падіння економіки. Крім того, він звинуватив структури, близькі до НБУ, в спекуляціях на ринку ОВДП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Як зазначив Петрашко, він підтримує політику гнучкого обмінного курсу, яку проводив НБУ.
"Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що минулого року посилення курсу до 23,5 гривні/долар, по суті, заклало падіння нашої промисловості і ВВП", - сказав він.
На його думку, в 2019 році НБУ недостатньо викуповував валюту і поповнював резерви, дозволяючи гривні зміцнюватися.
"Адже коли курс коливається з 28,5 і йде в 23 гривні/долар, то ми розуміємо, які катастрофічні наслідки це має для нашої експортно-орієнтованої промисловості", - сказав він.
За його словами, коливання курсу вивели маржу з продуктивного сектору в непродуктивний.
"Дохідність за ОВДП у той час зашкалювала і доходила по 30%, за будь-якої відсутності ризику. Як можна було таке допустити? Забрали гроші через курс у промисловців, в аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити", - розповів міністр.
На його думку, падіння ВВП заклав не уряд Олексія Гончарука. "Я вважаю, заклав Національний банк нерозумною курсовою політикою і практично вимиванням у 4-му кварталі грошей з реального сектору економіки для перерозподілу на непродуктивні сектори", - сказав він.
Крім того, він переконаний, що НБУ тримав занадто високу облікову ставку для того, щоб певні структури займалися спекуляціями.
"Ми розуміємо - для спекуляцій на ринку ОВДП і подібних речей ... З боку структур, які дуже тісно працювали з Національним банком, це всім відомо", - сказав він.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8,40 млрд доларів і продав на 0,5 млрд доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком становить 7,9 млрд доларів.
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Хоч теорію почитайте...
Для розвитку економіки перехідного суспільства національна валюта має девальвувати, але формули девальвації (як і інфляції, як і облікової ставки НБУ) складні (і не завжди математичні) та в результаті мають показувати експоненту з тенденцією до затухання. Да, для початку, для вгамування негативних явищ в економіці, девальвація може становити і 200-300 процентів! І навіть більше! Ми вже в своїй історі двіччі проходили (чи навіть триччі..., ні більше: в 1994, 1998, 2008, і 2014-му) проходили крізь такі кризи, коли для того, щоб вгамувати інфляцію і девальвацію доводилось допускати їх високі значення. А потім поступово, по експоненті вгамовувати...
Тому необгрунтована левальвація гривні в кінці минулого року - була великим гріхом уряду Гончарука і Мінфіну на чолі з Макаровою! Тому що винуватець того укріплання - саме названі, а не Нацбанк. Вони необгрунтовано випускали, розміщували ОВДП, щоб покрити дефіцит держбюджету - і це при наявності рекордних надходжень на валютний ринок України вільноконвертованої валюти від українських заробітчан. Що і зробило курс аж 23 за долар. А в оезультаті - невигідний експорт українських товарів і спад виробництва.
Черноморский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» сделал официальное https://www.facebook.com/ilk.uspa.gov.ua/photos/a.988295864566336/3307198409342725/?type=3&theater заявление по поводу двух российских буксиров, которые зашли 17 июля в гавань.
По его мнению, закон нарушен не был.
https://dumskaya.net/pics/b0/picturepicture_159537203058085231306124_47694.jpg
При этом филиал официально подтвердил, что собственником буксиров является компания Henford Logistics Limited (Гонконг), порт приписки - Морони (Союз Коморских Островов). Но ничего страшного в этом нет, утверждают в АМПУ: все порешали суда временно зарегистрированы в Государственном судовом реестре Украины, и в Черноморск они зашли под украинским флагом.
Отметим, что компания Henford Logistics Limited, и в самом деле, формально является гонконгской. Однако ее бенефициар - некая Инна Кузнецова, имеющая паспорт РФ. Офис фирмы находится в Новороссийске по адресу Пионерская, 21/39 (оригинальная запись: «APT. 39, #21, PIONERSKAYAST., NOVOROSSIYSK, KRASNODARREGION, RUSSIANFEDERATION»). Уставный капитал компании - всего 160 долларов HKD.
