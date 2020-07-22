Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко

Максим Кривош, який 21 липня захопив у Луцьку в автобусі заручників і утримував їх понад 12 годин, перебуває в слідчому ізоляторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Сніданку з 1+1" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Йому висунуто обвинувачення в тероризмі, захопленні заручників і в незаконному зберіганні зброї.

"Я переконаний, що суд не обере жодного запобіжного заходу, крім тримання під вартою. Далі на нього чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час захоплення ніхто не загинув, тому суд, гадаю, це врахує. Утім, максимальна санкція - це довічне ув’язнення. Далі слово за судом", - розповів Геращенко.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

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