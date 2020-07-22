Зеленський, виконавши вимоги луцького терориста і записавши відео, зробив все правильно, - Геращенко

У Міністерстві внутрішніх справ вважають правильними дії президента України Володимира Зеленського щодо виконання вимог луцького терориста, який захопив вранці у вівторок рейсовий автобус із 13 заручниками.

Про це "Сніданку з 1 + 1" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз багато дискусій, чи потрібно було президенту йти на його умови і розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що президент зробив все правильно. Найцінніше, що у нас є, - це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", - підкреслив заступник міністра.

За словами заступника глави МВС, фахівці склали психологічний портрет терориста з псевдонімом Максим Плохой, тому від нього можна чекати чого завгодно. Крім того, він мав при собі зброю і демонстрував її, стріляючи з вікон автобуса.

"Він мало не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, створив умови, щоб терорист здався", - додав Геращенко.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

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Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.