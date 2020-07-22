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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко

Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко

Максим Кривош, який 21 липня захопив у Луцьку в автобусі заручників і утримував їх понад 12 годин, перебуває в слідчому ізоляторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Сніданку з 1+1" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Йому висунуто обвинувачення в тероризмі, захопленні заручників і в незаконному зберіганні зброї.

"Я переконаний, що суд не обере жодного запобіжного заходу, крім тримання під вартою. Далі на нього чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час захоплення ніхто не загинув, тому суд, гадаю, це врахує. Утім, максимальна санкція - це довічне ув’язнення. Далі слово за судом", - розповів Геращенко.

Дивіться також: Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцьких заручників після звільнення оглянули медики й опитали слідчі, - Геращенко

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) СІЗО (727) Геращенко Антон (935) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+18
Да астанавитесь уже. Сколько можно позориться?
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22.07.2020 10:36
+16
У гримерці 95 кварталу скоріше він знаходиться.
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22.07.2020 10:39
+13
Студия Боливуд-95
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22.07.2020 10:42
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Да астанавитесь уже. Сколько можно позориться?
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22.07.2020 10:36 Відповісти
остановки не будет.. шоу должно продолжаться!
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9404
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22.07.2020 11:01 Відповісти
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3567
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22.07.2020 11:02 Відповісти
неужели?...ждем, что скажут эксперты авакова...они по жестам и принтам на футболке многое "вычисляют"
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22.07.2020 11:14 Відповісти
одним выстрелом двух зайцев
похоже на мазурка стрелка тц караван в 12 году, тоже перед выборами...нужно было, чтобы он оказался родом с западных областей и еще и боксером(удар по партии удар)...
щаз опять западные области и русский по национальности...
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22.07.2020 11:10 Відповісти
где я?
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22.07.2020 11:12 Відповісти
клоуны
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22.07.2020 10:39 Відповісти
У гримерці 95 кварталу скоріше він знаходиться.
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22.07.2020 10:39 Відповісти
А мені без різниці, де знаходиться так званий "терорист". Чи актор, який грає роль терориста. Мене більше цікавить ю, де знаходиться потерпілий президент. Чи актор, який грає роль президента.
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22.07.2020 11:02 Відповісти
Стесняюсь спросить, зачем это вам?
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22.07.2020 11:04 Відповісти
За великим рахунком - ні до чого. Але у шкалі місць перебування потерпілому надаю перевагу. Бо де знаходиться нікому не відомий невдаха, мені точно не цікаво.
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22.07.2020 11:07 Відповісти
як і з сцикла зробити героя????знає авков, мвс та доблестні чорти з сбу
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22.07.2020 10:39 Відповісти
Кажи вже прямо - Зеленський винен у тому що обійшлось без жертв. У протилежному випадку він би також був винен.
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22.07.2020 10:45 Відповісти
Просте питання. Ти дійсно віриш що вчора було не шоу, а все було по справжньому?
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22.07.2020 10:48 Відповісти
Немає жертв, бо не знайшли актора, який погодився вмерти заради піару Зе.
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22.07.2020 10:49 Відповісти
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9701
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22.07.2020 11:01 Відповісти
Кажи вже прямо - Зеленський винен /пропагандоны раши тудэй виноватым Порошенко сделать не смогли.На горе мигранту с флажком Меркель-кагэбэшницы.
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22.07.2020 11:03 Відповісти
А Аваков готовит ему приказ о награждении, "за ЗЕленую Храбрость"!
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22.07.2020 10:40 Відповісти
Из Авакова киношник пустяковый и кинушка хреновая.Оскар им не светит, а вот "Золотая клюква" в самый раз. Стыдно за державу ....опять обосрались!
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22.07.2020 10:41 Відповісти
Та й сценарист кепський. Я так і не розумію, чому вимога "терориста" була такою дико абсурдною? Не вистачило фантазії придумати щось політичне, по націоналістів, скажімо? Виглядало б більш переконливо. А так схоже на якийсь тролінг.
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22.07.2020 11:05 Відповісти
а за те, що попалив усю постановку - по нирках його, по нирках!
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22.07.2020 10:42 Відповісти
Студия Боливуд-95
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22.07.2020 10:42 Відповісти
Да ладно вам, спалились уже с постановой. Отпускайте артиста под ночной домашний арест, ему семью кормить надо.
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22.07.2020 10:43 Відповісти
Аваков іменний пістолет подарує?
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22.07.2020 10:43 Відповісти
Террику?
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22.07.2020 11:06 Відповісти
шоб застрелився?
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22.07.2020 11:16 Відповісти
як мазурок, караванський стрілок
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22.07.2020 11:18 Відповісти
Порохоботьі надеются , что украинцьі не поверят своим "бесстьіжим" глазам , в случае с захватом заложников в Луцке , и не поверят своим "бесстьіжим" ушам , в случае с пленками бесед Порошенко с Путиньім ? Зря надеются...
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22.07.2020 10:45 Відповісти
я вірив у твій талант, гебнявий, і знав, що ти зможеш приплести сюди Порошенка!
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22.07.2020 10:47 Відповісти
украинцы - это и есть порохоботы.

