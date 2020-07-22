Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко
Максим Кривош, який 21 липня захопив у Луцьку в автобусі заручників і утримував їх понад 12 годин, перебуває в слідчому ізоляторі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Сніданку з 1+1" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Йому висунуто обвинувачення в тероризмі, захопленні заручників і в незаконному зберіганні зброї.
"Я переконаний, що суд не обере жодного запобіжного заходу, крім тримання під вартою. Далі на нього чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час захоплення ніхто не загинув, тому суд, гадаю, це врахує. Утім, максимальна санкція - це довічне ув’язнення. Далі слово за судом", - розповів Геращенко.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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похоже на мазурка стрелка тц караван в 12 году, тоже перед выборами...нужно было, чтобы он оказался родом с западных областей и еще и боксером(удар по партии удар)...
щаз опять западные области и русский по национальности...
а хохлы и малороссы могут верить хоть кварталу, хоть сватам, хоть пленкам, хоть тому, что на стенках в привокзальном туалете написано - нам на хохлов насрать.
версия первая
суд, самое строгое наказание и...загримируют... и отправят на рашку (потом будет выступать на шоу...после небольшой пластики на харе)... а в камере удавят какого-то бедолагу спидоносца (похожей комплекции) типа не вынес всенародного гнева...
версия вторая
просто .. однажды у него остановиться сердце ... и закопают, чтоб много не базикал (а то начнет опять нетленки кропать... они им надо?)
есть еще несколько версий - но фиг я буду им подкидывать-подсказывать))))))
У кого из пользователей форума он есть?
Хочу узнать, как он себя чувствует и пожелать здоровья.
ну я не вижу проблем когда вся страна уже гудит о теракте позвонить в редакцию телефот которой в низу сайта и решить вопрос с тем что бы соеденили с Бутусовым ...
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Прям, как ты!
Интересная версия.
А Зе с Аваковым уже танцуют свой мегаПиар под кристально честный аккомпанемент Геращенко.
Согласен службам Авакова и другим некогда заниматся профилактическими мерами в стране у них есть задания садить Порошенко и разгонять митинги под ОП и Верховной Радой ....
Из недавнего -Бабченко!!
2. Якщо це було дійсно захоплення, то тепер терорист може обрати лінію захисту і говорити, що це була постанова, що йому погрожували, тиснули на нього. Частина суспільства в це повірить.
Увидите вегана, сразу бейте в морду. Не ждите пока он захватит людей.
Снимай видосики про захват "заложников"!
все комменты под копирку.