НБУ знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає цілком реальним зниження кредитної ставки за іпотекою до 10%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час спілкування з журналістами.

"Ви бачите, що Національний банк знижує облікову ставку для банків, і сьогодні вже є можливість говорити про іпотеку під 10%. Наша мета - продовжити зниження вартості кредитного ресурсу ще більше для бізнесу, для населення, і це дасть пожвавлення кредитування в Україні", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що, незважаючи на кризу, викликану пандемією COVID-19, ставки за іпотечними кредитами в Україні знизяться до 10% річних до кінця поточного року.

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У Мінфіні заявили, що запуску іпотеки під 10% заважають деякі законодавчі обмеження, пов'язані з пропискою.

2 червня 2020 року в НБУ заявили, що запуск іпотеки під 10% річних в Україні можливий після завершення карантинних обмежень. Також для цього потрібна правильна процентна політика банків і низка юридичних змін.

23 червня 2020 року Шмигаль заявив, що мета Кабінету Міністрів - знизити іпотечну ставку до 7, а то й 5%.