Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко
У Міністерстві внутрішніх справ вважають правильними дії президента України Володимира Зеленського щодо виконання вимог луцького терориста, який захопив вранці у вівторок рейсовий автобус із 13 заручниками.
Про це "Сніданку з 1 + 1" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз багато дискусій, чи потрібно було президенту йти на його умови і розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що президент зробив все правильно. Найцінніше, що у нас є, - це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", - підкреслив заступник міністра.
За словами заступника глави МВС, фахівці склали психологічний портрет терориста з псевдонімом Максим Плохой, тому від нього можна чекати чого завгодно. Крім того, він мав при собі зброю і демонстрував її, стріляючи з вікон автобуса.
"Він мало не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, створив умови, щоб терорист здався", - додав Геращенко.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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-виконає всі їхні вимоги ?
-знищить терористів ?
Невже ті падлюки не придумали нічого ліпшого,щоб приховати розстріл нашої евакуаційної групи і повільну смерть від поранення й зневоднення нашого бійця,залишеного напризволяще,чий поневічений труп бандити вчора віддали ?
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/videos/2435992870031117
Погрожувати... )))
в штани... ))
Чи це ти валодя?
Прийшов від дальнобійників....
ТА ТОГО зеленського ІЗНАСІЛОВАЛІ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ У ЗБОЧЕНИЙ ФОРМІ, ЯКЕ ТАМ ПРАВИЛЬНО , ПОРНОМОДЕЛЬ КРИВОРІЖСЬКА -
https://images.cnscdn.com/images/4/a/0/9/4a09280d0e322099ca77512d7cde0566/original.jpg
Террорист САМ вышел из автобуса и целую минуту ЖДАЛ, когда к нему осмелятся робко подойти те, кто его, якобы, "схватил"!!!! )))))
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого раздался взрыв шумовой гранаты и спецназ побежал "освобождать" автобус БЕЗ террориста!
Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...
https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
це в кого? у шмарклi? та невже? а тут чомусь вiслюка це не дуже турбувало...
натомість маю одне питання: якого біса істота, яка перебуває на посаді президента, звертається до громадян України російською?