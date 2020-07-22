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У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко

У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що зміцнення курсу гривні в 2019 році призвело до падіння економіки. Крім того, він звинуватив структури, близькі до НБУ, в спекуляціях на ринку ОВДП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Петрашко, він підтримує політику гнучкого обмінного курсу, яку проводив НБУ.

"Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що минулого року посилення курсу до 23,5 гривні/долар, по суті, заклало падіння нашої промисловості і ВВП", - сказав він.

На його думку, в 2019 році НБУ недостатньо викуповував валюту і поповнював резерви, дозволяючи гривні зміцнюватися.

"Адже коли курс коливається з 28,5 і йде в 23 гривні/долар, то ми розуміємо, які катастрофічні наслідки це має для нашої експортно-орієнтованої промисловості", - сказав він.

Також читайте: Коливання курсу - в межах норми, транш від СБ отримаємо за планом, - голова НБУ Шевченко

За його словами, коливання курсу вивели маржу з продуктивного сектору в непродуктивний.

"Дохідність за ОВДП у той час зашкалювала і доходила по 30%, за будь-якої відсутності ризику. Як можна було таке допустити? Забрали гроші через курс у промисловців, в аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити", - розповів міністр.

На його думку, падіння ВВП заклав не уряд Олексія Гончарука. "Я вважаю, заклав Національний банк нерозумною курсовою політикою і практично вимиванням у 4-му кварталі грошей з реального сектору економіки для перерозподілу на непродуктивні сектори", - сказав він.

Крім того, він переконаний, що НБУ тримав занадто високу облікову ставку для того, щоб певні структури займалися спекуляціями.

"Ми розуміємо - для спекуляцій на ринку ОВДП і подібних речей ... З боку структур, які дуже тісно працювали з Національним банком, це всім відомо", - сказав він.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8,40 млрд доларів і продав на 0,5 млрд доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком становить 7,9 млрд доларів.

Автор: 

гривня (1753) долар (538) курс (1665) економіка (932) Мінекономрозвитку (2368) Петрашко Ігор (170)


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Топ коментарі
+8
Готовьтєсь, зєлєбні, вас снова будут дєлать разом! 😁🤣
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22.07.2020 09:45
+4
з "логіки" зебілів виходить шо чим міцнійше валюта, тим гірше для економіки? Господи, бідна Америка- виявляється стільки десятків років, Америка впевнено катиться на дно! так, зебіли?!
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22.07.2020 10:19
+3
Выходит "уронившая курс" гонтарева делала все правильно??? когнитивная подмена понятий или просто долбообы считают всех вокруг долбообами?
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22.07.2020 11:26
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Готовьтєсь, зєлєбні, вас снова будут дєлать разом! 😁🤣
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22.07.2020 09:45 Відповісти
з "логіки" зебілів виходить шо чим міцнійше валюта, тим гірше для економіки? Господи, бідна Америка- виявляється стільки десятків років, Америка впевнено катиться на дно! так, зебіли?!
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22.07.2020 10:19 Відповісти
А й дісно- треба було обвалити у 3.5 рази! Так, казкові?
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22.07.2020 11:05 Відповісти
зебіли, ви же такі должожопи...
Хоч теорію почитайте...
Для розвитку економіки перехідного суспільства національна валюта має девальвувати, але формули девальвації (як і інфляції, як і облікової ставки НБУ) складні (і не завжди математичні) та в результаті мають показувати експоненту з тенденцією до затухання. Да, для початку, для вгамування негативних явищ в економіці, девальвація може становити і 200-300 процентів! І навіть більше! Ми вже в своїй історі двіччі проходили (чи навіть триччі..., ні більше: в 1994, 1998, 2008, і 2014-му) проходили крізь такі кризи, коли для того, щоб вгамувати інфляцію і девальвацію доводилось допускати їх високі значення. А потім поступово, по експоненті вгамовувати...
Тому необгрунтована левальвація гривні в кінці минулого року - була великим гріхом уряду Гончарука і Мінфіну на чолі з Макаровою! Тому що винуватець того укріплання - саме названі, а не Нацбанк. Вони необгрунтовано випускали, розміщували ОВДП, щоб покрити дефіцит держбюджету - і це при наявності рекордних надходжень на валютний ринок України вільноконвертованої валюти від українських заробітчан. Що і зробило курс аж 23 за долар. А в оезультаті - невигідний експорт українських товарів і спад виробництва.
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22.07.2020 12:16 Відповісти
і тому новий нбу - шний пдбарижник зелі виправляє становище! готуємось до доллара по 50?! а де ж зарплати по 4000євро, скотиняки?!
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22.07.2020 09:46 Відповісти
У нас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией - Петрашко.-Инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%./Таки да. Дефолт надо срочно ускорить. Инфляцию круто увеличить.
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22.07.2020 09:50 Відповісти
Избавляемся об всей имеющейся гривны. Зелёная плесень начинает следующую стадию уничтожения украинцев
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22.07.2020 09:50 Відповісти
Не переймайся, усього лише 8% казкових!
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22.07.2020 11:06 Відповісти
Правильно, зелохи повинні страждати від зенелоха - це навіть не обговорюється.
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22.07.2020 11:17 Відповісти
Вот и "священная" корова НБУ оказалась небезгрешной , а Смолий - не святьім. Никто и не сомневался , Гонтарева не зря в Лондон убежала.
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22.07.2020 09:52 Відповісти
В Администрации морпортов не видят проблемы в заходе российских буксиров в Черноморск