Реальный же собственник буксиров «Топаз» и «Диамант» - акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», которому через еще одну «дочку» принадлежит Henford Logistics Limited. Сложная схема создана специально, чтобы беспрепятственно заводить российские буксиры в украинские порты, сдавая их на условиях аренды «однодневным» украинским буксирным компаниям, не имеющим собственных судов.
Арендатором «Топаза» и «Диаманта» является некое ГП «Універсальна буксирна компанія», сообщили в черноморском филиале АМПУ.
Напомним, две недели назад фирма с точно таким же названием https://dumskaya.net/news/buksirnyy-rynok-odessy-opyat-lihoradit-ot-direkt-119495/ настойчиво просила руководство ГП «Одесский морской торговый порт» предоставить два буксира для работы в Черноморске. Ей активно помогали некоторые чиновники Министерства инфраструктуры и народные депутаты. Широкая огласка не дала реализовать этот план, поэтому махинаторы использовали запасной - с буксирами из России.
Сегдня 30? Завтра - 60!
И пострадавшие "Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев" - как их там, Ахметов, Коломойский и Косюк - смогут на радость стране восстановить свои доходы!
по 8по 5. Они зря мечиали что ли?
Я не міністр (поки що) , просто вечірньо закінчив факльтет прикладної матемаики Львівського Унівеситету - у вільний від навчання час пройшов робітничий шлях від 3-го до 6-го розряду електромеханіка .Після отримання диплома -від інженера - до провідного інженера . З 90-х років "бавився" у орендні колективи , власника приватного підприємства ....,пізніше просто проводив діяльність більше 25 років - як приватний підприємець -так було простіше при невеликих об"ємах та пари робітників ...
Це я просто про себе ....а таких в Україні - сотні тисяч !
Ней навіть багато з них не здобуло вищої освіти -але всі вони файно
вміють рахувати та прекрасно розуміють-чому курс -сьогодні -такий!
блін, щось так багато написав)
А суть - міністр - ти МУДАК - іди нах... і нехай на твоє місце сяде хороший реальний підприємець ! І економіка України -стане економікою !
Хотелось бы уточнить, почему тогда при росте курса с 8 до 24 в 2014-15 г.г. ВВП тоже падал, ведь налицо праздник для нашей экспортно-ориентированной промышленности???
Источник: https://censor.net/n3209466
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А в статье разве это отрицается? По сути, он даже не обвинил НБУ в искусственном укреплении гривны,потому что для выплаты валютных долгов,при отсутствии кредита МВФ, курс 23-24 лучше,чем 26-27,что естественно отрицательно повлияло на экспортёров и как следствие,привело к падению ввп.
10.2018 28,2
12.2019 23,3
07.2020 27.6
Вот это называется стабильностью?
Естественно,что при таком резком изменении курса кто-то пострадает.В нашем случае пострадал ввп и "некомпетентное" правительство,то есть "все в какахах и тут появляется Я.Смолий весь в белом."
Естественно,что при таком резком изменении курса кто-то пострадает.
Могли бы включить печатный станок,посыпалась бы гривна,к чему бы это привело и кому надавали бы по шапке?
Могли бы просто не выбирать зеленых или зеленые могли просто ничего руками не трогать.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю Для чего покупать валюту,понижать курс и загонять экспортёров ,у нас что гривну некуда девать?
"ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю".
"Для чего покупать валюту,понижать курс"
Ты уже не утверждаешь, что https://censor.net/news/3209466/v_2019_godu_kurs_ispolzovalsya_dlya_manipulyatsiyi_ukreplenie_grivni_zalojilo_padenie_promyshlennosti/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74250137, а теперь ты для нас картинно недоумеваешь, почему эти сволочи из НБУ мешали в 2019 искусственно укрепить гривну - ты такой ветреный и непостоянный.
"и загонять экспортёров"
Уже дешевая национальная валюта вредит экспортерам. Думаю, ты сможешь нам объяснить, как возможность производить товары дешевле конкурентов из стран с дорогой национальной валютой может навредит бизнесу?
зп в гривне, вся техника, гсм и критический импорт в долларах.
простимулируем олигархов за свой счет.
Пора ВВП считать в у.е.
И за что тогда зе-тыпилы ругали Яценюка и Порошенко?!
Зе-тыпилы, вам не кажется, что "Слуги" держат вас за полных ИДИОТОВ?