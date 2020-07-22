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Скорочення підрозділів не буде, частина техніки перейде в резерв, - начальник ГШ Корнійчук про оптимізацію ЗСУ

Скорочення підрозділів не буде, частина техніки перейде в резерв, - начальник ГШ Корнійчук про оптимізацію ЗСУ

Оптимізація підрозділів ЗСУ відбуватиметься не шляхом їхнього скорочення, а через переведення в резерв частини незадіяної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це АрміяInform розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Він пояснив задум на прикладі артилерійського підрозділу.

"Артилерійська батарея може бути чотири-, шести- чи восьмигарматна. Наразі у ЗСУ артбатареї – шестигарматні. Обслуга – 6 військових. Один із варіантів оптимізації штату батареї – перехід на чотири гармати, а дві з шести поставити на зберігання. У разі потреби озброєння знімається зі зберігання, розрахунки укомплектовують резервістами", - розповів Корнійчук, нагадавши, що резерв першої черги зараз становить 100 000 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чисельність ЗСУ зараз майже максимальна, близько 250 000 осіб. Неукомплектованості немає, - начальник ГШ Корнійчук

Він підкреслив, що подібний варіант розглядається як один з оптимальних.

"В артбатареях за нинішнього штату (як і в механізованих чи інших бригадах) значний некомплект, як і у розрахунках гармат зокрема. Тобто людей однак більше немає. Йдеться фактично про оптимізацію військової частини на папері. Головне – батарея зберігається, люди залишаються. Це кращий варіант, ніж залишити дві батареї з шести гармат, а третю зробити підрозділом кадру. Бо головне – зберегти боєздатність підрозділу та здатність у короткий термін наростити спроможності", - пояснив Корнійчук.

Автор: 

армія (3776) Корнійчук (65) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+27
Он дебил или враг? Когда идет война с лаптестаном какая сдача на хранение?
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22.07.2020 10:08
+25
Какой резерв, тварь ты сепарская? У нас война в самом разгаре а оно уже списывает личный состав и технику в резерв
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22.07.2020 10:11
+14
то прекращаем стрелять
то сдаем позиции и отходим
теперь сокращаем технику путем перевода в резерв части незадействованной техники.

У нас случайно у президента и начальника ГШ нет росийских паспортов ????
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22.07.2020 10:17
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Он дебил или враг? Когда идет война с лаптестаном какая сдача на хранение?
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22.07.2020 10:08 Відповісти
А потом, как при великом военном стратеге Гриценко - на хранении техника начнет исчезать за чисто символические суммы.
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22.07.2020 10:20 Відповісти
Нужно было думать на выборах, чего теперь жалуетесь ? )
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22.07.2020 10:25 Відповісти
Так тебе любой ЗЕбил скажет что я порохобот!
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22.07.2020 10:26 Відповісти
Це не про Вас, це, наприклад, про головного редактора сайту.
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22.07.2020 10:50 Відповісти
походу или вазелин в наручниках или мы в кокошниках

других вариантов нет
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22.07.2020 10:32 Відповісти
Ну так иди и пополни некомплект личного состава.
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22.07.2020 10:33 Відповісти
Головне не зупиняйтеся і позабирайте ще всі ********** і зброю з передової, оптимізатори хєрові...
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22.07.2020 10:08 Відповісти
Хотєлось би увідєть комєнтаріі того зєльоного дєрьма, котороє вчєра восторгалось вєлічайшим освобождєнієм всєх врємьон і нарідов.
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22.07.2020 10:09 Відповісти
О я чего то пропустил видать. Этот герой жопа с дырой оказывается уже и войну закончил. Или капитуляцию втихаря подмахнули. Самое время перековать мечи на орала.
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22.07.2020 10:10 Відповісти
Какой резерв, тварь ты сепарская? У нас война в самом разгаре а оно уже списывает личный состав и технику в резерв
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22.07.2020 10:11 Відповісти
Ну так, вперёд, на службу, пополнять некомплект л.с.
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22.07.2020 10:34 Відповісти
Кто пойдет в такую армию где 90% командного состава выше майора - изменники Родины и продажные предатели?
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22.07.2020 10:46 Відповісти
Хто служив в СА, той знає, як виглядала техніка, яка була на зберіганні у кадровпних частинах. Саме з неї брали зап, астини для ремонту тієї техніки, яка використовувалася. Так ця техніка була гарно пофарбована, особливо колеса, але виїхати з боксів вона не могла. У деяких автомобілів під капотом просто не було двигунів.
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22.07.2020 10:56 Відповісти
давай-давайте... пока все обсуждают съемки боевика-комедии и личного участия нашего героического и принципиального...ну почти Эрдогана (простите господин Эрдоган!)
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22.07.2020 10:13 Відповісти
Думаю, вчера сняли не последнюю киношку.
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22.07.2020 10:16 Відповісти
согласен. более того - они проведут работу над ошибками...и следующая версия будет еще эффектнее... так чтоб зелохторат не плакал от явного позора зелеными соплями ))))
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22.07.2020 10:22 Відповісти
то прекращаем стрелять
то сдаем позиции и отходим
теперь сокращаем технику путем перевода в резерв части незадействованной техники.

У нас случайно у президента и начальника ГШ нет росийских паспортов ????
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22.07.2020 10:17 Відповісти
Випадково? Там чисто випадково є українські паспорти. А кацапські - ніяк не випадково.
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22.07.2020 10:53 Відповісти
"Надлишкове майно" спочатку потрібно поставити в резерв, а потім шукати його по всьому Світу ?!
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22.07.2020 10:22 Відповісти
Над Донецком запустили огромный флаг Украины, который сильно раздражал боевиков они его обстреливали его 20 минутСкорочення підрозділів не буде, частина техніки перейде в резерв, - начальник ГШ Корнійчук про оптимізацію ЗСУ - Цензор.НЕТ 9713

Государственный стяг Украины появился над оккупированными территориями благодаря военным и волонтерам.
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22.07.2020 10:26 Відповісти
Скорочення підрозділів не буде, частина техніки перейде в резерв, - начальник ГШ Корнійчук про оптимізацію ЗСУ - Цензор.НЕТ 2478
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22.07.2020 10:30 Відповісти
пздц...і це в умовах війни...
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22.07.2020 10:31 Відповісти
Война уже закончилась?🤔
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22.07.2020 10:35 Відповісти
Ст 111. Державна зрада .
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22.07.2020 10:36 Відповісти
проект контрактная армия накрился медним тазиком
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22.07.2020 10:40 Відповісти
Сокращения подразделений не будет, часть техники перейдет в резерв, то есть ее сп@здят и распродадут по аналогии зерна из резерва?
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22.07.2020 10:43 Відповісти
Московия увеличивает количество вооружения на нашей границе, а Украина сокращает, логично.
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22.07.2020 11:00 Відповісти
Враги во власти.
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22.07.2020 11:16 Відповісти
Сокращения подразделений не будет, часть техники перейдет в резерв, - начальник ГШ Корнийчук об оптимизации ВСУ. - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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22.07.2020 11:18 Відповісти
Это уже просто предательство. С одной стороны - говорят, что осенью РФ постарается окупировать часть Украины для обеспечения поставок воды по Северо-Крымскому каналу, с другой - "оптимизируют" (а проще говоря - сокращают) армию.