Черноморский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» сделал официальное https://www.facebook.com/ilk.uspa.gov.ua/photos/a.988295864566336/3307198409342725/?type=3&theater заявление по поводу двух российских буксиров, которые зашли 17 июля в гавань.
По его мнению, закон нарушен не был.

https://dumskaya.net/pics/b0/picturepicture_159537203058085231306124_47694.jpg В 2019 году курс использовался для манипуляций. Укрепление гривни заложило падение промышленности и ВВП, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 2356

При этом филиал официально подтвердил, что собственником буксиров является компания Henford Logistics Limited (Гонконг), порт приписки - Морони (Союз Коморских Островов). Но ничего страшного в этом нет, утверждают в АМПУ: все порешали суда временно зарегистрированы в Государственном судовом реестре Украины, и в Черноморск они зашли под украинским флагом.
Отметим, что компания Henford Logistics Limited, и в самом деле, формально является гонконгской. Однако ее бенефициар - некая Инна Кузнецова, имеющая паспорт РФ. Офис фирмы находится в Новороссийске по адресу Пионерская, 21/39 (оригинальная запись: «APT. 39, #21, PIONERSKAYAST., NOVOROSSIYSK, KRASNODARREGION, RUSSIANFEDERATION»). Уставный капитал компании - всего 160 долларов HKD.
Реальный же собственник буксиров «Топаз» и «Диамант» - акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», которому через еще одну «дочку» принадлежит Henford Logistics Limited. Сложная схема создана специально, чтобы беспрепятственно заводить российские буксиры в украинские порты, сдавая их на условиях аренды «однодневным» украинским буксирным компаниям, не имеющим собственных судов.
Арендатором «Топаза» и «Диаманта» является некое ГП «Універсальна буксирна компанія», сообщили в черноморском филиале АМПУ.
Напомним, две недели назад фирма с точно таким же названием https://dumskaya.net/news/buksirnyy-rynok-odessy-opyat-lihoradit-ot-direkt-119495/ настойчиво просила руководство ГП «Одесский морской торговый порт» предоставить два буксира для работы в Черноморске. Ей активно помогали некоторые чиновники Министерства инфраструктуры и народные депутаты. Широкая огласка не дала реализовать этот план, поэтому махинаторы использовали запасной - с буксирами из России.
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22.07.2020 09:53 Відповісти
Давайте по 50 грн., что бы зелохи почувствовали все прелести работы экономики.
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22.07.2020 09:55 Відповісти
Да, моя Петрашка!

Сегдня 30? Завтра - 60!