а хохлы и малороссы могут верить хоть кварталу, хоть сватам, хоть пленкам, хоть тому, что на стенках в привокзальном туалете написано - нам на хохлов насрать.
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22.07.2020 10:49 Відповісти
Тобі зє сцикун білого чарівного порошка відсипав?
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22.07.2020 10:50 Відповісти
"саша паламарчук" , я обещал тебя спамить , как российского бота , вьіполняю обещание. Нехай щастить!
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22.07.2020 11:19 Відповісти
Малоросики верят сериалам голобородько и сваты, смешульки
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22.07.2020 10:50 Відповісти
Да, обосрались вы знатно, чего уж там, обтекайте.
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22.07.2020 10:51 Відповісти
хотелось бы услышать Вячеслава Рубльова нардепа-слугу от Луцка,что он скажет про этот цирк,он вроде парень честный,в отличии от своей горе-партии.
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22.07.2020 10:45 Відповісти
туда нормальный не пойдет.
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22.07.2020 10:47 Відповісти
Вава думав, що вийде триллер, а вийшла знову комедія.
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22.07.2020 10:45 Відповісти
обвиняют в том, что часы не сверил? - сдался раньше, чем Ишак выпустил видосик...
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22.07.2020 10:46 Відповісти
развитие сюжета :
версия первая
суд, самое строгое наказание и...загримируют... и отправят на рашку (потом будет выступать на шоу...после небольшой пластики на харе)... а в камере удавят какого-то бедолагу спидоносца (похожей комплекции) типа не вынес всенародного гнева...
версия вторая
просто .. однажды у него остановиться сердце ... и закопают, чтоб много не базикал (а то начнет опять нетленки кропать... они им надо?)
есть еще несколько версий - но фиг я буду им подкидывать-подсказывать))))))
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22.07.2020 10:46 Відповісти
А если обменять одним махом на 50 таксистов?
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22.07.2020 10:56 Відповісти
на 50? тут надо все взвесить )))))
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22.07.2020 11:17 Відповісти
100 и торг здесь не уместен.
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22.07.2020 11:21 Відповісти
101... как далматинцев ))))))
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22.07.2020 11:25 Відповісти
"застрелится", как караванский стрелок мазурок в 12 году
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22.07.2020 11:20 Відповісти
А вагітну заручницю, Мендель відігрувала?
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22.07.2020 10:46 Відповісти
Кто может дать мне телефон Бутусова?
У кого из пользователей форума он есть?
Хочу узнать, как он себя чувствует и пожелать здоровья.
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22.07.2020 10:47 Відповісти
пов'яжи колорадку, поцілуй портрет ***** у сраку - може попустить
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22.07.2020 10:50 Відповісти
ты что хочешь узнать как террорист с луцка позвонил к Бутусову сидящему дома на карантине ?
ну я не вижу проблем когда вся страна уже гудит о теракте позвонить в редакцию телефот которой в низу сайта и решить вопрос с тем что бы соеденили с Бутусовым ...
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22.07.2020 10:56 Відповісти
Нет там телефона.
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1929
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22.07.2020 11:07 Відповісти
Заходите на сторінку розміщення реклами, там є номер телефона, вони переадресують на Бутусова.
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22.07.2020 11:16 Відповісти
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тел.: 044 338-68-85
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22.07.2020 11:17 Відповісти
Странно, но это телефон интернет-магазина "tennisbest".

