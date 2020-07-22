КПВВ "Мілове" на кордоні з РФ відкрили для пішохідного перетину, - Держприкордонслужба

На Луганщині залишаються ще тимчасово закритими міжнародні автомобільні пункти пропуску "Танюшівка", "Просяне" та місцеві пішохідні "Мілове" і "Сиротине".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що "Мілове" - єдиний у Луганській області пункт пропуску, де можна перетнути кордон з Росією.

Цей пункт пропуску є автомобільним міждержавним, тобто тут перетинати державний кордон можуть тільки громадяни України або Російської Федерації автомобілем. Але відповідно до рішення Уряду від 7 липня тут відкрилася можливість і пішого руху.

У Держприкордонслужбі нагадують, що Росія перебуває у списку країн зі значним поширенням COVID-19. Особи, які в'їжджають з таких країн в Україну, мають перебувати на двотижневому карантині (обсервації або самоізоляції із зазстосунком "Дій вдома"). В'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства дозволений за наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні. У разі відсутності такого поліса (свідоцтва, сертифіката), уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України мають право відмовити у перетині державного кордону іноземцю. Не потрібен цей поліс (свідоцтво, сертифікат) громадянам України, а також іноземцчм та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особам, визнаним біженцями, і особам, які потребують додаткового захисту.

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