И пострадавшие "Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев" - как их там, Ахметов, Коломойский и Косюк - смогут на радость стране восстановить свои доходы!
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22.07.2020 09:56 Відповісти
Оставить за главного заместителя Лондонской-патриотки и управительницы корпорации Градн-патриота Липецкого...ну ну.
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22.07.2020 09:56 Відповісти
і міністр економіки, тоже бойобдов.
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22.07.2020 09:57 Відповісти
Апофеоз Зебилизма! Монфин размещал ОВГЗ-ПРОДАВАЯ иностранцам за валюту,закрывая дыру в бюджете,а виновата нэвистка? "Мало валюты выкупал..." Так меньше ОВГЗ бы размещали!
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22.07.2020 10:07 Відповісти
подождите, зелохи же мечтали что доллар опять будет по 8 по 5. Они зря мечиали что ли?
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22.07.2020 10:14 Відповісти
Будет, когда у 5000 3 нуля уберут.
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22.07.2020 11:28 Відповісти
У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 5657
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22.07.2020 10:20 Відповісти
У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 2583
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22.07.2020 10:22 Відповісти
Ким використовувався
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22.07.2020 10:23 Відповісти
Коротше, з легкої руки зебілів ми скоро знову будемо мільйонерами.
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22.07.2020 10:24 Відповісти
"Падіння промисловості і ВВП" - в'якнув, щоб думали що розумний, а про дефляцію і збільшення покупної спроможності не сказав, а нафіга воно йому - головне спихнути непрофесійне управління економікою та промисловістю на когось.
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22.07.2020 10:25 Відповісти
Вьі заметили снижение цен ? В супермаркетах и на рьінках ценьі отнюдь не снижались. Разве , что в автосалонах...
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22.07.2020 10:35 Відповісти
Все верно! Хрен с еим, с этим народонаселением! Главное чтобы Ахметов метальчик с наварчиком продавал! Все ***** для людей!
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22.07.2020 10:33 Відповісти
А цей дебіл розуміє, скільки Україна зекономила на виплаті боргів при такому курсі? Думаю, що ні.
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22.07.2020 10:38 Відповісти
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает,Источник: https://censor.net/n3209466

Я не міністр (поки що) , просто вечірньо закінчив факльтет прикладної матемаики Львівського Унівеситету - у вільний від навчання час пройшов робітничий шлях від 3-го до 6-го розряду електромеханіка .Після отримання диплома -від інженера - до провідного інженера . З 90-х років "бавився" у орендні колективи , власника приватного підприємства ....,пізніше просто проводив діяльність більше 25 років - як приватний підприємець -так було простіше при невеликих об"ємах та пари робітників ...
Це я просто про себе ....а таких в Україні - сотні тисяч !
Ней навіть багато з них не здобуло вищої освіти -але всі вони файно
вміють рахувати та прекрасно розуміють-чому курс -сьогодні -такий!

блін, щось так багато написав)

А суть - міністр - ти МУДАК - іди нах... і нехай на твоє місце сяде хороший реальний підприємець ! І економіка України -стане економікою !
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22.07.2020 10:50 Відповісти
"Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 гривен/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", - сказал он.
Хотелось бы уточнить, почему тогда при росте курса с 8 до 24 в 2014-15 г.г. ВВП тоже падал, ведь налицо праздник для нашей экспортно-ориентированной промышленности???
Источник: https://censor.net/n3209466
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22.07.2020 10:54 Відповісти
Откуда там такие дебилы - я заявляю, как экономист, что стабильная гривна - начало сильного государства!
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22.07.2020 10:57 Відповісти
Откуда там такие дебилы - я заявляю, как экономист,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А в статье разве это отрицается? По сути, он даже не обвинил НБУ в искусственном укреплении гривны,потому что для выплаты валютных долгов,при отсутствии кредита МВФ, курс 23-24 лучше,чем 26-27,что естественно отрицательно повлияло на экспортёров и как следствие,привело к падению ввп.

10.2018 28,2
12.2019 23,3
07.2020 27.6
Вот это называется стабильностью?
Естественно,что при таком резком изменении курса кто-то пострадает.В нашем случае пострадал ввп и "некомпетентное" правительство,то есть "все в какахах и тут появляется Я.Смолий весь в белом."
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22.07.2020 12:07 Відповісти
Т.е. в 2019 руководство НБУ должно было вызвать на стрелку зеленого министра финансов и сказать, что если она продолжит выпуск ОВГЗ, то они ей ноги сломают?
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22.07.2020 13:05 Відповісти
А я не об этом написал.
Естественно,что при таком резком изменении курса кто-то пострадает.

