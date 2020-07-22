Скорочення підрозділів не буде, частина техніки перейде в резерв, - начальник ГШ Корнійчук про оптимізацію ЗСУ
Оптимізація підрозділів ЗСУ відбуватиметься не шляхом їхнього скорочення, а через переведення в резерв частини незадіяної техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це АрміяInform розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.
Він пояснив задум на прикладі артилерійського підрозділу.
"Артилерійська батарея може бути чотири-, шести- чи восьмигарматна. Наразі у ЗСУ артбатареї – шестигарматні. Обслуга – 6 військових. Один із варіантів оптимізації штату батареї – перехід на чотири гармати, а дві з шести поставити на зберігання. У разі потреби озброєння знімається зі зберігання, розрахунки укомплектовують резервістами", - розповів Корнійчук, нагадавши, що резерв першої черги зараз становить 100 000 осіб.
Він підкреслив, що подібний варіант розглядається як один з оптимальних.
"В артбатареях за нинішнього штату (як і в механізованих чи інших бригадах) значний некомплект, як і у розрахунках гармат зокрема. Тобто людей однак більше немає. Йдеться фактично про оптимізацію військової частини на папері. Головне – батарея зберігається, люди залишаються. Це кращий варіант, ніж залишити дві батареї з шести гармат, а третю зробити підрозділом кадру. Бо головне – зберегти боєздатність підрозділу та здатність у короткий термін наростити спроможності", - пояснив Корнійчук.
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других вариантов нет
то сдаем позиции и отходим
теперь сокращаем технику путем перевода в резерв части незадействованной техники.
У нас случайно у президента и начальника ГШ нет росийских паспортов ????
Государственный стяг Украины появился над оккупированными территориями благодаря военным и волонтерам.
Или уже нашим генерал РФ "отслюнявила" иудины деньги? Или напрямую - главнокомандующему? Такое впечатление, что хотят разрушить армию, чтобы потом быстро сдаться РФ - мол, не хватает войск. Но ведь просто так это не пройдет, народ Украины спрсит своих "керманичей".
а незадіяна техніка з'являється внаслідок однієї простої причини - скорочення чисельності особового складу й, як наслідок, відсутність особового складу для обслуговування та використання бойової техніки.
ну а опус щодо Наразі у ЗСУ артбатареї - шестигарматні. Обслуга - 6 військових. Один із варіантів оптимізації штату батареї - перехід на чотири гармати, а дві з шести поставити на зберігання. Джерело: https://censor.net/ua/n3209472 під час війни це просто шедевр.
хоча, я сказав війни? якої війни? це залишки українців все ще переймаються якоюсь війною, а теперішні мешканці владних кабінетів та їхні виборці ретельно витирають це слово з інформаційного сьогодення. мир, руський мир в їхніх головах.
22.07.2020 г.
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tZE inform
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В верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.