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Киев
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22.07.2020 12:21 Відповісти
Какой настойчивый и умный террорист...
Прям, как ты!
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22.07.2020 12:53 Відповісти
Да?
Интересная версия.
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22.07.2020 12:52 Відповісти
Весь етот цирк с автобусом мне напомнил недавний аналогичный цирк с *минированием* моста в Киеве. Случайно артист не тот же? Выгоните его из театра. Очень плохо и неправдоподобно играет роль террориста.
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22.07.2020 10:48 Відповісти
Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9471
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22.07.2020 10:49 Відповісти
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4732
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22.07.2020 11:02 Відповісти
Луцкий террорист мальчик молодой - все хотят потАнцавать с тобой!
А Зе с Аваковым уже танцуют свой мегаПиар под кристально честный аккомпанемент Геращенко.
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22.07.2020 10:50 Відповісти
Антоніна, яка ти тупу істота.
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22.07.2020 10:51 Відповісти
можете називати його просто Тоня
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22.07.2020 10:53 Відповісти
как же все таки легко у нас в Украине во время росийской агрессии ( войны ) можно с двумя сумками набитыми оружием и взрывчаткой переехать из Ровенской области в Волынскую и захватить автобус с заложниками ...
Согласен службам Авакова и другим некогда заниматся профилактическими мерами в стране у них есть задания садить Порошенко и разгонять митинги под ОП и Верховной Радой ....
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22.07.2020 10:52 Відповісти
Еще и окажется что захватил из за того что водитель отказался выдать проездной документ на багаж.
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22.07.2020 10:59 Відповісти
А потом не окажется что он сотрудник СБУ или Нацполиции?
Из недавнего -Бабченко!!
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22.07.2020 10:57 Відповісти
Є зв'язок між Допьйош та Кривош? Є.
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22.07.2020 10:57 Відповісти
"Автобус с заложниками в Луцке штурмовали уже после задержания террориста" что то пошло не по сценарию,могли бы актеров по професиональнее найти
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22.07.2020 10:59 Відповісти
1. Якщо це була постанова. То, сценаристи одного не врахували. Будь-хто може перекупити терориста, або знайти інші важелі, і той швидко розповість правду про цей спектакль.
2. Якщо це було дійсно захоплення, то тепер терорист може обрати лінію захисту і говорити, що це була постанова, що йому погрожували, тиснули на нього. Частина суспільства в це повірить.
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22.07.2020 10:59 Відповісти
Шоу это было, или нет, но последствия теперь будут.
Увидите вегана, сразу бейте в морду. Не ждите пока он захватит людей.
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22.07.2020 11:00 Відповісти
Краще би вони визнали,що це були зйомки епiзоду для серiала,бо не вiрить в це нiхто,так ганебно,рiденько обiсралисть
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22.07.2020 11:00 Відповісти
К написанию новой книги уже приступил?
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22.07.2020 11:03 Відповісти
Луцкий "террорист" Кривош сотрудничает со следствием:
Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2671
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22.07.2020 11:19 Відповісти
Антонина, ты когда детям качели и лавочки вернешь которые ты порезало на Харьковщине и сдало на металлолом чтобы с наркодиллерами и проститутками рассчитаться?
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22.07.2020 11:47 Відповісти
Суд оштрафує,що був без маски )))) заодно і пасажирам ))))
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22.07.2020 12:27 Відповісти
Упал рейтинг? Не беда!
Снимай видосики про захват "заложников"!
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22.07.2020 15:27 Відповісти
у какао методичка "спектакыль, вы всё врётии"
все комменты под копирку.
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23.07.2020 03:25 Відповісти
 
 