Могли бы включить печатный станок,посыпалась бы гривна,к чему бы это привело и кому надавали бы по шапке?
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22.07.2020 13:52 Відповісти
НБУ без согласования с МВФ может только скупать иностранную валюту, чтобы снизить курс гривны, что он и делал весь 2019 год (тогда было куплено иностранной валюты на сумму около 8 миллиардов долларов).

Могли бы просто не выбирать зеленых или зеленые могли просто ничего руками не трогать.
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22.07.2020 14:00 Відповісти
чтобы снизить курс гривны, что он и делал весь 2019 год

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю Для чего покупать валюту,понижать курс и загонять экспортёров ,у нас что гривну некуда девать?
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22.07.2020 15:10 Відповісти
Ясно. Самое разумное в твоем комментарии это:
"ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю".


"Для чего покупать валюту,понижать курс"
Ты уже не утверждаешь, что https://censor.net/news/3209466/v_2019_godu_kurs_ispolzovalsya_dlya_manipulyatsiyi_ukreplenie_grivni_zalojilo_padenie_promyshlennosti/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74250137, а теперь ты для нас картинно недоумеваешь, почему эти сволочи из НБУ мешали в 2019 искусственно укрепить гривну - ты такой ветреный и непостоянный.

"и загонять экспортёров"
Уже дешевая национальная валюта вредит экспортерам. Думаю, ты сможешь нам объяснить, как возможность производить товары дешевле конкурентов из стран с дорогой национальной валютой может навредит бизнесу?
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22.07.2020 15:29 Відповісти
Безмозглые тупые уе..ки управляют страной.
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22.07.2020 11:18 Відповісти
Выходит "уронившая курс" гонтарева делала все правильно??? когнитивная подмена понятий или просто долбообы считают всех вокруг долбообами?
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22.07.2020 11:26 Відповісти
Я так понимаю, что ты у нас экономист - может расскажешь, как не уронить курс национальной валюты, когда у тебя физически исчезает 45% экспорта, приток иностранной валюты резко уменьшается и на межбанке начинают драться за каждый доллар, а папередники спустили ЗВР на "стабильность и долларпавосимь"?
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22.07.2020 12:05 Відповісти
Больше не буду читать такие "заявы", побаиваюсь за свою психику.
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22.07.2020 12:24 Відповісти
Не волнуйся за свою психику: чтобы сойти с ума, нужно иметь ум.
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22.07.2020 12:38 Відповісти
У вас его видать хватает лишь на то, чтобы "из подворотни" высказывать оскорбления.
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23.07.2020 08:42 Відповісти
Зараз зелебобіки будуть писати, як вигідно коли долар по 50.
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22.07.2020 11:44 Відповісти
та ничё уже 28.1 курс сегодня...
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22.07.2020 12:17 Відповісти
Какие-то мультяшные фамилии у исполнительной власти: Шмыгаль, Малюска, Петрашка, и тд - поэтому, чего от них ожидать умного и положительного? Петрашка влазит в сферу ответственности НБУ - в то, в чем он абсолютно ничего не понимает. Идиот Петрашка, с мозгом прикрытым штанами ниже пояса, рассказывает про экспортноориентированную промышленность (которой нет - может и есть, но она в летаргическом сне) и про плюсы падения национальной валюты. Этот человек не знает, что все экспортеры при падении нац валюты будут прятать валютную выручку чтобы избежать курсовых убытков, что спрос на валюту как средство платежа резко возрастёт из-за стабильности как платежного средства, что все участники экономики будут убегать от гривны, что возрастёт спрос на валютные кредитные ресурсы именно по причине ее стабильности, что возрастёт доля невозвратов и так далее - можно долго перечислять.
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22.07.2020 12:21 Відповісти
давай уже 30, все ждут.
зп в гривне, вся техника, гсм и критический импорт в долларах.
простимулируем олигархов за свой счет.
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22.07.2020 12:26 Відповісти
Курс не рос, поэтому ВВП в грн. упал. Всё логично.
Пора ВВП считать в у.е.
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22.07.2020 13:34 Відповісти
То есть, когда в 2014-ом гривна с курса 10, рухнула до 25, это было офигенное экономическое ЧУДО?!!
И за что тогда зе-тыпилы ругали Яценюка и Порошенко?!
Зе-тыпилы, вам не кажется, что "Слуги" держат вас за полных ИДИОТОВ?
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22.07.2020 19:18 Відповісти
 
 