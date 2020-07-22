У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що зміцнення курсу гривні в 2019 році призвело до падіння економіки. Крім того, він звинуватив структури, близькі до НБУ, в спекуляціях на ринку ОВДП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Петрашко, він підтримує політику гнучкого обмінного курсу, яку проводив НБУ.

"Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що минулого року посилення курсу до 23,5 гривні/долар, по суті, заклало падіння нашої промисловості і ВВП", - сказав він.

На його думку, в 2019 році НБУ недостатньо викуповував валюту і поповнював резерви, дозволяючи гривні зміцнюватися.

"Адже коли курс коливається з 28,5 і йде в 23 гривні/долар, то ми розуміємо, які катастрофічні наслідки це має для нашої експортно-орієнтованої промисловості", - сказав він.

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За його словами, коливання курсу вивели маржу з продуктивного сектору в непродуктивний.

"Дохідність за ОВДП у той час зашкалювала і доходила по 30%, за будь-якої відсутності ризику. Як можна було таке допустити? Забрали гроші через курс у промисловців, в аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити", - розповів міністр.

На його думку, падіння ВВП заклав не уряд Олексія Гончарука. "Я вважаю, заклав Національний банк нерозумною курсовою політикою і практично вимиванням у 4-му кварталі грошей з реального сектору економіки для перерозподілу на непродуктивні сектори", - сказав він.

Крім того, він переконаний, що НБУ тримав занадто високу облікову ставку для того, щоб певні структури займалися спекуляціями.

"Ми розуміємо - для спекуляцій на ринку ОВДП і подібних речей ... З боку структур, які дуже тісно працювали з Національним банком, це всім відомо", - сказав він.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8,40 млрд доларів і продав на 0,5 млрд доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком становить 7,9 млрд доларів.