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Загиблий медик Ілін рвався вперед, щоб скористатися будь-яким шансом на порятунок командира розвідвзводу Красногрудя, - Бутусов про останній бойовий вихід

Загиблий медик Ілін рвався вперед, щоб скористатися будь-яким шансом на порятунок командира розвідвзводу Красногрудя, - Бутусов про останній бойовий вихід

Сьогодні о 10.00 в соборі святого Олександра на Костьольній, 17, відбудеться прощання зі справжнім героєм, морським піхотинцем України, громадянином Естонії Миколою Іліним (Ільїним), позивний Естонець, пам'ять і повага до якого - це наша історія.

Про це на своїй сторінці в Faebook написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Я подивився відео його останнього бойового виходу з нашоломної камери, і картина його загибелі стала багато в чому зрозуміла. Естонець був бойовим медиком 137-го батальйону морської піхоти. Медик повинен працювати з пораненим, якого винесуть з бою або який прийде сам. Але він отримав дані, що командир розвідки підірвався на міні в сірій зоні, і зголосився туди йти, щоб врятувати бойового товариша, якщо він ще живий ... Микола зробив все для виконання завдання. Він пішов сам, він підганяв інших бійців, шокованих підривом: "Ти ж морпіх, вперед!", "Два рази не вмирати", "Швидше, швидше!"... Микола пішов на величезний ризик. Він пішов на абсолютно невідому йому місцевість. Пішов туди, де небезпечно, де недалеко - противник. І навіть коли поблизу почулася стрілянина, він не пішов назад, а зібрав погублені товаришами магазини і все одно вперто пішов вперед ...", - зазначив Юрій Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти поглумилися над тілом загиблого військового медика Іліна, - ЗМІ

"Він був відмінно мотивований рятувати життя. Вони йшли, наспіх зібравшись, без керування, підтримки, з дуже недостатньою підготовкою, всього чотири людини, дивитися, як це все відбувалося, дуже важко ... Обставини загибелі трьох морських піхотинців під Зайцевим вимагають детального розслідування, це важливо вивчити і зробити висновки. Естонець рвався вперед, щоб використовувати будь-який шанс на порятунок. І не всі були готові ризикувати собою, а Микола був готовий і він пішов першим в надії врятувати пораненого товариша ... і підірвався на міні сам", - повідомив журналіст.

"У нього була вільна англійська, польська та естонська, паспорт Євросоюзу, а він віддав життя за свободу України на українському Донбасі. Він мав величезну повагу тих, хто його знав. Він загинув чесною смертю солдата. Світла пам'ять, український Воїне", - резюмував Бутусов.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна

Автор: 

похорон (1289) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3613) 137 ОБМП (6)


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Топ коментарі
+24
Зеленский должен лично склонить голову на коленях перед героем.Слава Украине!
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22.07.2020 10:13
+20
Обов'язком зЕзидента було офіційно поздвонити фуйлу, і вимагати припинення вогню, для евакуації пораненого морпіха, за якого віддав життя Микола Ілін. Та свої прямі обов'язки зеленському не цікаві.
У нього шоу- "перемовини з терористом".

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ МИКОЛІ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ.
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22.07.2020 10:26
+15
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 6095
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22.07.2020 10:32
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Зеленский должен лично склонить голову на коленях перед героем.Слава Украине!
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22.07.2020 10:13 Відповісти
Та ладно...він його не боїться
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22.07.2020 10:14 Відповісти
я вже втомився знову і знову садити тебе на бутилку. ти ваз 2106?
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22.07.2020 20:29 Відповісти
Иди пожалуйся модераторам дрыщ узкоклиторный ))))) Хахахахаха))))
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22.07.2020 22:33 Відповісти
Підгорів ти малорос!
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22.07.2020 22:48 Відповісти
Таким гандонам как ты все малоросы, ублюдок живущий на ворованные деньги
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23.07.2020 11:30 Відповісти
дуже недоречний висер...
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22.07.2020 11:03 Відповісти
Одна тварь не лучше другой.Оба артисты.Украинофоба.
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22.07.2020 10:24 Відповісти
а ти проштиркненний жити без Пєті не можешь
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22.07.2020 10:25 Відповісти
Ти відчуваєш різницю між тим що не вдалося врятувати і просто засцяв
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22.07.2020 10:36 Відповісти
Кстати - да! Все "патриоты" от панамского Кондитера уже "подзабыли" про ДАП.
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22.07.2020 12:42 Відповісти
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 9538

..
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22.07.2020 10:19 Відповісти
Обов'язком зЕзидента було офіційно поздвонити фуйлу, і вимагати припинення вогню, для евакуації пораненого морпіха, за якого віддав життя Микола Ілін. Та свої прямі обов'язки зеленському не цікаві.
У нього шоу- "перемовини з терористом".

