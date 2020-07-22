Скорочення підрозділів не буде, частина техніки перейде в резерв, - начальник ГШ Корнійчук про оптимізацію ЗСУ

Оптимізація підрозділів ЗСУ відбуватиметься не шляхом їхнього скорочення, а через переведення в резерв частини незадіяної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це АрміяInform розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Він пояснив задум на прикладі артилерійського підрозділу.

"Артилерійська батарея може бути чотири-, шести- чи восьмигарматна. Наразі у ЗСУ артбатареї – шестигарматні. Обслуга – 6 військових. Один із варіантів оптимізації штату батареї – перехід на чотири гармати, а дві з шести поставити на зберігання. У разі потреби озброєння знімається зі зберігання, розрахунки укомплектовують резервістами", - розповів Корнійчук, нагадавши, що резерв першої черги зараз становить 100 000 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чисельність ЗСУ зараз майже максимальна, близько 250 000 осіб. Неукомплектованості немає, - начальник ГШ Корнійчук

Він підкреслив, що подібний варіант розглядається як один з оптимальних.

"В артбатареях за нинішнього штату (як і в механізованих чи інших бригадах) значний некомплект, як і у розрахунках гармат зокрема. Тобто людей однак більше немає. Йдеться фактично про оптимізацію військової частини на папері. Головне – батарея зберігається, люди залишаються. Це кращий варіант, ніж залишити дві батареї з шести гармат, а третю зробити підрозділом кадру. Бо головне – зберегти боєздатність підрозділу та здатність у короткий термін наростити спроможності", - пояснив Корнійчук.