Или уже нашим генерал РФ "отслюнявила" иудины деньги? Или напрямую - главнокомандующему? Такое впечатление, что хотят разрушить армию, чтобы потом быстро сдаться РФ - мол, не хватает войск. Но ведь просто так это не пройдет, народ Украины спрсит своих "керманичей".
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22.07.2020 11:30 Відповісти
Оптимізація підрозділів ЗСУ відбуватиметься не шляхом їхнього скорочення, а через переведення в резерв частини незадіяної техніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3209472
а незадіяна техніка з'являється внаслідок однієї простої причини - скорочення чисельності особового складу й, як наслідок, відсутність особового складу для обслуговування та використання бойової техніки.
ну а опус щодо Наразі у ЗСУ артбатареї - шестигарматні. Обслуга - 6 військових. Один із варіантів оптимізації штату батареї - перехід на чотири гармати, а дві з шести поставити на зберігання. Джерело: https://censor.net/ua/n3209472 під час війни це просто шедевр.
хоча, я сказав війни? якої війни? це залишки українців все ще переймаються якоюсь війною, а теперішні мешканці владних кабінетів та їхні виборці ретельно витирають це слово з інформаційного сьогодення. мир, руський мир в їхніх головах.
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22.07.2020 11:39 Відповісти
у прислуги барыжного цирка, война закончилась.
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22.07.2020 11:41 Відповісти
Хроника одного президента
22.07.2020 г.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1285840034508283904 1 ч

В верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.
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22.07.2020 11:45 Відповісти
Нормальный ход, правда? Мордва неустанно накачивает Донбасс разнообразной техникой, увеличивая ее количество до неприличия, а наши ГЛАВНЮКИ отводят в резерв! Опять разведение или разводка?
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22.07.2020 12:08 Відповісти
Какой на хрен резервное хранение, если в ВСУ по нормативам, не комплект военной техники!! Ей Козлодоевы!! Вы, что делаете?? Не слушайте этих клоунов-бездарей Зеленских, таранов, и тем более предателей Хомчаков! Поставить на хранение танки и БТРы, что бы облегчить путину задачу по захвату Украины!! А как же действующие воинские части?? У вас что, в минобороне лишние средства появились?? Так перекиньте их на производство ракетного вооружения ВСУ, нептунами, стугнами, джавелинами и т. д. У нас самолётов нуль целых, и хрен десытых!! Вы что там на верху, все дебилы или через одного??? закапывать живые деньги в металлолом!! Потом такие министры, как гриценко, ехануров и прочая шелупонь и ворюги, опять по 1200 шт танков, будут продавать за границу, за бесценок!! А теперь они, на программах ТВ, такие ярые патриоты и умные эксперты! Что аж тошнит от них!! Не страна , а дурдом во всех вопросах!!
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22.07.2020 12:18 Відповісти
Нач. Генштабу часів Януковича Замана буквально днями заявляв, що він теж армію у 2012-14 роках не роззброював. І клістрони із зенітних комплексів нещодавно хтось дав команду ДБР зняти як речові докази у кримінальній справі. Хто це зробив, тварюки в штанах з лампасами?Йде тихий саботаж для знищення української армії. Нам залишається лише не дати встигнути добігти до російського кордону живими тим, хто це наразі робить.
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22.07.2020 12:18 Відповісти
Вот отсюда и заявления о том , что у нас нет проблем со снарядами крупного калибра . Это больше похоже на сведение финотчета в конце года , чем на реальное развитие Армии .
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22.07.2020 12:28 Відповісти
У НГШ раздвоение личности? Говорит о максимальной численности ВСУ и тут же онекомплекте подразделений! Ему пора на ВЛК и на списание по психиатрии (предварительно получив свои полмиллиона)? Или сразу под трибунал???
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22.07.2020 12:40 Відповісти
Якщо не буде скорочення підрозділів, а техніка перейде в резерв, то виходить підрозділи будуть без техніки? Кого дуримо? Гроші куди направляємо? Будувати дороги, щоб ворог міг спокійно проїхати? Краще булоб вигнати ворога, а потім щось будувати. Що в Криму і в Донецьку були погані дороги?
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22.07.2020 15:00 Відповісти
Кому не байдужа ця тема, прошу не дати їй заснути. Нам, кадровим військовим, дуже важко не дати "оптимізувати" армію цими керівниками,наш голос душиться в Києві. Розішліть цю ганьбу і зраду всім небайдужих, може хоч так не дамо повторитися подіям 2014 року і зможемо дати достойну відсіч. Не можу передати, як на ваших очах "оптимізують" той костяк, який був загартований боями
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22.07.2020 19:39 Відповісти
 
 