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ МИКОЛІ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ.
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22.07.2020 10:26 Відповісти
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 6095
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22.07.2020 10:32 Відповісти
Є що заперечити, окрім цитування кацапського фуфела?
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22.07.2020 13:00 Відповісти
Погибший медик Илин рвался вперед, чтобы использовать любой шанс на спасение командира разведвзвода Красногрудя, - Бутусов о последнем боевом выходе - Цензор.НЕТ 3723
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22.07.2020 10:34 Відповісти
Останнім часом склалася така ситуація з кремлівською ботнею, що треба закривати коментарі під такими новинами.
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22.07.2020 10:36 Відповісти
Вечный рай погибшим Воинам - Героям!
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22.07.2020 10:41 Відповісти
Вечная Память!
Украина, Эстония и Белоруссия гордится Тобой!!!!
Героям Слава!
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22.07.2020 10:52 Відповісти
Те кто голосовал за Зеленского. Похоже это люди которые совершенно не ценят то что делают для всех нас наши войны на этой войне. Они их не уважают, не ценят, не понимают. Думают им делать просто нечего. Я в шоке сколько таких в Украине. Абсолютно все равно. Они даже не понимают что их спасли от того кошмара что сейчас в Донецке и Луганске.
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22.07.2020 10:59 Відповісти
" это важно изучить и сделать выводы" .Источник: https://censor.net.ua/n3209475. Цікаво, кому і навіщо потрібно вивчати антологію пофігізму і "главноє - прєкраиіть сирєоять?" Розумні і адекватні висновки вже зробили. А дехто це знав ще до виборів. Цих, на жаль, було мало. Цікаво, скільки ще має бути такого лайна, щоб висновки зробила більшість?
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22.07.2020 11:13 Відповісти
Скорбимо!

Вічна пам"ять герою
Загиблий медик Ілін рвався вперед, щоб скористатися будь-яким шансом на порятунок командира розвідвзводу Красногрудя, - Бутусов про останній бойовий вихід - Цензор.НЕТ 7941
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22.07.2020 11:00 Відповісти
Боєць 4 дні вмирав на поле бою - ніхто, включно з Головнокомандуючим, нічого не зробив для його спасіння. Хоча повинні були за порушення перемир'я і загрозу життя громадянина України все там із землею артилерією зрівняти.
Зате зняти відосік на прохання луцького терориста - це легко!
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22.07.2020 11:36 Відповісти
Юрий, информация подтвержденная что это его видео? Или только на основании инфы рашиков?
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22.07.2020 11:49 Відповісти
Нет, его порезали и нож воткнули потом фейковое видео сняли. Достали уже параноики.
Монка взорвалась в метре от него. Как ещё вообще что то от тела осталось.
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22.07.2020 12:48 Відповісти
Если тебя достали, то не читай... Ты кто такой, что имеешь полномочия связывать конкретные видео с конкретным человеком? На основании чего я должен доверять тем кто постоянно врет?
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22.07.2020 13:59 Відповісти
Это же нормально всегда врать и выдумывать небылицы! Если главред сайта пишет, что спасали командира, который тогда был мертв.А что ему внутренности и кости повырезали,что бы скрыть причину его гибели??? Я иногда шизею какая же везде ложь у них и провокация!
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30.07.2020 09:08 Відповісти
Поставте це питання 200% генпрокурору бене- діктовій, чи баканову, бізнеспартнеру- сусіду, по криворіжському парадняку зеленського, який керує СБУ? Чого мовчать?
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22.07.2020 13:06 Відповісти
Поспішав і сам загинув.
І не порятував нікого.
Дуже трагічна ситуація.
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22.07.2020 11:57 Відповісти
Скорее всего рашоорки,когда узнали что идёт украинская группа забирать тело наставили возле него растяжек и мин.Подлое,гнилое племя.
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22.07.2020 14:58 Відповісти
Красава! Знатный выдумщик,наш человек! Не хочешь к нам в армию,нам такие отявлиные ******* нужны!
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30.07.2020 09:11 Відповісти
Героям слава! Але виникає запитання - на хіба ось це розроблялося і понтувалося на виставках, якщо боєць ЧОТИРИ ДНІ конав у сірій зоні - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%91%D0%9F%D0%90) ?
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22.07.2020 18:32 Відповісти
Какого Красногрудя спасать если он за день до этого подорвался на мине???? Спасал он уже Журавля,который был ранее при попытке забрать тело командира! Хоть иногда можете правду говорить?! Интересно,а как те "герои" что не хотели никого спасать,потом,потеряв рожки от автомата и незаметно исчезли,будут потом в глаза своим побратимам смотреть? Не думали они,что все тайное становится явным!!!
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30.07.2020 08:57 Відповісти
 
 