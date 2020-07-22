Загиблий медик Ілін рвався вперед, щоб скористатися будь-яким шансом на порятунок командира розвідвзводу Красногрудя, - Бутусов про останній бойовий вихід

Сьогодні о 10.00 в соборі святого Олександра на Костьольній, 17, відбудеться прощання зі справжнім героєм, морським піхотинцем України, громадянином Естонії Миколою Іліним (Ільїним), позивний Естонець, пам'ять і повага до якого - це наша історія.

Про це на своїй сторінці в Faebook написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Я подивився відео його останнього бойового виходу з нашоломної камери, і картина його загибелі стала багато в чому зрозуміла. Естонець був бойовим медиком 137-го батальйону морської піхоти. Медик повинен працювати з пораненим, якого винесуть з бою або який прийде сам. Але він отримав дані, що командир розвідки підірвався на міні в сірій зоні, і зголосився туди йти, щоб врятувати бойового товариша, якщо він ще живий ... Микола зробив все для виконання завдання. Він пішов сам, він підганяв інших бійців, шокованих підривом: "Ти ж морпіх, вперед!", "Два рази не вмирати", "Швидше, швидше!"... Микола пішов на величезний ризик. Він пішов на абсолютно невідому йому місцевість. Пішов туди, де небезпечно, де недалеко - противник. І навіть коли поблизу почулася стрілянина, він не пішов назад, а зібрав погублені товаришами магазини і все одно вперто пішов вперед ...", - зазначив Юрій Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти поглумилися над тілом загиблого військового медика Іліна, - ЗМІ

"Він був відмінно мотивований рятувати життя. Вони йшли, наспіх зібравшись, без керування, підтримки, з дуже недостатньою підготовкою, всього чотири людини, дивитися, як це все відбувалося, дуже важко ... Обставини загибелі трьох морських піхотинців під Зайцевим вимагають детального розслідування, це важливо вивчити і зробити висновки. Естонець рвався вперед, щоб використовувати будь-який шанс на порятунок. І не всі були готові ризикувати собою, а Микола був готовий і він пішов першим в надії врятувати пораненого товариша ... і підірвався на міні сам", - повідомив журналіст.

"У нього була вільна англійська, польська та естонська, паспорт Євросоюзу, а він віддав життя за свободу України на українському Донбасі. Він мав величезну повагу тих, хто його знав. Він загинув чесною смертю солдата. Світла пам'ять, український Воїне", - резюмував Бутусов.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна