НБУ знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає цілком реальним зниження кредитної ставки за іпотекою до 10%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час спілкування з журналістами.
"Ви бачите, що Національний банк знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%. Наша мета - продовжити зниження вартості кредитного ресурсу ще більше для бізнесу, для населення, і це дасть пожвавлення кредитування в Україні", - сказав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що, незважаючи на кризу, викликану пандемією COVID-19, ставки за іпотечними кредитами в Україні знизяться до 10% річних до кінця поточного року.
У Мінфіні заявили, що запуску іпотеки під 10% заважають деякі законодавчі обмеження, пов'язані з пропискою.
2 червня 2020 року в НБУ заявили, що запуск іпотеки під 10% річних в Україні можливий після завершення карантинних обмежень. Також для цього потрібна правильна процентна політика банків і низка юридичних змін.
23 червня 2020 року Шмигаль заявив, що мета Кабінету Міністрів - знизити іпотечну ставку до 7, а то й 5%.
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Во что можно деньги вложить без рисков?
У нас под 1,8% уже не берут - ищут дешевле...
учётная ставка - это соотношение возможности получить прибыль по депозиту и рисками, связанными с размещением депозита.
у вас риски меньше, соответственно и ставка меньше
Только там доп комиссий еще куча
Так что 10% будет, кричать про это будут везде. А по факту заплатить надо будет под 18%.
Он же не зебил ))
ипотека-10%...
ну-ну посмотрим какой банк даст..
так что читайте то что написано мелким мелким шрифтом, там всегда подвохи
На месте банков, которых заставляют выдавать такие кредиты я бы напряглась и на месте тех у кого на депозите значительные суммы, потеряют они мноооого.
Но у нас народ как-то странно спокоен.
І на скільки відсотків має зрости популярність Шмигаля після заяви про його можливість говорити?
Расчёты выше 5000 грн блокируют? И доказыаай, что ты когда-то заработал подматрасные и честно уплатил с них налог. Потраться на юриста итд итп.
Это ж уже воровство.
Грядущее нулевое декларирование. Когда нужно заплатить 5% со всего имущества что есть и хотят 10% ещё с денег что есть. В законопроекте не важно платил ты налоги или нет, нужно задекларировать и заплатить ещё.
Т.е собирал человек 20 лет на квартиру, машину, докинула ещё бабушка он должен заплатить.
ЕЩЁ И ПОЛОЖИТЬ НА ГОД ДЕНЬГИ В БАНК.
все это при нашем отсутствии защиты персональных данных, при нашем бандитизм и терроризме. Не самоубийца и не з вам декларируешь конфискуют потом.
Оффшорные и зеля как не платили так платить и не будут, ну разве что кто-то крупный легализирует часть денег.
Т.е остановят рынок недвиги и авто рынок, никто не сможет ничего продать...
А людей ограбят, как грабят сейчас.
ЗАРАЗ?
Ц еЗВІДКИ ?
Выше 5000 нужно уже доказывать личность и объяснять многим блокируют переводы.
Я читала в СМИ, гугл в помощь где не помню.
Даже Чаплыга, которого я не люблю зимой писал, что его жене заблокировали так 9000, потому что она домохозяйка и не известно откуда ей деньги пришли.
Певая попавшая я статья.
Т.е человек с зп 25000 не может за 10 лет насобирать 100000 подматрасных, так и с остальными суммами.
Они фактически сделали незаконными все подматрасные накопления.
ПІДТРИМУЮ.
Лише коли у соросятської пи..добратії(ГОнтарєвої-рожкової-Смолія),котрі ГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ через НБУ почала "горіти земля під ногами" -лише тоді вони БІЛЬШ серйозно знизили базову ставку...
"РОзводняк лохів" Команда ЗЕ(точніше фінансовий Аферист міжнародного рівня Арахамія)
готує скоріше не в Нацбанку..
А створивши фірму "рога і копита" по скупці,а потім перепродажу землі...
ТИгрКРИСА,що готується до стрибка.
Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради
а пока какой смысл этой болтовни?
А до того- 3.5*12=42%
ставка рефинансирования НБУ - 6%
Рахуэмо -40.8% -6% =34.8 %
Тоесть на каждом !!! даже имеющим гордое название Голдклуба Клиент (--а это значит -что вы годами производили/получали платежи по GC и проблем не было ! )
34.8 /6 = 5.8 раз - навар !!!
Для особо тупых - получил кило яблок по 6 гривен - продал за 40.80 гривен !
Да никакой нормальный предприниматель - такого себе не позволит !
А банки , даже государственные - могут
Знаем мы их арифметику.
Ну уж точно, не под 10%.