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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко

Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко

У Міністерстві внутрішніх справ вважають правильними дії президента України Володимира Зеленського щодо виконання вимог луцького терориста, який захопив вранці у вівторок рейсовий автобус із 13 заручниками.

Про це "Сніданку з 1 + 1" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз багато дискусій, чи потрібно було президенту йти на його умови і розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що президент зробив все правильно. Найцінніше, що у нас є, - це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", - підкреслив заступник міністра.

За словами заступника глави МВС, фахівці склали психологічний портрет терориста з псевдонімом Максим Плохой, тому від нього можна чекати чого завгодно. Крім того, він мав при собі зброю і демонстрував її, стріляючи з вікон автобуса.

"Він мало не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, створив умови, щоб терорист здався", - додав Геращенко.

Дивіться також: Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Дивіться також: Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція. ФОТОрепортаж

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

захоплення (220) Зеленський Володимир (24222) Луцьк (419) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+49
Гол с подачи Блохина забивает Балтача - это личная заслуга Леонида Ильича!!!
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22.07.2020 09:46
+38
артисты Луцкообластного театра города Волынь.
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22.07.2020 09:49
+30
- это личная заслуга Вовы Александрыча!!!
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22.07.2020 09:57
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Та ідіть вже в сраку зі своїм зеБілом. Хто в цю муйню вже вірить то повний імбецил.....брехня на брехні і є влада зеБіла....
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22.07.2020 10:07 Відповісти
рот на головє ішака говоріл правільно, по сценарію.
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22.07.2020 10:08 Відповісти
Терористи захопили територію Донбасу з місцевим населенням і висувають вимоги. Що зробить Зєля :
-виконає всі їхні вимоги ?
-знищить терористів ?
Невже ті падлюки не придумали нічого ліпшого,щоб приховати розстріл нашої евакуаційної групи і повільну смерть від поранення й зневоднення нашого бійця,залишеного напризволяще,чий поневічений труп бандити вчора віддали ?
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22.07.2020 10:09 Відповісти
Зеленский поступил по человечески - выполнил несущественную просьбу террориста. Люди живы и отлично. А петикатропы оказались прихильниками Овоща. Тот тоже был по-дебильному упрям, как-никак власть, и пошел через кровь.
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22.07.2020 10:11 Відповісти
А пока зелёные выродки лепят из зелёного наркомана гуманного героя идиота, аваковские мусора держат ветерана российско-украинской войны в СИЗО.
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22.07.2020 10:13 Відповісти
Только не делайте из пети святого.
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22.07.2020 10:19 Відповісти
это когда алко-михо-"майдан" разгоняли? когда центр киева засрали и закидали пустыми бутылками из-под алкашки? когда на трусы и носки собирали деньги? помним помним
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22.07.2020 10:21 Відповісти
Так само говорила и беркутня, когда разгоняла Майдан. Датрынделся бот.
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22.07.2020 10:24 Відповісти
ты дебил реально пытаешься сравнить Майдан и это стадо проплаченных пьяных укурков которых сами киевляне ненавидили всей душой за срач который они развели?
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7754

Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3629
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22.07.2020 10:38 Відповісти
да все помнят ,как этих лжедобробатов ,просящих трусы, на третий месяц еле вытурили)
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22.07.2020 10:22 Відповісти
"Безобидную" фотку удалили. Ну и политика у модератора.
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22.07.2020 10:28 Відповісти
тебе "петя" везде мерещится! хотел сделать ему горловой, а он отказался?
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22.07.2020 11:27 Відповісти
Совместное шоу Аваков+квартал95
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22.07.2020 10:11 Відповісти
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ?
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22.07.2020 10:52 Відповісти
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5318
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22.07.2020 10:59 Відповісти
Эй-эй-эй, шановне панство! Этак мы раскритикуем сценаристов и режиссеров сего действа, что они подумают: "А-а-а, вам смешно? Ну ладно, держитесь..." и в следующий раз устроят нам "цирк дю-солей" с пиротехникой, стрельбой и "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1994) Скоростью "!!!
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22.07.2020 10:12 Відповісти
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8684
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22.07.2020 10:13 Відповісти
Мне вот интересно массовка из автобуса, гонорар получит в бухгалтерии квартала95 или в мвд?
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22.07.2020 10:13 Відповісти
Трєбую щоб ********** сказав , що я продаю мапєд!
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22.07.2020 10:20 Відповісти
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 69
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22.07.2020 10:21 Відповісти
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9551
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22.07.2020 10:22 Відповісти
Прям непогрешимый. Когда к лику святых причислен будет?
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22.07.2020 10:22 Відповісти
Самое полное видео захвата террориста!
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/videos/2435992870031117
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22.07.2020 10:24 Відповісти
Нарид готовят, что придется выполнять команды террористов, пуйло такой - я въ@бу по Воронежу, если не отдадите Одессу, а бубочка - другого пути нет, забирайте. Геращенко - бубочка герой, сделал все правильно, человеческие жизни дороже
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22.07.2020 10:26 Відповісти
Ну в общем то Зеленский сделал то, что умеет лучше всего - записал ролик.
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22.07.2020 10:28 Відповісти
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5281
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22.07.2020 10:30 Відповісти
упороті Порохоботи ПРОДОВЖУЮТЬ..
Погрожувати... )))
в штани... ))
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22.07.2020 11:00 Відповісти
Зедебілко
Чи це ти валодя?
Прийшов від дальнобійників....
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22.07.2020 12:43 Відповісти
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9845
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22.07.2020 10:30 Відповісти
8 відсоткові лузери навіть у трагедії влаштували танцюльки на кістках!
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22.07.2020 10:32 Відповісти
что-то эта трагедия сильно напоминает комедию.
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22.07.2020 10:44 Відповісти
А зачем штурмовали автобус через 2 минутьl после сдачи "терориста "?
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22.07.2020 10:34 Відповісти
А *кіно * зняти потрібно було .
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22.07.2020 10:35 Відповісти
Надеюсь Бутусов понял, почему была брошена трубка.
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22.07.2020 10:35 Відповісти
шоу "блевота95"
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22.07.2020 10:35 Відповісти
Клоуны
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22.07.2020 10:36 Відповісти
какой презедент такие и достижения
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9372
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22.07.2020 10:49 Відповісти
актуальне і досі :

Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1200
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22.07.2020 11:01 Відповісти
Які ж ідіоти. І тримають народ за ідіотів.
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22.07.2020 10:55 Відповісти
Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко В Министерстве внутренних дел считают правильными действия президента Украины Владимира Зеленского по исполнению требований луцкого террориста, захватившего утром во вторник рейсовый автобус с 13 заложниками. Источник: https://censor.net/n3209468

ТА ТОГО зеленського ІЗНАСІЛОВАЛІ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ У ЗБОЧЕНИЙ ФОРМІ, ЯКЕ ТАМ ПРАВИЛЬНО , ПОРНОМОДЕЛЬ КРИВОРІЖСЬКА -



Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8210

https://images.cnscdn.com/images/4/a/0/9/4a09280d0e322099ca77512d7cde0566/original.jpg
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22.07.2020 11:11 Відповісти
наступними вимогами буде вода в окупований Крим
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22.07.2020 11:22 Відповісти
Зеленский открыл ящик пандоры переломный момент стал https://youtu.be/cYSQvicBEeg 21 июля
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22.07.2020 11:23 Відповісти
Порохоботы системно работают на рпсшатывание Украины и подрыв ее изнутри в интересах Путина и Медведчука. Еще будет премьер Порошенко при президенте Медведчуке. Которого он вернул в политику и позволил стать медиа- и просто олигархом. Совпадение? Не думаю
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22.07.2020 11:28 Відповісти
Я вам раскрою секрет: процент излечивающихся от зебильства постепенно начинает увеличиваться... Но, к сожалению, не в вашем случае.
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22.07.2020 12:08 Відповісти
ну, а как же шоу и без главного клоуна.
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22.07.2020 11:42 Відповісти
Ця товста,безсоромна рохля ще й знущається.
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22.07.2020 11:47 Відповісти
ну, а как же шоу и без главного клоуна.
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22.07.2020 11:49 Відповісти
Спробував би блюдолиз геращенко сказати, що презедент зробив щось неправильно! 😉
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22.07.2020 11:50 Відповісти
ЦИРК!!!!!! ))))))))))))
Террорист САМ вышел из автобуса и целую минуту ЖДАЛ, когда к нему осмелятся робко подойти те, кто его, якобы, "схватил"!!!! )))))
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого раздался взрыв шумовой гранаты и спецназ побежал "освобождать" автобус БЕЗ террориста!
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22.07.2020 12:33 Відповісти
Куда-то бесследно исчезли люди год назад наполнявшие форумы гениальной фразой "Красава чувак! Все правильно делает!"
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22.07.2020 12:52 Відповісти
нi, нi не подумайте, це все не заради рейтингу- прохрипiло Зе-чмо.

Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...

https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
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22.07.2020 12:58 Відповісти
Самое ценное, что у нас есть, - это жизнь людей.



це в кого? у шмарклi? та невже? а тут чомусь вiслюка це не дуже турбувало...


Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 859
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22.07.2020 13:01 Відповісти
Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6963
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22.07.2020 13:02 Відповісти
Антонина правильно говорит - зеленский правильно обосрался! все по сценарию 95 квартала.
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22.07.2020 14:18 Відповісти
Зе всё сделал верно.
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23.07.2020 02:34 Відповісти
як на мене це ганебно. але це моя особиста думка.
натомість маю одне питання: якого біса істота, яка перебуває на посаді президента, звертається до громадян України російською?
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23.07.2020 09:07 Відповісти
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