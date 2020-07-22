За добу в ЗСУ зафіксували 14 випадків COVID-19, хворіють 134 особи, - Командування Медсил
Станом на 10:00 22 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 134 особи.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 9 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці, Львівська область – 5 військовослужбовців, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Загалом за час пандемії одужали - 544 особи, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 414 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 65 осіб.
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